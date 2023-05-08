https://sputniknews.com.tr/20230508/rusya-ve-cin-konusunda-gorus-ayriligi-ayyuka-ciktiktan-sonra-macrondan-almanyaya-devlet-ziyareti-1070785815.html

Rusya ve Çin konusunda görüş ayrılığı ayyuka çıktıktan sonra: Macron'dan Almanya'ya devlet ziyareti

Rusya ve Çin konusunda görüş ayrılığı ayyuka çıktıktan sonra: Macron'dan Almanya'ya devlet ziyareti

ABD'nin çıkardığı Ukrayna, Tayvan krizlerinin etkisiyle bir dizi meselede sürtüşen AB'nin ağır topları Almanya ile Fransa arasında diplomasinin gazına basıldı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T16:17+0300

2023-05-08T16:17+0300

2023-05-08T16:42+0300

fransa

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emmanuel macron

olaf scholz

frank-walter steinmeier

devlet ziyareti

avrupa

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Almanya, resmi ziyaretten daha fazla onurlandırma, gösteriş, tören içeren devlet ziyareti için 23 yıldır ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı'na davet gönderdi. Yani 1995-2007 arası görev yapan Jacques Chirac'tan sonra Almanya'da devlet ziyaretiyle ağırlanmaya layık görülen ilk Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron oldu. Macron, genelde Bastille Günü kutlamaları ve Fransa Bisiklet Turu ile geçen temmuz ayına en üst düzeyden Almanya ziyaretiyle başlayacak. Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in ikili ilişkilere ilişkin Elysee Antlaşması'nın 60. yılında iki ülkenin yakın dostluğunu onurlandırmak için yaptığı davete icabet edecek Macron, 2-4 Temmuz'da Almanya'yı ziyaret edecek.Almanya'nın çeşitli bölgelerini turlayacakSteinmeier'in ofisinden yapılan açıklamada, bunun bir Fransız cumhurbaşkanının 23 yıl sonra yaptığı ilk devlet ziyareti olacağı, "devletlerimiz, vatandaşlarımız ve özellikle Alman-Fransız gençleri arasındaki benzersiz bağların altını çizmek" için Macron'un Steinmeier ile Almanya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret edeceği belirtildi. 'İki ülkenin onlarca yıllık dostluğunda yeni bir sayfa'Berlin'in açıklamasında "Bu özel etkinlik, Steinmeier ile Macron arasındaki yakın kişisel bağların yanısıra iki ülkenin onlarca yıllık dostluğunda yeni bir sayfanın başlangıcına işaret ediyor" denildi.Dışişleri bakanları mekik dokumaya başlıyorMacron'un ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin hazırlıkları için bu hafta Paris'e gidecek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yarın Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile görüşeceği ve çarşamba günü Elysee Sarayı'nda kabine toplantısına katılacağı duyuruldu.Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da perşembe günü Berlin'e giderek Almanya, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla Ortadoğu'daki duruma dair görüşmelere katılacak.Macron'a Scholz'la dolu haziranDaha sonra 6 Haziran'da Macron, Berlin'in yakınındaki Potsdam'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la buluşacak.Scholz ile Macron, 22-23 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek 'yeni bir küresel mali anlaşmaya ilişkin uluslararası konferans', haziran sonundaki AB zirvesi ve 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinde de görüşme fırsatı bulacak. Fransa cumhurbaşkanlığı, 'iki ülke arasında her zamankinden daha yakın işbirliğini' teşvik etmek için hükümetlerin sonbaharda bir araya geleceğini de duyurdu.Çin'de ABD'ye meydan okuma, Berlin'i gerdiAB'nin mali programlardan askeri-silahlanma programlarına dek bir dizi konudaki anlaşmazlıklarına Almanya'nın nükleer enerjiden çıkarken Fransa'nın nükleer enerjiye yatırımı artırması eklendi. Geçen ay Çin'i ziyaret eden Macron, 'Avrupa'nın ABD'nin takipçisi olmaması, Tayvan'la ilgili herhangi bir tırmanışa kapılmaması, stratejik özerkliğini kurması gerektiğini' söyleyerek tartışmalara yol açtı.'ABD'nin vassalı olma' tartışmasıFransa liderinin sözlerini 'talihsiz' diye niteleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Hiçbir zaman ABD'nin vassalı olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmadık" iddiasında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı'ndan Berlin-Paris-Oslo turuTam da Pekin'in Ortadoğu'nun ardından Ukrayna ihtilafında arabuluculuğu gündemdeyken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, bu hafta Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, bugünkü basın toplantısında, Paris ile Berlin arasında Çin konusunda büyük bir sürtüşme olduğunu yalanlayıp iki ülke politikalarının hiç olmadığı kadar koordineli olduğunu iddia etti.Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit da 'AB'nin kalbindeki ikili arasında kronik görüş ayrılıkları' sorulduğunda, 'herhangi bir yakın ilişkinin yürümesi için gereken dostça ve güvene dayalı ilişkilerin hasıl olduğunu' savundu. Hebestreit, şöyle bir benzetme yaptı:

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https://sputniknews.com.tr/20230410/cinden-donerken-abdnin-takipcisi-olmamaliyiz-diyen-macron-dolar-bagimliligi-vassallik-yaratiyor-1069470012.html

https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html

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fransa, almanya, emmanuel macron, olaf scholz, frank-walter steinmeier, devlet ziyareti, avrupa, abd, rusya, ukrayna, çin, tayvan, ab