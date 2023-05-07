https://sputniknews.com.tr/20230507/cecenistan-lideri-kadirov-birliklerini-artyomovska-gondermek-icin-putinden-izin-istedi-1070742557.html

Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi

Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi

Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk’a... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T13:24+0300

2023-05-07T13:24+0300

2023-05-07T13:24+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

artyomovsk

yevgeniy prigojin

yevgeniy viktoroviç prigojin

vladimir putin

şoygu

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Çeçenistan lideri Kadırov, Devlet Başkanı Putin’e bir mektup yazıp Ahmat birliğini şu andaki konuşlanma yerlerinden çekip Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyomovsk (Bahmut) kentine yerleştirmek için izin istedi.Kadırov’un, mektubunda, Putin’in bu konuda Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu görevlendirmesini istediği görülüyor.Kadırov’un söz konusu isteğini iletmesi, Rus özel askeri şirket Wagner’in başındaki Yevgeniy Prigojin’in verilen kayıplar ve mühimmat eksikliğini gerekçe gösterip güçlerini Artyomovsk’tan 10 Mayıs’ta çekeceğini söylemesini izliyor.Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bu kent için Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor. Ukrayna ise kent için Bahmut ismini kullanıyor.

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ramzan kadirov, artyomovsk, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin, vladimir putin, şoygu