https://sputniknews.com.tr/20230514/rusya-ukrayna-artyomovskta-savunma-hattini-kirmaya-calisti-rus-gucleri-tum-saldirilari-puskurttu-1071067026.html

Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü

Rusya: Ukrayna, Artyomovsk'ta savunma hattını kırmaya çalıştı, Rus güçleri tüm saldırıları püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentinde savunma hattını kırmaya yönelik Ukrayna saldırıları geri... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T14:12+0300

2023-05-14T14:12+0300

2023-05-14T14:16+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

artyomovsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070923533_0:231:2820:1817_1920x0_80_0_0_62dcacdd3a4a804f12c35b6c413e8a3f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentinde savunma hattını kırmaya çalıştığını, ancak Rus güçlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğünü söyledi.Konaşenkov şunları söyledi:'400'den fazla Ukraynalı asker ölü ve yaralı ele geçirildi'Rus taarruz güçlerinin Artyomovsk'un batı mahallelerini kontrol altına almak için hava indirme birliklerinin desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, son 24 saat içinde Soledar-Artyomovsk yönünde 400'den fazla Ukraynalı askerin ölü ve yaralı ele geçirildiğini, 18 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı askeri araç ve D-20 tipi 1 obüsün imha edildiğini bildirdi.'Komutan Makarov hayatını kaybetti'Cephede bulunan 4. motorize tugayı komutanı Albay Vyaçeslav Makarov'un bölgedeki operasyonu bizzat yönettiğini anlatan Konaşenkov, 2 saldırının başarıyla püskürtüldüğünü ancak 3. saldırı sırasında Makarov'un ağır yaralandığını ve çatışma bölgesinden tahliye edildiği sırada hayatını kaybettiğini söyledi.'Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı da öldü'Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Askeri ve Siyasi İşler İdaresi Komutan Yardımcısı Yevgeniy Brovko'nun da çok sayıda şarapnel parçasıyla yaralanması sonucunda kahramanca can verdiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 200. motorize tugayına bağlı 3. motorize taburu askerlerinin DHC'nin Bogdanovka kentinin doğusunda 6 saldırıyı başarıyla püskürttüğü, 50'den fazla askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.6. bölüğün sorumluluk alanında da 1 saldırının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, 30'dan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyledi.'Batı silahlarının bulunduğu depolar vuruldu'Konaşenkov, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Ternopol ve Petropavlovsk kentlerindeki hedefleri hava ve deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu, Batı yapımı silahların tutulduğu depoların ve Ukraynalı askerlerin konuşlanma noktalarının imha edildiğini vurguladı.Atışların amacına ulaştığını kaydeden Konaşenkov, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla yok edildiğini bildirdi.Konaşenkov'un kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre Herson yönünde 20'den fazla, Kupyansk yönünde 100'den fazla, Krasnıy Liman yönünde 60'tan fazla Ukraynalı asker öldürüldü, DHC'de 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü.

artyomovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

igor konaşenkov, artyomovsk