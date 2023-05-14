https://sputniknews.com.tr/20230514/zelenskiy-almanyayi-ilk-ziyaretinde-kieve-savas-ucagi-tedariki-icin-berlinin-destegini-istedi-1071065521.html

Zelenskiy, Almanya'yı ilk ziyaretinde, Kiev'e savaş uçağı tedariki için Berlin'in desteğini istedi

Zelenskiy, Almanya'yı ilk ziyaretinde, Kiev'e savaş uçağı tedariki için Berlin'in desteğini istedi

Silah tedariki konusunda sık sık gerilim çıkardığı Almanya'ya ilk kez ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şansölye Olaf Scholz'la... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T13:39+0300

2023-05-14T13:39+0300

2023-05-14T14:53+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

olaf scholz

almanya

ukrayna

rusya

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Ukrayna'nın 'büyük karşı saldırısının' gündemde olduğu dönemde Avrupa'yı turlayan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, silah tedariki konusunda sık sık gerilim çıkarıp azarlayarak baskı kurduğu Almanya'ya ilk ziyaretinde savaş uçağı kartını çıkardı. Zelenskiy, Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında, Berlin'in, Ukrayna'ya modern savaş uçakları tedarik koalisyonunda diğer ortaklarla birlikte Kiev'i desteklemesini istedi. Avrupa başkentlerine yaptığı ziyaretlerde Ukrayna'ya modern savaş uçağı tedariki koalisyonu oluşturmak üzerinde çalıştığını söyleyen Zelenskiy, Almanya'dan da bu koalisyonda Ukrayna'yı desteklemesini talep ettiğini belirtti. "Rusya şu anda hava sahasında üstünlüğe sahip. Bunu değiştirmek istiyoruz" diyen Ukrayna'nın meslekten komedyen lideri, bir gazetecinin Almanya'nın şu anda vaat ettiği silahların karşı saldırı için yeterli olup olmayacağı sorusuna şakayla karışık şu yanıtı verdi:"Birkaç ziyaret daha yaptıktan sonra yeterli olacaktır."Zelenskiy, öncesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de ağırlandı. Almanya'nın Aachen kentinde Uluslararası Şarlman Ödülü ile de onurlandırılacağı Zelenskiy, Alman basınında yer alan haberlere göre Alman Hava Kuvvetlerine ait A319 uçağıyla ve Bavyera'daki Lechfeld hava üssünden havalanan iki Eurofighter savaş uçağının eşliğinde Roma’dan alındı ve geceyarısı Berlin'e getirildi.

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vladimir zelenskiy, olaf scholz, almanya, ukrayna, rusya