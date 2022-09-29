https://sputniknews.com.tr/20220929/johnny-depp---amber-heard-davasinin-filmi-icin-ilk-fragman-yayinlandi-1061761291.html
Johnny Depp - Amber Heard davasının filmi için ilk fragman yayınlandı
Johnny Depp - Amber Heard davasının filmi için ilk fragman yayınlandı
Çevirim içi içerik platformu Tubi, ünlü oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama dava sürecini filmleştirdi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T15:16+0300
2022-09-29T15:16+0300
2022-09-29T15:16+0300
yaşam
johnny depp
amber heard
film
dava
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Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki çekişmeli karalama davasına dair hazırlanan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan videoda Johnny Depp'i canlandıran Mark Hapka ve Amber Heard'ü oynayan Megan Davis yer alıyor. İkili yaklaşık 6 ay önce görülen davanın duruşmasına giderken görülüyor.Filmde davaya ilişkin gerçek diyalogların yanı sıra, kapalı kapılar ardındaki kurgusal konuşmalar da yer alacak.'Hot Take: The Depp/Heard Trial' isimli film, ABD'de Tubi üzerinden 30 Eylül'de yayınlanacak.Haftalarca dünya gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, Heard'ün 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i 'aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür' olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmederek Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Jüri ayrıca Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Depp, Heard'e 2 milyon dolar ödedikten sonra eski eşinden 8 milyon 350 bin dolar alacak.
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johnny depp, amber heard, film, dava
johnny depp, amber heard, film, dava
Johnny Depp - Amber Heard davasının filmi için ilk fragman yayınlandı
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Çevirim içi içerik platformu Tubi, ünlü oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama dava sürecini filmleştirdi.
Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki çekişmeli karalama davasına dair hazırlanan filmin ilk fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan videoda Johnny Depp'i canlandıran Mark Hapka ve Amber Heard'ü oynayan Megan Davis yer alıyor. İkili yaklaşık 6 ay önce görülen davanın duruşmasına giderken görülüyor.
Filmde davaya ilişkin gerçek diyalogların yanı sıra, kapalı kapılar ardındaki kurgusal konuşmalar da yer alacak.
'Hot Take: The Depp/Heard Trial' isimli film, ABD'de Tubi üzerinden 30 Eylül'de yayınlanacak.
Haftalarca dünya gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, Heard'ün 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i 'aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür' olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmederek Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Jüri ayrıca Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Depp, Heard'e 2 milyon dolar ödedikten sonra eski eşinden 8 milyon 350 bin dolar alacak.