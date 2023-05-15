'Modern savaş uçağı tedariki' için sefere çıkan Zelenskiy'e Sunak'tan 'basit bir iş değil' yanıtı
16:37 15.05.2023 (güncellendi: 16:56 15.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Rishi Sunak@RishiSunakDaha fazla silah tedariki için çıktığı Avrupa turunda Britanya'yı bir kez daha ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Britanya Başbakanı'na tahsis edilen kır malikanesi Chequers'da Rishi Sunak'a sarılırken (15.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Rishi Sunak@RishiSunak
Kiev'in 'büyük karşı saldırısının' gündemde olduğu dönemde daha fazla silah tedarik etmeleri için Avrupa'yı turlayan Ukrayna lideri, Britanya'ya sürpriz ziyarette bulundu. Zelenskiy, Başbakan Rishi Sunak'la 'hasret' gidermesinin ardından, 'Batılı ortaklardan modern savaş uçağı alma konusunda hızlı anlaşmaya varma' umudunu dile getirdi.
Londra'nın kırsalında Britanya Başbakanı'na tahsis edilen Chequers malikanesinde Rishi Sunak'a konuk olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'ya karşı savaş uçağı koalisyonu oluşturulacağı ve bu yönde bir kararın en yakın zamanda alınacağı konusunda çok olumlu olduğunu' dile getirdi.
İngilizce olarak "Çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı kararlar duyacaksınız" diyen Zelenskiy, ancak 'o zamana kadar biraz daha çalışmak gerekeceğini' sözlerine ekledi.
Zelensky Says Hopeful Of Jets Deal Soon With UK, Western Allieshttps://t.co/vL9dZeTNZY pic.twitter.com/gSRPpqifQ7— Channels Television (@channelstv) May 15, 2023
Ukrayna lideri, Rusya'nın harekatının başlaması sonrası deniz aşırı ikinci seyahatini şubatta Britanya'ya gerçekleştirmiş, Avam Kamarası'na hitabında Batı'nın modern savaş uçaklarından istediğini ilan etmişti.
Zelenskiy, geçen hafta başlayan Avrupa turunda İtalya, Almanya, Fransa liderlerinden daha fazla askeri yardım vaadi alsa da, bugüne dek NATO üyeleri Kiev'e modern savaş uçakları göndermeye sınır çizgisi çekti.
Britanya Başbakanı da görüşmenin ardından gazetecilere şunları söyledi:
"Ukrayna'ya o desteği sağlayan ülkeler koalisyonunun önemli bir parçası olacağız. Savaş uçağı kabiliyetini geliştirme meselesini Vladimir'le konuştuğumuz gibi, bu, basit bir şey değil. Sadece uçak tedarikin yanısıra pilotların eğitimi ve bununla birlikte gelen tüm lojistik de sözkonusu."
Sunak, Britanya'nın destek paketinin parçası olarak Ukrayna'nın 'savaşa hazır pilotlar' yetiştirmesine yardım edeceğini belirtip "Bu planları nispeten kısa sürede uygulamaya hazırız" dedi.
UK will soon be ready to train Ukrainian pilots, says Rishi Sunak – video https://t.co/k1LNGFSL5P— The Guardian (@guardian) May 15, 2023
'Modern savaş uçağı desteğini AB ve G7'de gündeme getireceğim'
Britanya Başbakanı, bu hafta yapılacak G7 zirvesinde AB Konseyi ve diğer ülkelerin liderleriyle Ukrayna'ya modern savaş uçağı desteği konusunu görüşeceğini söyledi.
Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık ofisi de Londra'nın 'Rusya güçlerini geri püskürtmesi için Kiev'e yüzlerce hava savunma füzesi ve yüzlerce 200 kilometreden uzun menzilli saldırı insansız hava aracı (SİHA) göndereceğini' açıkladı.
The United Kingdom stands side by side with Ukraine. pic.twitter.com/rdgqvLuSe6— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
Geçen hafta Britanya, 250 km menzilli Storm Shadow ile Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri teslim eden ilk Batılı ülke olmuştu.
Sunak, Ukrayna'ya uzun vadeli güvenlik desteği sözü verirken "Putin'in saldırganlık savaşının cephe hatları Ukrayna'da olabilir, ama fay hatları tüm dünyada uzanıyor. Ukrayna'nın başarılı olması ve Putin'in barbarlığının ödüllendirilmemesi hepimizin çıkarına" ifadelerini kullandı.