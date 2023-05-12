https://sputniknews.com.tr/20230512/putinden-donetsk-ve-lugansktan-vatandaslarin-donmesi-icin-gereken-kosullari-yaratma-talimati-1071016861.html

Putin’den Donetsk ve Lugansk'tan vatandaşların dönmesi için gereken koşulları yaratma talimatı

Putin’den Donetsk ve Lugansk'tan vatandaşların dönmesi için gereken koşulları yaratma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’dan taşınan vatandaşların geri... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:21+0300

2023-05-12T22:21+0300

2023-05-12T22:21+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

donetsk

lugansk

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na değişikliklerin girilmesi talimatı verildi.Talimat metninde, “2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na, özel askeri harekat döneminde, daimi ikamet yerlerinden ayrılan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi sakinlerinin yurt dışından da dahil olmak üzere, evlerine geri dönmesi için koşulların oluşturulması ile ilgili maddesi eklensin” ifadesine yer verildi.

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donetsk

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vladimir putin, rusya, donetsk, lugansk