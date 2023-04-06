Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş
15:20 06.04.2023 (güncellendi: 15:24 06.04.2023)
© Fotoğraf : Why Not ProductionsEski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
© Fotoğraf : Why Not Productions
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
ABD'li ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından beyazperdeye görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
59 yaşındaki aktörün Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandırdığı 'Jeanne du Barry' isimli Fransız yapımı film, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
‘Jeanne Du Barry’ First Look: Johnny Depp’s Comeback Begins With New French Period Film From Director Maïwenn https://t.co/LC7Pd4yn6m pic.twitter.com/GW2OEC86uh— The Playlist (@ThePlaylistNews) January 3, 2023
Filmin yönetmen koltuğunda ise Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco oturuyor. Ünlü yönetmen aynı zamanda kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.
Depp filmde Fransızca konuşacak ve bu, oyuncunun bir film boyunca ilk kez Fransızca konuşacağı anlamına geliyor.
Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olacak yapım, 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nin ilk gecesinde gösterilecek ve aynı gün Fransız sinemalarında vizyona girecek.
16-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan bu yılki Cannes Film Festivali'nin gösterim listesinde, 'Indiana Jones and Dial of Destiny'nin dünya prömiyerinin yanı sıra Martin Scorsese'nin son filmi 'Killers of the Flower' ile birlikte bazı Hollywood filmleri yer alıyor.
Festivalde gösterilecek filmlerin tam listesi ise 13 Nisan'da açıklanacak.