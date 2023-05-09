https://sputniknews.com.tr/20230509/afp-bir-muhabirinin-catismalarin-yasandigi-artyomovskta-hayatini-kaybettigini-duyurdu-1070866784.html

AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu

AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'nın doğusunda Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:56+0300

2023-05-09T22:56+0300

2023-05-09T22:56+0300

ukrayna krizi

afp

artyomovsk

rusya

ukrayna

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AFP ajansı, yaptığı açıklamada, muhabiri Arman Soldin'in şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk olarak da bilinen Bahmut kenti yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada, "AFP video muhabiri Arman Soldin'in bugün Ukrayna'nın doğusunda hayatını kaybettiğini öğrenmemizden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm kalbimiz ailesi ve sevdikleriyle beraber" ifadelerine yer verildi.AFP, olaya tanık olan meslektaşlarına göre Soldin'in Artyomovsk yakınlarındaki Çasov Yar kasabası yakınlarında füze ateşiyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Soldin AFP'nin Ukrayna'daki video koordinatörü olarak görev yapıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-artyomovskta-rus-birlikleri-iki-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070618688.html

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