https://sputniknews.com.tr/20230512/putinden-donetsk-ve-lugansktan-vatandaslarin-donmesi-icin-gereken-kosullari-yaratma-talimati-1071016861.html
Putin’den Donetsk ve Lugansk'tan vatandaşların dönmesi için gereken koşulları yaratma talimatı
Putin’den Donetsk ve Lugansk'tan vatandaşların dönmesi için gereken koşulları yaratma talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’dan taşınan vatandaşların geri... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:21+0300
2023-05-12T22:21+0300
2023-05-12T22:21+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donetsk
lugansk
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na değişikliklerin girilmesi talimatı verildi.Talimat metninde, “2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na, özel askeri harekat döneminde, daimi ikamet yerlerinden ayrılan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi sakinlerinin yurt dışından da dahil olmak üzere, evlerine geri dönmesi için koşulların oluşturulması ile ilgili maddesi eklensin” ifadesine yer verildi.
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vladimir putin, rusya, donetsk, lugansk
vladimir putin, rusya, donetsk, lugansk
Putin’den Donetsk ve Lugansk'tan vatandaşların dönmesi için gereken koşulları yaratma talimatı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson’dan taşınan vatandaşların geri dönmesi için gereken koşulları oluşturma talimatını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na değişikliklerin girilmesi talimatı verildi.
Talimat metninde, “2019-2025 Rusya Devlet Göç Politikası Kavramı’na, özel askeri harekat döneminde, daimi ikamet yerlerinden ayrılan Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi sakinlerinin yurt dışından da dahil olmak üzere, evlerine geri dönmesi için koşulların oluşturulması ile ilgili maddesi eklensin” ifadesine yer verildi.