https://sputniknews.com.tr/20230515/modern-savas-ucagi-tedariki-icin-sefere-cikan-zelenskiye-sunaktan-basit-bir-is-degil-yaniti-1071126998.html

'Modern savaş uçağı tedariki' için sefere çıkan Zelenskiy'e Sunak'tan 'basit bir iş değil' yanıtı

'Modern savaş uçağı tedariki' için sefere çıkan Zelenskiy'e Sunak'tan 'basit bir iş değil' yanıtı

Kiev'in 'büyük karşı saldırısının' gündemde olduğu dönemde daha fazla silah tedarik etmeleri için Avrupa'yı turlayan Ukrayna lideri, Britanya'ya sürpriz... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:37+0300

2023-05-15T16:37+0300

2023-05-15T16:56+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rishi sunak

britanya

ingiltere

londra

ukrayna

rusya

savaş uçağı

koalisyon

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Londra'nın kırsalında Britanya Başbakanı'na tahsis edilen Chequers malikanesinde Rishi Sunak'a konuk olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'ya karşı savaş uçağı koalisyonu oluşturulacağı ve bu yönde bir kararın en yakın zamanda alınacağı konusunda çok olumlu olduğunu' dile getirdi. İngilizce olarak "Çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı kararlar duyacaksınız" diyen Zelenskiy, ancak 'o zamana kadar biraz daha çalışmak gerekeceğini' sözlerine ekledi.Ukrayna lideri, Rusya'nın harekatının başlaması sonrası deniz aşırı ikinci seyahatini şubatta Britanya'ya gerçekleştirmiş, Avam Kamarası'na hitabında Batı'nın modern savaş uçaklarından istediğini ilan etmişti.Zelenskiy, geçen hafta başlayan Avrupa turunda İtalya, Almanya, Fransa liderlerinden daha fazla askeri yardım vaadi alsa da, bugüne dek NATO üyeleri Kiev'e modern savaş uçakları göndermeye sınır çizgisi çekti. Britanya Başbakanı da görüşmenin ardından gazetecilere şunları söyledi:Sunak, Britanya'nın destek paketinin parçası olarak Ukrayna'nın 'savaşa hazır pilotlar' yetiştirmesine yardım edeceğini belirtip "Bu planları nispeten kısa sürede uygulamaya hazırız" dedi.'Modern savaş uçağı desteğini AB ve G7'de gündeme getireceğim'Britanya Başbakanı, bu hafta yapılacak G7 zirvesinde AB Konseyi ve diğer ülkelerin liderleriyle Ukrayna'ya modern savaş uçağı desteği konusunu görüşeceğini söyledi.Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık ofisi de Londra'nın 'Rusya güçlerini geri püskürtmesi için Kiev'e yüzlerce hava savunma füzesi ve yüzlerce 200 kilometreden uzun menzilli saldırı insansız hava aracı (SİHA) göndereceğini' açıkladı. Geçen hafta Britanya, 250 km menzilli Storm Shadow ile Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri teslim eden ilk Batılı ülke olmuştu. Sunak, Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik desteği sözü verirken "Putin'in saldırganlık savaşının cephe hatları Ukrayna'da olabilir, ama fay hatları tüm dünyada uzanıyor. Ukrayna'nın başarılı olması ve Putin'in barbarlığının ödüllendirilmemesi hepimizin çıkarına" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/lugansk-ukrayna-ordusu-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1071119756.html

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vladimir zelenskiy, rishi sunak, britanya, ingiltere, londra, ukrayna, rusya, savaş uçağı, koalisyon, batı, nato