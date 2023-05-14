Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
08:01
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
09:01
1 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
10:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
16:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
17:15
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
23:39
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
23:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
06:30
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
06:45
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Varşova Paktı Kuruluşunun Yıldönümü
07:01
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
07:15
5 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
07:40
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
07:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
08:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
08:10
4 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
08:20
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
09:01
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
09:30
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
10:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
10:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
13:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
13:37
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
13:44
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
14:24
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
14:45
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
14:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230514/rusya-ukrayna-artyomovskta-savunma-hattini-kirmaya-calisti-rus-gucleri-tum-saldirilari-puskurttu-1071067026.html
Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü
Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentinde savunma hattını kırmaya yönelik Ukrayna saldırıları geri... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T14:12+0300
2023-05-14T14:16+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
artyomovsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070923533_0:231:2820:1817_1920x0_80_0_0_62dcacdd3a4a804f12c35b6c413e8a3f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde savunma hattını kırmaya çalıştığını, ancak Rus güçlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğünü söyledi.Konaşenkov şunları söyledi:'400'den fazla Ukraynalı asker ölü ve yaralı ele geçirildi'Rus taarruz güçlerinin Artyomovsk'un batı mahallelerini kontrol altına almak için hava indirme birliklerinin desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, son 24 saat içinde Soledar-Artyomovsk yönünde 400'den fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı ele geçirildiğini, 18 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı askeri araç ve D-20 tipi 1 obüsün imha edildiğini bildirdi.'Komutan Makarov hayatını kaybetti'Cephede bulunan 4. motorize tugayı komutanı Albay Vyaçeslav Makarov'un bölgedeki operasyonu bizzat yönettiğini anlatan Konaşenkov, 2 saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ancak 3. saldırı sırasında Makarov'un ağır yaralandığını ve çatışma bölgesinden tahliye edildiği sırada hayatını kaybettiğini söyledi.'Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı da öldü'Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı Yevgeniy Brovko'nun da çok sayıda şarapnel parçasıyla yaralanması sonucunda kahramanca can verdiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 200. motorize tugayına bağlı 3. motorize taburu askerlerinin DHC'nin Bogdanovka kentinin doğusunda 6 saldırıyı başarıyla püskürttüğü, 50'den fazla askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.6. bölüğün sorumluluk alanında da 1 saldırının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, 30'dan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyledi.'Batı silahlarının bulunduğu depolar vuruldu'Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Ternopol ve Petropavlovsk kentlerindeki hedefleri hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu, Batı yapımı silahların tutulduğu depoların ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarının imha edildiğini vurguladı.Atışların amacına ulaştığını kaydeden Konaşenkov, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla yok edildiğini bildirdi.Konaşenkov'un kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre Herson yönünde 20'den fazla, Kupyansk yönünde 100'den fazla, Krasnıy Liman yönünde 60'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, DHC'de 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü.
artyomovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070923533_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_3335aeea14b4cfe1017ea1b805c17a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
igor konaşenkov, artyomovsk
igor konaşenkov, artyomovsk

Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü

14:12 14.05.2023 (güncellendi: 14:16 14.05.2023)
© SputnikArtyomovsk
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentinde savunma hattını kırmaya yönelik Ukrayna saldırıları geri püskürtüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde savunma hattını kırmaya çalıştığını, ancak Rus güçlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğünü söyledi.
Konaşenkov şunları söyledi:
"Artyomovsk'un kuzey ve güneyinde dün gün boyunca düşman tarafından birliklerimizin savunma hattını kırmaya yönelik kapsamlı girişimler düzenlendi. Ukrayna ordusunun tüm saldırıları püskürtüldü. Rus güçlerinin savunma hattında kırılma yaşanmasına izin verilmedi."

'400'den fazla Ukraynalı asker ölü ve yaralı ele geçirildi'

Rus taarruz güçlerinin Artyomovsk'un batı mahallelerini kontrol altına almak için hava indirme birliklerinin desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, son 24 saat içinde Soledar-Artyomovsk yönünde 400'den fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı ele geçirildiğini, 18 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı askeri araç ve D-20 tipi 1 obüsün imha edildiğini bildirdi.

'Komutan Makarov hayatını kaybetti'

Cephede bulunan 4. motorize tugayı komutanı Albay Vyaçeslav Makarov'un bölgedeki operasyonu bizzat yönettiğini anlatan Konaşenkov, 2 saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ancak 3. saldırı sırasında Makarov'un ağır yaralandığını ve çatışma bölgesinden tahliye edildiği sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

'Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı da öldü'

Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı Yevgeniy Brovko'nun da çok sayıda şarapnel parçasıyla yaralanması sonucunda kahramanca can verdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 200. motorize tugayına bağlı 3. motorize taburu askerlerinin DHC'nin Bogdanovka kentinin doğusunda 6 saldırıyı başarıyla püskürttüğü, 50'den fazla askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
6. bölüğün sorumluluk alanında da 1 saldırının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, 30'dan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyledi.

'Batı silahlarının bulunduğu depolar vuruldu'

Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Ternopol ve Petropavlovsk kentlerindeki hedefleri hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu, Batı yapımı silahların tutulduğu depoların ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarının imha edildiğini vurguladı.
Atışların amacına ulaştığını kaydeden Konaşenkov, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla yok edildiğini bildirdi.
Konaşenkov'un kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre Herson yönünde 20'den fazla, Kupyansk yönünde 100'den fazla, Krasnıy Liman yönünde 60'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, DHC'de 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала