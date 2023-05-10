Eski Pakistan Başbakanı İmran Han: Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek
20:44 10.05.2023 (güncellendi: 20:45 10.05.2023)
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIPakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
Hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 9 Mayıs’ta gözaltına alınan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, bundan önce verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Han, “Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek, tarihte her zaman olduğu gibi. Yeni bloklar oluşacak” dedi.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri ve eski Pakistan Başbakanı İmran Han, United World International sitesine yaptığı açıklamada Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’nın Çin’e yaklaşacağını belirterek, “Dünyada sürekli olan tek şey değişimdir. Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek, tarihte her zaman olduğu gibi. Yeni bloklar oluşacak” dedi.
“Hindistan dünya çapında saygı görüyor, çünkü bağımsız bir dış politika izliyor. Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içindeydi. Sonrasında tüm taraflarla ilişkiler kurdular. Bir yandan ABD ile QUAD içindeler, diğer yandan Rusya’dan ucuz petrol ithal ediyorlar. Bence Pakistan’ın izlemesi gereken dış politika da böyle olmalı” ifadelerini kullan Han, Ukrayna’ya yönelik özel harekatının başladığı 24 Şubat 2022’de Moskova’da bulunmasına dair bir soruyu da şöyle yanıtladı:
“Bunun hiçbir zaman bir hata olduğunu düşünmedim. Moskova’ya giderken Rusya’nın Ukrayna’da harekat yapacağını öngörme fırsatım yoktu. Başkan Putin bana haber verseydi, belki seyahati biraz ertelerdim. Ama bir sabah uyandık ve Rus güçleri Ukrayna’ya girmiş.”
‘Suudi Arabistan bölgede öncü bir rol oynayabilir’
Son dönemde gerçekleşen İran Suudi Arabistan yakınlaşmasını destekleyen Han, kendisinin de daha önce Suud Prensi Bin Selman’ın daveti üzerine iki ülke arasında daha önce arabuluculuk yapmaya çalıştığını ifade etti. Yemen’de de yakında barışın sağlanabileceğini belirten Han, sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Suudi Arabistan bölgede öncü bir rol oynayabilir, bütün bölgeyi birleştirerek refah getirebilir. Avrupa Birliği’ne bakın. Onlar aralarında ticareti geliştirerek yaşam seviyelerini yükselttiler. Biz ise neredeyse komşularımızla bile ticaret yapamıyoruz.”
‘ABD’den korkuyor’
İmran Han, Pakistan – Afganistan ilişkilerine de değindi ve kendi hükümetini eleştirdi:
“Dışişleri Bakanımız dünyayı geziyor, ama Afganistan’a gitmiyor. Neden? Çünkü ABD’den korkuyor. Oysa Afganistan bizim için en önemli ülke, 2500 kilometre sınırımız var ve geleceğimiz orada. Afganistan bizim Orta Asya’ya yönelen can damarımız. Bizim, İran, Afganistan, Orta Asya ülkeleri ve umarım bir gün sağduyulu hükümet iktidar olduğu zaman Hindistan’la iyi ilişkiler kurmamız gerek, çünkü bölgesel ticaret, refah getirir.”
Hakkında 90'dan fazla dava bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde bir rüşvet davası duruşmasına katılmasının ardından, paramiliter güç Rangers tarafından binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Han, halen gözaltında bulunuyor.