https://sputniknews.com.tr/20230509/afp-bir-muhabirinin-catismalarin-yasandigi-artyomovskta-hayatini-kaybettigini-duyurdu-1070866784.html
AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu
AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'nın doğusunda Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:56+0300
2023-05-09T22:56+0300
2023-05-09T22:56+0300
ukrayna krizi
afp
artyomovsk
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_0:20:1725:990_1920x0_80_0_0_f8967b053bea017e1fa5d341760d4ed6.jpg
AFP ajansı, yaptığı açıklamada, muhabiri Arman Soldin'in şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk olarak da bilinen Bahmut kenti yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada, "AFP video muhabiri Arman Soldin'in bugün Ukrayna'nın doğusunda hayatını kaybettiğini öğrenmemizden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm kalbimiz ailesi ve sevdikleriyle beraber" ifadelerine yer verildi.AFP, olaya tanık olan meslektaşlarına göre Soldin'in Artyomovsk yakınlarındaki Çasov Yar kasabası yakınlarında füze ateşiyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.Soldin AFP'nin Ukrayna'daki video koordinatörü olarak görev yapıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-artyomovskta-rus-birlikleri-iki-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070618688.html
artyomovsk
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067772100_190:0:1535:1009_1920x0_80_0_0_7e5a900ad44fe2c9ca21af9a21793d20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afp, artyomovsk, rusya, ukrayna
afp, artyomovsk, rusya, ukrayna
AFP, bir muhabirinin çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta hayatını kaybettiğini duyurdu
Abone ol
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Ukrayna'nın doğusunda Rus kuvvetleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'ta (Bahmut) bir muhabirinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFP ajansı, yaptığı açıklamada, muhabiri Arman Soldin'in şiddetli çatışmaların devam ettiği Artyomovsk olarak da bilinen Bahmut kenti yakınlarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, "AFP video muhabiri Arman Soldin'in bugün Ukrayna'nın doğusunda hayatını kaybettiğini öğrenmemizden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm kalbimiz ailesi ve sevdikleriyle beraber" ifadelerine yer verildi.
AFP, olaya tanık olan meslektaşlarına göre Soldin'in Artyomovsk yakınlarındaki Çasov Yar kasabası yakınlarında füze ateşiyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Soldin AFP'nin Ukrayna'daki video koordinatörü olarak görev yapıyordu.