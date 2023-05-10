https://sputniknews.com.tr/20230510/bir-defaliga-mahsus-eski-pakistan-basbakani-han-emniyet-mudurlugunde-durusmaya-cikarildi-1070888364.html
'Bir defalığa mahsus': Eski Pakistan Başbakanı Han, Emniyet Müdürlüğü'nde duruşmaya çıkarıldı
'Bir defalığa mahsus': Eski Pakistan Başbakanı Han, Emniyet Müdürlüğü'nde duruşmaya çıkarıldı
Pakistan'da eski başbakanlardan Han'ın dün mahkemede paramiliter güçlerce gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürerken Han, Emniyet Müdürlüğü... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T12:44+0300
2023-05-10T12:44+0300
2023-05-10T12:44+0300
dünya
imran han
pakistan
gözaltı
protesto
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Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sebebiyle dün gözaltına alınan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, yüksek güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.Han güvenlik gerekçesiyle bir defalığına mahkeme alanı statüsü verilen İslamabad Emniyet Müdürlüğü kompleksi içerisindeki Polis Misafir Evi'nde duruşmaya çıkarıldı.Han'ın avukatları ise bu duruma tepki göstererek, duruşmanın mahkemede yapılmasını talep etti.Emniyet Müdürlüğü kompleksinin çevresinde güvenlik üst düzeye çıkarılırken, bölgeye açılan yan yollar kapatıldı, çok sayıda noktaya konteynerler yerleştirildi.Yetkililer, izinli olanlar dışında kimsenin mahkeme alanına giremeyeceğini açıkladı.Yerel basının aktardığına göre savcılar Han'ın 14 gün daha gözaltına tutulmasını talep etti. Geo TV, Han'a duruşma esnasında avukatlarına danışma izni verildiğini aktarsa da duruşmanın detayları paylaşılmadı. Pencap eyaletinde yaklaşık 1000 gözaltı Bu arada Han'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda, ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ta yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre net gözaltı sayısı 945 olarak verildi, 130 görevli ve yetkilinin de yaralandığı belirtildi. Hakkında 90'dan fazla dava bulunan Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına dün alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/pakistanda-muhalefet-lideri-imran-han-gozaltina-alindi-1070832534.html
https://sputniknews.com.tr/20230510/pakistanda-imran-hanin-tutuklanmasinin-ardindan-protestolar-basladi-1-olu-43-gozalti-1070874600.html
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imran han, pakistan, gözaltı, protesto
imran han, pakistan, gözaltı, protesto
'Bir defalığa mahsus': Eski Pakistan Başbakanı Han, Emniyet Müdürlüğü'nde duruşmaya çıkarıldı
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Pakistan'da eski başbakanlardan Han'ın dün mahkemede paramiliter güçlerce gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürerken Han, Emniyet Müdürlüğü kompleksinde hakim karşısına çıktı.
Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sebebiyle dün gözaltına alınan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, yüksek güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.
Han güvenlik gerekçesiyle bir defalığına mahkeme alanı statüsü verilen İslamabad Emniyet Müdürlüğü kompleksi içerisindeki Polis Misafir Evi'nde duruşmaya çıkarıldı.
Han'ın avukatları ise bu duruma tepki göstererek, duruşmanın mahkemede yapılmasını talep etti.
Emniyet Müdürlüğü kompleksinin çevresinde güvenlik üst düzeye çıkarılırken, bölgeye açılan yan yollar kapatıldı, çok sayıda noktaya konteynerler yerleştirildi.
Yetkililer, izinli olanlar dışında kimsenin mahkeme alanına giremeyeceğini açıkladı.
Yerel basının aktardığına göre savcılar Han'ın 14 gün daha gözaltına tutulmasını talep etti. Geo TV, Han'a duruşma esnasında avukatlarına danışma izni verildiğini aktarsa da duruşmanın detayları paylaşılmadı.
Pencap eyaletinde yaklaşık 1000 gözaltı
Bu arada Han'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda, ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ta yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre net gözaltı sayısı 945 olarak verildi, 130 görevli ve yetkilinin de yaralandığı belirtildi.
Hakkında 90'dan fazla dava bulunan Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına dün alınmıştı.