https://sputniknews.com.tr/20230406/johhny-deppten-kariyerine-cannes-galali-gorkemli-donus-1069276845.html

Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş

Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş

Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:20+0300

2023-04-06T15:20+0300

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yaşam

johnny depp

cannes

gala

cannes film festivali

film

aktör

amber heard

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ABD'li ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından beyazperdeye görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 59 yaşındaki aktörün Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandırdığı 'Jeanne du Barry' isimli Fransız yapımı film, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco oturuyor. Ünlü yönetmen aynı zamanda kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.Depp filmde Fransızca konuşacak ve bu, oyuncunun bir film boyunca ilk kez Fransızca konuşacağı anlamına geliyor.Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olacak yapım, 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nin ilk gecesinde gösterilecek ve aynı gün Fransız sinemalarında vizyona girecek.16-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan bu yılki Cannes Film Festivali'nin gösterim listesinde, 'Indiana Jones and Dial of Destiny'nin dünya prömiyerinin yanı sıra Martin Scorsese'nin son filmi 'Killers of the Flower' ile birlikte bazı Hollywood filmleri yer alıyor.Festivalde gösterilecek filmlerin tam listesi ise 13 Nisan'da açıklanacak.

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johnny depp, cannes, gala, cannes film festivali, film, aktör, amber heard