https://sputniknews.com.tr/20230506/medvedev-almanya-yakinda-avrupadaki-liderligini-kaybedecek-1070711026.html

Medvedev: Almanya yakında Avrupa'daki liderliğini kaybedecek

Medvedev: Almanya yakında Avrupa'daki liderliğini kaybedecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini ifade etti. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T15:06+0300

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almanya

dünya

dmitriy medvedev

siyasi

ekonomik

lider

avrupa

ingiltere

fransa

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telgram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini belirtti.Medvedev, “Almanya bu gidişle yakında Avrupa’daki siyasi ve ekonomik liderliğini uzun süreliğine kaybedecek” ifadesini kullandı.Almanya’nın liderliğini kaybetmesinden Fransa ve İngiltere'nin ‘memnuniyet’ duyacağına vurgu yapan Medvedev, Almanların Rusya olmadan da rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen politikacıların kariyerlerinin de sona ereceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230506/bahceliden-the-economiste-sert-tepki-turkiyeye-yon-veremez-somurgeleri-yapamazlar-1070710316.html

almanya

ingiltere

fransa

ukrayna

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almanya, dmitriy medvedev, siyasi, ekonomik, lider, avrupa, ingiltere, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, rusya