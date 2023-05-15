https://sputniknews.com.tr/20230515/almanya-basbakaninin-moskovanin-baris-onerileri-kabul-edilemez-sozlerine-rusyadan-kinama-1071121599.html

Almanya Başbakanı'nın 'Moskova’nın barış önerileri kabul edilemez' sözlerine Rusya'dan kınama

Almanya Başbakanı'nın 'Moskova’nın barış önerileri kabul edilemez' sözlerine Rusya'dan kınama

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nden Senatör Bondarev, Almanya Başbakanı Scholz'un 'Moskova’nın barış önerilerinin kabul edilemezliğine'... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:15+0300

2023-05-15T14:15+0300

2023-05-15T14:15+0300

ukrayna krizi

rusya

viktor bondarev

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olaf scholz

barış

kınama

kınama mesajı

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Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'da Rusya'nın şartlarına göre barış sağlanmasına karşı çıkarak kışkırtmada bulunduğunu belirtti.Rus senatör, “Bir Alman devlet adamının bu türden açıklamaları, Rusya-Ukrayna ikili ilişkilerine kaba bir müdahale, tahrik ve entrika olup, Ukrayna'yı çatışmayı devam ettirmeye yönlendiriyor, bu devlette Nazi rejiminin korunmasına katkıda bulunuyor” diye yazdı.Scholz’a kendi ülkesinin tarihini araştırmasını ve Nazizmin nasıl bir felakete yol açtığını görmesini tavsiye eden Bondarev, “Aslında Rusya'nın lartları, Ukrayna halkıyla ilgili olarak suç teşkil eden hiçbir şey ifade etmiyor. Ukrayna'nın tamamen silahlardan ve Nazilerden arındırılmasından, askeri bloklara dahil olmamasından ve yeni bölgelerin Rusya içinde korunmasından yanayız” ifadelerini kullandı.Rusya'nın barıştan yana ve saldırganlığa karşı olduğunu dile getiren Bondarev, “Aynı zamanda, bizim için kabul edilemez koşullarda bir barış anlaşmasının dayatılmasına izin vermeyeceğiz. Ulusal çıkarlarımızdan biri, Rus devletinin tamamının etrafında güvenliktir. Bu nedenle Ukrayna'nın askeri altyapısının ve Nazi rejiminin yok edilmesi konusunda ısrar ediyoruz” diye yazdı.Bunun sadece Rusya için değil tüm kıta için önem taşıdığını vurgulayan Bondarev, 'Scholz gibi dar görüşlü politikacıların' bunu anlamadığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/lugansk-ukrayna-ordusu-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1071119756.html

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rusya, viktor bondarev, almanya, olaf scholz, barış, kınama, kınama mesajı