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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/afp-bir-muhabirinin-catismalarin-yasandigi-artyomovskta-hayatini-kaybettigini-duyurdu-1070866784.html
AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu
AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'nın doğusunda Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:56+0300
2023-05-09T22:56+0300
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AFP ajansı, yaptığı açıklamada, muhabiri Arman Soldin'in şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk olarak da bilinen Bahmut kenti yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada, "AFP video muhabiri Arman Soldin'in bugün Ukrayna'nın doğusunda hayatını kaybettiğini öğrenmemizden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm kalbimiz ailesi ve sevdikleriyle beraber" ifadelerine yer verildi.AFP, olaya tanık olan meslektaşlarına göre Soldin'in Artyomovsk yakınlarındaki Çasov Yar kasabası yakınlarında füze ateşiyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Soldin AFP'nin Ukrayna'daki video koordinatörü olarak görev yapıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-artyomovskta-rus-birlikleri-iki-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070618688.html
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AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu

22:56 09.05.2023
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'nın doğusunda Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta (Bahmut) bir muhabirinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFP ajansı, yaptığı açıklamada, muhabiri Arman Soldin'in şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk olarak da bilinen Bahmut kenti yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, "AFP video muhabiri Arman Soldin'in bugün Ukrayna'nın doğusunda hayatını kaybettiğini öğrenmemizden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm kalbimiz ailesi ve sevdikleriyle beraber" ifadelerine yer verildi.
AFP, olaya tanık olan meslektaşlarına göre Soldin'in Artyomovsk yakınlarındaki Çasov Yar kasabası yakınlarında füze ateşiyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Soldin AFP'nin Ukrayna'daki video koordinatörü olarak görev yapıyordu.
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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