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Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı
Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı
Pakistan'ın en popüler muhalefet lideri İmran Han birbiri ardında gözaltı kararlarıyla kıskaca alınırken, partisinin önde gelen isimlerine yönelik de... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:29+0300
2023-05-10T15:56+0300
dünya
şah mahmud kureyşi
pakistan
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Pakistan'ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmesini müteakip meclisteki ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından başbakanlıktan düşürülen İmran Han'ın hakkında 90'dan fazla davada birbiri ardına gözaltı kararları çıkarken, anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) önemli isimleri de hedefte. PTI liderlerinin birbiri ardına 'yakalandığı' haberlerine, partinin İmran Han'dan sonra 2 numarası olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de eklendi. PTI Genel Başkan Yardımcısı, gözaltına alınması öncesi paylaştığı videoda, İmran Han'ın kendisini tehdit edenlerin nezaretinde tutulduğunu, dolayısıyla hayatının ciddi tehlikede bulunduğunu söyledi. Kureyşi, "İkinci olarak, düne kadar ordu çok meşguldü ve seçimler için müsait değildi, ancak ne oldu da bugün ordu Pencap ve Hayber-Pahtunhva'da konuşlandırıldı? Millet aptal değil" diye ekledi. Parti liderliğinin İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlamak ve barışçı protestoları seferber etmek için çalıştığını belirten Kureyşi, protesto düzenlenecek yerlerle ilgili duyuruları paylaşıp aktivistler, destekçiler ve tüm Pakistanlıları katılmaya çağırdı.
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şah mahmud kureyşi, pakistan, imran han
şah mahmud kureyşi, pakistan, imran han

Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı

15:29 10.05.2023 (güncellendi: 15:56 10.05.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Mahmood_Qureshi Michael Gruber2008-2011 ve 2018-2022 arası Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve 2011'den beri Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkan Yardımcısı olan Şah Mahmud Kureyşi
2008-2011 ve 2018-2022 arası Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve 2011'den beri Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkan Yardımcısı olan Şah Mahmud Kureyşi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Mahmood_Qureshi Michael Gruber
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Ayrıntılar geliyor
Pakistan'ın en popüler muhalefet lideri İmran Han birbiri ardında gözaltı kararlarıyla kıskaca alınırken, partisinin önde gelen isimlerine yönelik de 'yakalama' furyası başlatıldı.
Pakistan'ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmesini müteakip meclisteki ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından başbakanlıktan düşürülen İmran Han'ın hakkında 90'dan fazla davada birbiri ardına gözaltı kararları çıkarken, anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) önemli isimleri de hedefte.
PTI liderlerinin birbiri ardına 'yakalandığı' haberlerine, partinin İmran Han'dan sonra 2 numarası olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de eklendi.
PTI Genel Başkan Yardımcısı, gözaltına alınması öncesi paylaştığı videoda, İmran Han'ın kendisini tehdit edenlerin nezaretinde tutulduğunu, dolayısıyla hayatının ciddi tehlikede bulunduğunu söyledi. Kureyşi, "İkinci olarak, düne kadar ordu çok meşguldü ve seçimler için müsait değildi, ancak ne oldu da bugün ordu Pencap ve Hayber-Pahtunhva'da konuşlandırıldı? Millet aptal değil" diye ekledi.
Parti liderliğinin İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlamak ve barışçı protestoları seferber etmek için çalıştığını belirten Kureyşi, protesto düzenlenecek yerlerle ilgili duyuruları paylaşıp aktivistler, destekçiler ve tüm Pakistanlıları katılmaya çağırdı.
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