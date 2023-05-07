https://sputniknews.com.tr/20230507/cecenistan-lideri-kadirov-birliklerini-artyomovska-gondermek-icin-putinden-izin-istedi-1070742557.html
Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi
Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi
Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk’a... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T13:24+0300
2023-05-07T13:24+0300
2023-05-07T13:24+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
artyomovsk
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
vladimir putin
şoygu
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Çeçenistan lideri Kadırov, Devlet Başkanı Putin’e bir mektup yazıp Ahmat birliğini şu andaki konuşlanma yerlerinden çekip Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovsk (Bahmut) kentine yerleştirmek için izin istedi.Kadırov’un, mektubunda, Putin’in bu konuda Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevlendirmesini istediği görülüyor.Kadırov’un söz konusu isteğini iletmesi, Rus özel askeri şirket Wagner’in başındaki Yevgeniy Prigojin’in verilen kayıplar ve mühimmat eksikliğini gerekçe gösterip güçlerini Artyomovsk’tan 10 Mayıs’ta çekeceğini söylemesini izliyor.Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bu kent için Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor. Ukrayna ise kent için Bahmut ismini kullanıyor.
artyomovsk
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ramzan kadirov, artyomovsk, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, vladimir putin, şoygu
ramzan kadirov, artyomovsk, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, vladimir putin, şoygu
Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi
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Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk’a (Bahmut) göndermek için Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iznini istedi.
Çeçenistan lideri Kadırov, Devlet Başkanı Putin’e bir mektup yazıp Ahmat birliğini şu andaki konuşlanma yerlerinden çekip Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovsk (Bahmut) kentine yerleştirmek için izin istedi.
Kadırov’un, mektubunda, Putin’in bu konuda Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevlendirmesini istediği görülüyor.
Kadırov’un söz konusu isteğini iletmesi, Rus özel askeri şirket Wagner’in başındaki Yevgeniy Prigojin’in verilen kayıplar ve mühimmat eksikliğini gerekçe gösterip güçlerini Artyomovsk’tan 10 Mayıs’ta çekeceğini söylemesini izliyor.
Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bu kent için Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor. Ukrayna ise kent için Bahmut ismini kullanıyor.