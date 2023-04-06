Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş

Türkiye
SON DAKİKA | 'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası ile sürüyor
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Aksoy Araştırma Başkanı: Muhalefet oy ve moral üstünlüğünü geri kazandı
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230406/johhny-deppten-kariyerine-cannes-galali-gorkemli-donus-1069276845.html
Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş
Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:20+0300
2023-04-06T15:24+0300
yaşam
johnny depp
cannes
gala
cannes film festivali
film
aktör
amber heard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069277881_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e45a635812f86422e189ac7315cdfc39.png
ABD'li ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından beyazperdeye görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 59 yaşındaki aktörün Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandırdığı 'Jeanne du Barry' isimli Fransız yapımı film, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco oturuyor. Ünlü yönetmen aynı zamanda kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.Depp filmde Fransızca konuşacak ve bu, oyuncunun bir film boyunca ilk kez Fransızca konuşacağı anlamına geliyor.Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olacak yapım, 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nin ilk gecesinde gösterilecek ve aynı gün Fransız sinemalarında vizyona girecek.16-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan bu yılki Cannes Film Festivali'nin gösterim listesinde, 'Indiana Jones and Dial of Destiny'nin dünya prömiyerinin yanı sıra Martin Scorsese'nin son filmi 'Killers of the Flower' ile birlikte bazı Hollywood filmleri yer alıyor.Festivalde gösterilecek filmlerin tam listesi ise 13 Nisan'da açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230406/gunes-kremi-surun-cagrisi-yapmisti-hugh-jackman-son-testlerinin-temiz-ciktigini-duyurdu-1069271914.html
cannes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069277881_159:0:1239:810_1920x0_80_0_0_4c5047d5fdbf80e725ef62ded3f166fe.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
johnny depp, cannes, gala, cannes film festivali, film, aktör, amber heard
johnny depp, cannes, gala, cannes film festivali, film, aktör, amber heard

Johnny Depp'ten kariyerine Cannes galalı görkemli dönüş

15:20 06.04.2023 (güncellendi: 15:24 06.04.2023)
© Fotoğraf : Why Not ProductionsEski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Fotoğraf : Why Not Productions
Abone olTelegram
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
ABD'li ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından beyazperdeye görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
59 yaşındaki aktörün Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandırdığı 'Jeanne du Barry' isimli Fransız yapımı film, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco oturuyor. Ünlü yönetmen aynı zamanda kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.
Depp filmde Fransızca konuşacak ve bu, oyuncunun bir film boyunca ilk kez Fransızca konuşacağı anlamına geliyor.
Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olacak yapım, 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nin ilk gecesinde gösterilecek ve aynı gün Fransız sinemalarında vizyona girecek.
16-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan bu yılki Cannes Film Festivali'nin gösterim listesinde, 'Indiana Jones and Dial of Destiny'nin dünya prömiyerinin yanı sıra Martin Scorsese'nin son filmi 'Killers of the Flower' ile birlikte bazı Hollywood filmleri yer alıyor.
Festivalde gösterilecek filmlerin tam listesi ise 13 Nisan'da açıklanacak.
Hugh Jackman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
YAŞAM
'Güneş kremi sürün' çağrısı yapmıştı: Hugh Jackman cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu
13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала