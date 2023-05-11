https://sputniknews.com.tr/20230511/pakistan-yuksek-mahkemesi-yasadisi-sekilde-gozaltina-alinan-imran-han-derhal-serbest-birakilmali-1070959834.html
Pakistan Yüksek Mahkemesi: Yasadışı şekilde gözaltına alınan İmran Han derhal serbest bırakılmalı
Pakistan Yüksek Mahkemesi: Yasadışı şekilde gözaltına alınan İmran Han derhal serbest bırakılmalı
11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:13+0300
2023-05-11T16:13+0300
2023-05-11T16:13+0300
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Pakistan Yüksek Mahkemesi: Yasadışı şekilde gözaltına alınan İmran Han derhal serbest bırakılmalı
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