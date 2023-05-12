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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-artyomovskta-karsi-taarruza-gecme-girisimi-onlendi-1071017433.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’ta karşı taarruza geçme girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’ta karşı taarruza geçme girişimi önlendi
Artyomovsk kentinin batı kısmındaki çatışmaların devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin Ukrayna ordusunun... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:41+0300
2023-05-12T22:41+0300
ukrayna krizi
rusya
artyomovsk
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Artyomovsk’un batı kesiminde, taarruz birlikleri şehir mahalleleri kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor. Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri onlara destek veriyor ve Ukrayna ordusunun kanatlarda karşı taarruza geçme girişimlerini önlüyor” ifadelerine yer verildi.Artyomovsk yönünde Rus savaş uçaklarının 9 sorti gerçekleştirdiği ve topçu birliklerin de 64 atış görevini yerine getirdiği kaydedildi.Rus komutan: Karadeniz Filosu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 180'den fazla hedefi vurduÖte yandan Rus Karadeniz Donanması Komutanı Koramiral Viktor Sokolov, Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte askeri operasyonun başlangıcından bu yana Kalibr füze sistemleriyle donatılmış Karadeniz Filosu gemilerinin Ukrayna ordusunun 180'den fazla kritik hedefini vurduğunu söyledi.Sokolov, “Hava savunma sistemlerinin radar istasyonları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin geçici konuşlanma noktaları, roket ve topçu silahları depoları, petrol depoları, yeraltı yakıt depoları, hava üsleri ve tren istasyonları ana hedefler oldu” dedi.Karadeniz Donanmasının kıyı birliklerinin Ukrayna tarafının 70 tesisine saldırı düzenlediğini belirten Sokolov, Bastion ve Val füze sistemlerinin vurduğu hedefler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait komuta noktaları ve Ukrayna Donanması'na ait yüzey gemilerinin de bulunduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/putinden-donetsk-ve-lugansktan-vatandaslarin-donmesi-icin-gereken-kosullari-yaratma-talimati-1071016861.html
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rusya, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Artyomovsk’ta karşı taarruza geçme girişimi önlendi

22:41 12.05.2023
© SputnikArtyomovsk
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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Artyomovsk kentinin batı kısmındaki çatışmaların devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin Ukrayna ordusunun kanatlarda karşı saldırıya geçme girişimini engellediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Artyomovsk’un batı kesiminde, taarruz birlikleri şehir mahalleleri kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor. Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri onlara destek veriyor ve Ukrayna ordusunun kanatlarda karşı taarruza geçme girişimlerini önlüyor” ifadelerine yer verildi.
Artyomovsk yönünde Rus savaş uçaklarının 9 sorti gerçekleştirdiği ve topçu birliklerin de 64 atış görevini yerine getirdiği kaydedildi.

Rus komutan: Karadeniz Filosu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 180'den fazla hedefi vurdu

Öte yandan Rus Karadeniz Donanması Komutanı Koramiral Viktor Sokolov, Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte askeri operasyonun başlangıcından bu yana Kalibr füze sistemleriyle donatılmış Karadeniz Filosu gemilerinin Ukrayna ordusunun 180'den fazla kritik hedefini vurduğunu söyledi.
Sokolov, “Hava savunma sistemlerinin radar istasyonları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin geçici konuşlanma noktaları, roket ve topçu silahları depoları, petrol depoları, yeraltı yakıt depoları, hava üsleri ve tren istasyonları ana hedefler oldu” dedi.
Karadeniz Donanmasının kıyı birliklerinin Ukrayna tarafının 70 tesisine saldırı düzenlediğini belirten Sokolov, Bastion ve Val füze sistemlerinin vurduğu hedefler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait komuta noktaları ve Ukrayna Donanması'na ait yüzey gemilerinin de bulunduğunu kaydetti.
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