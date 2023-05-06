https://sputniknews.com.tr/20230506/medvedev-almanya-yakinda-avrupadaki-liderligini-kaybedecek-1070711026.html
Medvedev: Almanya yakında Avrupa'daki liderliğini kaybedecek
Medvedev: Almanya yakında Avrupa'daki liderliğini kaybedecek
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini ifade etti. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T15:06+0300
2023-05-06T15:06+0300
2023-05-06T15:06+0300
almanya
dünya
dmitriy medvedev
siyasi
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avrupa
ingiltere
fransa
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telgram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini belirtti.Medvedev, “Almanya bu gidişle yakında Avrupa’daki siyasi ve ekonomik liderliğini uzun süreliğine kaybedecek” ifadesini kullandı.Almanya’nın liderliğini kaybetmesinden Fransa ve İngiltere'nin ‘memnuniyet’ duyacağına vurgu yapan Medvedev, Almanların Rusya olmadan da rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen politikacıların kariyerlerinin de sona ereceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230506/bahceliden-the-economiste-sert-tepki-turkiyeye-yon-veremez-somurgeleri-yapamazlar-1070710316.html
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almanya, dmitriy medvedev, siyasi, ekonomik, lider, avrupa, ingiltere, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
almanya, dmitriy medvedev, siyasi, ekonomik, lider, avrupa, ingiltere, fransa, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Medvedev: Almanya yakında Avrupa'daki liderliğini kaybedecek
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telgram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın yakında Avrupa'daki siyasi ve ekonomik liderliğini kaybedeceğini belirtti.
Medvedev, “Almanya bu gidişle yakında Avrupa’daki siyasi ve ekonomik liderliğini uzun süreliğine kaybedecek” ifadesini kullandı.
Almanya’nın liderliğini kaybetmesinden Fransa ve İngiltere'nin ‘memnuniyet’ duyacağına vurgu yapan Medvedev, Almanların Rusya olmadan da rahatlıkla yaşayabileceklerini söyleyen politikacıların kariyerlerinin de sona ereceğini kaydetti.