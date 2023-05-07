https://sputniknews.com.tr/20230507/wagner-lideri-savasmayi-surdurmek-icin-gerekecek-muhimmatin-kendilerine-ulastirilacagini-acikladi-1070745782.html

Wagner lideri, savaşmayı sürdürmek için gerekecek mühimmatın kendilerine ulaştırılacağını açıkladı

Wagner lideri, savaşmayı sürdürmek için gerekecek mühimmatın kendilerine ulaştırılacağını açıkladı

Rus özel askeri şirket Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının gereksinim duydukları mühimmat ve silahları alacaklarına ilişkin bir ordu kararı... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T15:47+0300

2023-05-07T15:47+0300

2023-05-07T15:47+0300

ukrayna krizi

wagner grubu

artyomovsk

operasyon

mühimmat

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Wagner lideri Prigojin, ‘savaşçılarının askeri eylemlerini sürdürmeye yetecek sayıda mühimmat ve silah alacaklarına dair bir ordu kararının gece Wagner’e iletildiğini’ kaydetti.Daha önce Prigojin, kendilerine yeterli sayıda mühimmat gönderilmediğini söyleyip Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nı eleştirmişti. Prigojin ayrıca, bahsettiği mühimmat yetersizliğini gerekçe gösterip askerlerini 10 Mayıs’ta Artyomovsk’tan (Bahmut) geri çekeceğini söylemişti.Referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Artyomovsk’ta Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında aylardır sert çatışmalar yaşanıyor.Prigojin daha önce, Artyomovsk topraklarının yüzde 95’inin Rus güçlerinin denetiminde bulunduğunu söylemişti.Bu sırada, Prigojin’in askerlerini Artyomovsk’tan çekeceğini söylemesi üstüne, Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov da Wagner güçlerinin yerlerini alması için buraya Ahmat askeri birliğini göndermek için Devlet Başkanı Vladimir Putin’den izin istemişti.Bununla beraber, yeni mühimmatın ulaştırılacağının belirtilmesi ardından Wagner savaşçılarının, Prigojin’in önceden söylediği gibi 10 Mayıs’ta Artyomovsk’tan çekilip çekilmeyeceği kesin olarak bilinmiyor.Rusya, söz konusu kent için SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk’u kullanıyor. Ukrayna tarafı ise kent için Bahmut ismini kullanıyor.

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wagner grubu, artyomovsk, operasyon, mühimmat