Pakistan'da İmran Han'ın ekibinden olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de gözaltına alındı
15:29 10.05.2023 (güncellendi: 15:56 10.05.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Mahmood_Qureshi Michael Gruber2008-2011 ve 2018-2022 arası Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve 2011'den beri Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Başkan Yardımcısı olan Şah Mahmud Kureyşi
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Mahmood_Qureshi Michael Gruber
Ayrıntılar geliyor
Pakistan'ın en popüler muhalefet lideri İmran Han birbiri ardında gözaltı kararlarıyla kıskaca alınırken, partisinin önde gelen isimlerine yönelik de 'yakalama' furyası başlatıldı.
Pakistan'ın Rusya ile ilişkilerini geliştirmesini müteakip meclisteki ABD yanlısı, liderleri yolsuzlukla meşhur koalisyon tarafından başbakanlıktan düşürülen İmran Han'ın hakkında 90'dan fazla davada birbiri ardına gözaltı kararları çıkarken, anamuhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) önemli isimleri de hedefte.
PTI liderlerinin birbiri ardına 'yakalandığı' haberlerine, partinin İmran Han'dan sonra 2 numarası olan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de eklendi.
PTI Genel Başkan Yardımcısı, gözaltına alınması öncesi paylaştığı videoda, İmran Han'ın kendisini tehdit edenlerin nezaretinde tutulduğunu, dolayısıyla hayatının ciddi tehlikede bulunduğunu söyledi. Kureyşi, "İkinci olarak, düne kadar ordu çok meşguldü ve seçimler için müsait değildi, ancak ne oldu da bugün ordu Pencap ve Hayber-Pahtunhva'da konuşlandırıldı? Millet aptal değil" diye ekledi.
ہمیں چئیرمین عمران خان کی زندگی کے بارے میں شدید خطرات لاحق ہیں. ہمارا لیڈر ان لوگوں کی تحویل میں ہے جن سے اسے خطرہ ھے۔ دوسری بات کل تک تو فوج بہت مصروف تھی اور انتخابات کے لئے میسر نہیں تھی لیکن یہ کیا کرشمہ ہوگیا ھے کہ آج پنجاب اور کے پی میں فوج تعینات کردی گئی ھے؟ قوم بے وقوف… pic.twitter.com/aLZMQDMSbz— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) May 10, 2023
Parti liderliğinin İmran Han'ın serbest bırakılmasını sağlamak ve barışçı protestoları seferber etmek için çalıştığını belirten Kureyşi, protesto düzenlenecek yerlerle ilgili duyuruları paylaşıp aktivistler, destekçiler ve tüm Pakistanlıları katılmaya çağırdı.
𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁@PTIofficial #ReleaseImranKhan https://t.co/NBoNHfrNEV pic.twitter.com/Va5c58F23B— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) May 10, 2023