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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-artyomovskta-rus-birlikleri-iki-mahallenin-daha-kontrolunu-ele-gecirdi-1070618688.html
Rusya: Artyomovsk'ta Rus birlikleri iki mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya: Artyomovsk'ta Rus birlikleri iki mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’ta (Bahmut) iki mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerini, çatışmaların... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:43+0300
2023-05-04T16:43+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un iki mahallesinin daha kontrolünü daha ele geçirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Güney Askeri Grubunun taktik ve saldırı uçaklarının, topçu birliklerinin ateşi ile Krasnoye yerleşim bölgesinde, Artyomovsk ve Grigoryevka’nın güneybatı banliyösünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60. ve 93. mekanize tugayları ile 54. motorize piyade tugayı birliklerine kayıplar verdirildiğini dile getirdi.Tümgeneral Konaşenkov, “Son bir günde hava kuvvetleri bu bölgede altı sorti yaptı, grubun topçu birlikleri 57 atış görevini tamamladı” dedi ve şöyle devam etti:“Hava indirme kuvvetleri birlikleri, düşmanın kanatlardan karşı saldırıya geçme girişimlerini engelliyor.”Rus komutan, “Geçen bir günde bu yönde 255’e yakın Ukrayna askeri, iki zırhlı muharebe aracı, altı otomobil, iki D-20 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği imha edildi” ifadelerini kullandı.Zaporojye ve Herson bölgelerinde, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 128. Dağ Saldırı, 54. Mekanize Tugayı’nın ve Güney Özel Harekat Kuvvetleri Merkezi’nin komuta ve gözlem merkezlerinin vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, bunun yanı sıra Kirovograd (Kropivnitskiy) kentinin yakınlarında Ukrayna ordusunun bir grubunun yakıt deposunun imha edildiğini vurguladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Slavyansk yerleşim bölgesinde, Belogorovka’da (KHC) ve Volçansk’ta (Harkov bölgesi) Ukrayna ordusunun üç mühimmat deposunun da imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun LHC ve Harkov bölgesindeki altı sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerini sonlandırdıklarını ifade etti.Rus komutan, “Hava savunma sistemleri son bir günde dokuz HIMARS, Uragan ve Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dokuz füze önledi. Ayrıca Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracı imha edildi” bilgisini verdi.
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igor konaşenkov, ukrayna, rusya, artyomovsk
igor konaşenkov, ukrayna, rusya, artyomovsk

Rusya: Artyomovsk'ta Rus birlikleri iki mahallenin daha kontrolünü ele geçirdi

16:43 04.05.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’ta (Bahmut) iki mahallenin kontrolünü daha ele geçirdiklerini, çatışmaların kentin batı kesiminde devam ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus hücum birliklerinin Artyomovsk’un iki mahallesinin daha kontrolünü daha ele geçirdiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Güney Askeri Grubunun taktik ve saldırı uçaklarının, topçu birliklerinin ateşi ile Krasnoye yerleşim bölgesinde, Artyomovsk ve Grigoryevka’nın güneybatı banliyösünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60. ve 93. mekanize tugayları ile 54. motorize piyade tugayı birliklerine kayıplar verdirildiğini dile getirdi.
Tümgeneral Konaşenkov, “Son bir günde hava kuvvetleri bu bölgede altı sorti yaptı, grubun topçu birlikleri 57 atış görevini tamamladı” dedi ve şöyle devam etti:
“Hava indirme kuvvetleri birlikleri, düşmanın kanatlardan karşı saldırıya geçme girişimlerini engelliyor.”
Rus komutan, “Geçen bir günde bu yönde 255’e yakın Ukrayna askeri, iki zırhlı muharebe aracı, altı otomobil, iki D-20 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği imha edildi” ifadelerini kullandı.
Zaporojye ve Herson bölgelerinde, ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 128. Dağ Saldırı, 54. Mekanize Tugayı’nın ve Güney Özel Harekat Kuvvetleri Merkezi’nin komuta ve gözlem merkezlerinin vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, bunun yanı sıra Kirovograd (Kropivnitskiy) kentinin yakınlarında Ukrayna ordusunun bir grubunun yakıt deposunun imha edildiğini vurguladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Slavyansk yerleşim bölgesinde, Belogorovka’da (KHC) ve Volçansk’ta (Harkov bölgesi) Ukrayna ordusunun üç mühimmat deposunun da imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna ordusunun LHC ve Harkov bölgesindeki altı sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerini sonlandırdıklarını ifade etti.
Rus komutan, “Hava savunma sistemleri son bir günde dokuz HIMARS, Uragan ve Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen dokuz füze önledi. Ayrıca Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracı imha edildi” bilgisini verdi.
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