https://sputniknews.com.tr/20230510/eski-pakistan-basbakani-imran-han-onumuzdeki-donemde-dunyadaki-eski-guc-dagilimi-degisecek-1070918732.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han: Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han: Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek

Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 9 Mayıs’ta gözaltına alınan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, bundan önce verdiği röportajda önemli açıklamalarda... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T20:44+0300

2023-05-10T20:44+0300

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dünya

imran han

pakistan

gözaltı

abd

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Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri ve eski Pakistan Başbakanı İmran Han, United World International sitesine yaptığı açıklamada Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’nın Çin’e yaklaşacağını belirterek, “Dünyada sürekli olan tek şey değişimdir. Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek, tarihte her zaman olduğu gibi. Yeni bloklar oluşacak” dedi.“Hindistan dünya çapında saygı görüyor, çünkü bağımsız bir dış politika izliyor. Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içindeydi. Sonrasında tüm taraflarla ilişkiler kurdular. Bir yandan ABD ile QUAD içindeler, diğer yandan Rusya’dan ucuz petrol ithal ediyorlar. Bence Pakistan’ın izlemesi gereken dış politika da böyle olmalı” ifadelerini kullan Han, Ukrayna’ya yönelik özel harekatının başladığı 24 Şubat 2022’de Moskova’da bulunmasına dair bir soruyu da şöyle yanıtladı:‘Suudi Arabistan bölgede öncü bir rol oynayabilir’Son dönemde gerçekleşen İran Suudi Arabistan yakınlaşmasını destekleyen Han, kendisinin de daha önce Suud Prensi Bin Selman’ın daveti üzerine iki ülke arasında daha önce arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti. Yemen’de de yakında barışın sağlanabileceğini belirten Han, sözlerini şöyle devam ettirdi:‘ABD’den korkuyor’İmran Han, Pakistan – Afganistan ilişkilerine de değindi ve kendi hükümetini eleştirdi:Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Han, halen gözaltında bulunuyor.

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imran han, pakistan, gözaltı, abd