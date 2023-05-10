Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide ne bekleniyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:02
58 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230510/pakistanda-imran-hanin-tutuklanmasinin-ardindan-protestolar-basladi-1-olu-43-gozalti-1070874600.html
Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı
Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T05:28+0300
2023-05-10T05:30+0300
dünya
pakistan
imran han
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070874432_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1886e65e348488d8734447104f8a37e0.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce PTI destekçisi ülke genelinde protestolara başladı.Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki protestolarda bir PTI destekçisi yaşamını yitirdi. Faysalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı.PTI kaynakları, göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın yolsuzluk davasıyla ilgili tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti.İslamabad'da 43 protestocu gözaltına alındıPTI Sind Başkanı Ali Zaidi, Karaçi'de polis tarafından gözaltına alındı.İslamabad Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestolarda 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.Gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştıPTI, Twitter’dan yaptığı çağrıda, "Pakistan'ı kapatın. Sıra sizde Pakistan halkı. Han daima sizin yanınızda durdu, şimdi onun yanında durma zamanı" ifadelerine yer verildi.Karaçi, Ravalpindi, Lahor, Peşaver ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler, çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı.Ravalpindi'de de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı.Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.Göstericiler de polise taş, sopa ve molotofkokteyli fırlattı.'Han kırmızı çizgimiz'PTI taraftarlarından İrfan Hattak, yaptığı açıklamada, Ravalpindi'ye sadece tek bir amaç için geldiğini dile getirerek, "İmran Han bizim kırmızı çizgimiz. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Han’ı serbest bırakmalarını istiyorum. O serbest kalana kadar protestoya devam edeceğiz" dedi.Muhammed Halis Harun ise Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını savunarak, kendileri için mücadele ettiği gerekçesiyle Han’ı desteklediğini ifade etti.Harun da tıpkı diğer PTI taraftarları gibi Han serbest kalana kadar gösterileri sürdüreceklerini kaydetti.Mobil ağlar askıya alındıİçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde mobil geniş bant askıya alınırken, sosyal medyaya erişim kısıtlandı. Bazı bölgelerde internet erişimi tamamen durduruldu.İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Han’ın başbakanlığı döneminde İngiltere’de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24.7 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldığını söyledi.Sanaullah, İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan’a 240 milyon doları iade ettiğini ancak Han’ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhide iade ettiğini dile getirdi.PTI lideri Han ayrıca İslamabad yakınlarında Al Kadir Üniversitesi'nin kurulumunda bazı arazilerden haksız menfaat elde etmekle de suçlanıyor.İmran Han tutuklanmıştıHan hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürülmüştü.Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.Han, saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/pakistanda-muhalefet-lideri-imran-han-gozaltina-alindi-1070832534.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070874432_142:0:1173:773_1920x0_80_0_0_2eda7a78d11c17b39f7c611091e0b0b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, imran han, protesto
pakistan, imran han, protesto

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanmasının ardından protestolar başladı: 1 ölü, 43 gözaltı

05:28 10.05.2023 (güncellendi: 05:30 10.05.2023)
© EPA / ARSHAD ARBABPakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© EPA / ARSHAD ARBAB
Abone olTelegram
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve 43 gösterici de gözaltına alındı.
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor’dan başkent İslamabad’a gelen Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın mahkeme önünde paramiliter birlikler tarafından tutuklanmasının ardından binlerce PTI destekçisi ülke genelinde protestolara başladı.
Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki protestolarda bir PTI destekçisi yaşamını yitirdi. Faysalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı.
PTI kaynakları, göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın yolsuzluk davasıyla ilgili tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti.

İslamabad'da 43 protestocu gözaltına alındı

PTI Sind Başkanı Ali Zaidi, Karaçi'de polis tarafından gözaltına alındı.
İslamabad Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestolarda 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı

PTI, Twitter’dan yaptığı çağrıda, "Pakistan'ı kapatın. Sıra sizde Pakistan halkı. Han daima sizin yanınızda durdu, şimdi onun yanında durma zamanı" ifadelerine yer verildi.
Karaçi, Ravalpindi, Lahor, Peşaver ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler, çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı.
Ravalpindi'de de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı.
Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
Göstericiler de polise taş, sopa ve molotofkokteyli fırlattı.

'Han kırmızı çizgimiz'

PTI taraftarlarından İrfan Hattak, yaptığı açıklamada, Ravalpindi'ye sadece tek bir amaç için geldiğini dile getirerek, "İmran Han bizim kırmızı çizgimiz. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Han’ı serbest bırakmalarını istiyorum. O serbest kalana kadar protestoya devam edeceğiz" dedi.
Muhammed Halis Harun ise Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını savunarak, kendileri için mücadele ettiği gerekçesiyle Han’ı desteklediğini ifade etti.
Harun da tıpkı diğer PTI taraftarları gibi Han serbest kalana kadar gösterileri sürdüreceklerini kaydetti.

Mobil ağlar askıya alındı

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda ülke genelinde mobil geniş bant askıya alınırken, sosyal medyaya erişim kısıtlandı. Bazı bölgelerde internet erişimi tamamen durduruldu.
İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Han’ın başbakanlığı döneminde İngiltere’de kara para aklamakla suçlanan bir müteahhitten 24.7 milyon dolar değerinde bir arazi satın aldığını söyledi.
Sanaullah, İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan’a 240 milyon doları iade ettiğini ancak Han’ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine müteahhide iade ettiğini dile getirdi.
PTI lideri Han ayrıca İslamabad yakınlarında Al Kadir Üniversitesi'nin kurulumunda bazı arazilerden haksız menfaat elde etmekle de suçlanıyor.

İmran Han tutuklanmıştı

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.
Han, başkente komşu Ravalpindi'deki NAB merkezine götürülmüştü.
Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.
Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.
Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan muhalefet lideri İmran Han, mahkeme basan paramiliter güçler tarafından 'gözaltına alındı' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
DÜNYA
Pakistan muhalefet lideri İmran Han, mahkeme basan paramiliter güçler tarafından 'gözaltına alındı'
Dün, 12:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала