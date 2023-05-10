https://sputniknews.com.tr/20230510/pakistanda-imran-hanin-tutuklanmasinin-ardindan-protestolar-basladi-1-olu-43-gozalti-1070874600.html

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T05:28+0300

2023-05-10T05:28+0300

2023-05-10T05:30+0300

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pakistan

imran han

protesto

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Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce PTI destekçisi ülke genelinde protestolara başladı.Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki protestolarda bir PTI destekçisi yaşamını yitirdi. Faysalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı.PTI kaynakları, göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın yolsuzluk davasıyla ilgili tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti.İslamabad'da 43 protestocu gözaltına alındıPTI Sind Başkanı Ali Zaidi, Karaçi'de polis tarafından gözaltına alındı.İslamabad Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestolarda 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.Gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştıPTI, Twitter’dan yaptığı çağrıda, "Pakistan'ı kapatın. Sıra sizde Pakistan halkı. Han daima sizin yanınızda durdu, şimdi onun yanında durma zamanı" ifadelerine yer verildi.Karaçi, Ravalpindi, Lahor, Peşaver ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler, çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı.Ravalpindi'de de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı.Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.Göstericiler de polise taş, sopa ve molotofkokteyli fırlattı.'Han kırmızı çizgimiz'PTI taraftarlarından İrfan Hattak, yaptığı açıklamada, Ravalpindi'ye sadece tek bir amaç için geldiğini dile getirerek, "İmran Han bizim kırmızı çizgimiz. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Han’ı serbest bırakmalarını istiyorum. O serbest kalana kadar protestoya devam edeceğiz" dedi.Muhammed Halis Harun ise Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını savunarak, kendileri için mücadele ettiği gerekçesiyle Han’ı desteklediğini ifade etti.Harun da tıpkı diğer PTI taraftarları gibi Han serbest kalana kadar gösterileri sürdüreceklerini kaydetti.Mobil ağlar askıya alındıİçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde mobil geniş bant askıya alınırken, sosyal medyaya erişim kısıtlandı. Bazı bölgelerde internet erişimi tamamen durduruldu.İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Han’ın başbakanlığı döneminde İngiltere’de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24.7 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldığını söyledi.Sanaullah, İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan’a 240 milyon doları iade ettiğini ancak Han’ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhide iade ettiğini dile getirdi.PTI lideri Han ayrıca İslamabad yakınlarında Al Kadir Üniversitesi'nin kurulumunda bazı arazilerden haksız menfaat elde etmekle de suçlanıyor.İmran Han tutuklanmıştıHan hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürülmüştü.Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.Han, saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230509/pakistanda-muhalefet-lideri-imran-han-gozaltina-alindi-1070832534.html

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