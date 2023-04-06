https://sputniknews.com.tr/20230406/gunes-kremi-surun-cagrisi-yapmisti-hugh-jackman-son-testlerinin-temiz-ciktigini-duyurdu-1069271914.html
'Güneş kremi sürün' çağrısı yapmıştı: Hugh Jackman cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu
'Güneş kremi sürün' çağrısı yapmıştı: Hugh Jackman cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu
2 gün önce 'Güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin' çağrısı yapan Avustralyalı aktör Hugh Jackman, son cilt kanseri testlerinin temiz çıktığı haberiyle sosyal... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:48+0300
2023-04-06T13:48+0300
2023-04-06T13:49+0300
yaşam
hugh jackman
kanser
cilt kanseri
test
sağlık
aktör
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X-Men serisindeki Wolverine karakteriyle büyük ün yakalayan Avustralyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu.Ünlü oyuncu paylaşımında, "Biyopsilerim negatif çıktı. Sevginiz için hepinize teşekkür ederim. Hissediyorum!" ifadelerini kullandı.Ünlü aktör, 2 gün önce yaptığı çağrıda da "Lütfen mevsim ne olursa olsun yüksek SPF'li güneş kremi sürmeyi unutmayın. Ne kadar bronzlaşmak istersen iste ama buna değmez. Bana güven" demişti.2013 yılında cilt kanserine yakalanan Jackman, o tarihten itibaren en az 6 ameliyat geçirdi. 'Cilt kanserinin başkenti' olarak lanse edilen Avustralya'da, her yıl 11 bin 500'den fazla kişiye melanom teşhisi konuyor ve yaklaşık 434 bin kişi cilt kanseri tedavisi görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/prof-dr-caloglu-iyilesmeyen-yaralar-icin-uyardi-cilt-kanseri-belirtisi-olabilir-1069249233.html
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hugh jackman, kanser, cilt kanseri, test, sağlık, aktör
hugh jackman, kanser, cilt kanseri, test, sağlık, aktör
'Güneş kremi sürün' çağrısı yapmıştı: Hugh Jackman cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu
13:48 06.04.2023 (güncellendi: 13:49 06.04.2023) Abone ol
2 gün önce 'Güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin' çağrısı yapan Avustralyalı aktör Hugh Jackman, son cilt kanseri testlerinin temiz çıktığı haberiyle sosyal medyaya geri döndü.
X-Men serisindeki Wolverine karakteriyle büyük ün yakalayan Avustralyalı aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son cilt kanseri testlerinin temiz çıktığını duyurdu.
Ünlü oyuncu paylaşımında, "Biyopsilerim negatif çıktı. Sevginiz için hepinize teşekkür ederim. Hissediyorum!" ifadelerini kullandı.
Ünlü aktör, 2 gün önce yaptığı çağrıda da "Lütfen mevsim ne olursa olsun yüksek SPF'li güneş kremi sürmeyi unutmayın. Ne kadar bronzlaşmak istersen iste ama buna değmez. Bana güven" demişti.
2013 yılında cilt kanserine yakalanan Jackman, o tarihten itibaren en az 6 ameliyat geçirdi.
'Cilt kanserinin başkenti' olarak lanse edilen Avustralya'da, her yıl 11 bin 500'den fazla kişiye melanom teşhisi konuyor ve yaklaşık 434 bin kişi cilt kanseri tedavisi görüyor.