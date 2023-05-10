https://sputniknews.com.tr/20230510/pakistanda-imran-hanin-ekibinden-olan-eski-disisleri-bakani-sah-mahmud-kureysi-de-gozaltina-alindi-1070902464.html

Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı

Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı

Pakistan'ın en popüler muhalefet lideri İmran Han birbiri ardında gözaltı kararlarıyla kıskaca alınırken, partisinin önde gelen isimlerine yönelik de... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:29+0300

2023-05-10T15:29+0300

2023-05-10T15:56+0300

dünya

şah mahmud kureyşi

pakistan

imran han

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Pakistan'ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmesini müteakip meclisteki ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından başbakanlıktan düşürülen İmran Han'ın hakkında 90'dan fazla davada birbiri ardına gözaltı kararları çıkarken, anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) önemli isimleri de hedefte. PTI liderlerinin birbiri ardına 'yakalandığı' haberlerine, partinin İmran Han'dan sonra 2 numarası olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de eklendi. PTI Genel Başkan Yardımcısı, gözaltına alınması öncesi paylaştığı videoda, İmran Han'ın kendisini tehdit edenlerin nezaretinde tutulduğunu, dolayısıyla hayatının ciddi tehlikede bulunduğunu söyledi. Kureyşi, "İkinci olarak, düne kadar ordu çok meşguldü ve seçimler için müsait değildi, ancak ne oldu da bugün ordu Pencap ve Hayber-Pahtunhva'da konuşlandırıldı? Millet aptal değil" diye ekledi. Parti liderliğinin İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlamak ve barışçı protestoları seferber etmek için çalıştığını belirten Kureyşi, protesto düzenlenecek yerlerle ilgili duyuruları paylaşıp aktivistler, destekçiler ve tüm Pakistanlıları katılmaya çağırdı.

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