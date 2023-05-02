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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/merkel-ukraynada-diplomatik-cozumle-ilgilenen-pek-ulke-yok-1070465618.html
Merkel: Ukrayna'da diplomatik çözümle ilgilenen pek ülke yok
Merkel: Ukrayna'da diplomatik çözümle ilgilenen pek ülke yok
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'da ihtilatın 2022'nin şubat ayında tırmanmasından önce pek çok ülkenin diplomatik çözümle ilgilenmediğini ama... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ihtilafının gidişatı ve çözüm olasılıklarına dair yorum yaptı.Die Zeit gazetesine röportaj veren Merkel, "Bu durumu önlemek için elimdeki her şeyi kullandım. Bunu yapamamış olmam, denemekte haksız olduğum anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.2014'teki Minsk anlaşmalarıyla ihtilafı çözme girişimlerini savunan Merkel, ayrıca diplomasinin hala bir gereklilik olduğunu belirtti.Merkel, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradım, bu konuyla pek ilgilenmeyen yetkililer var" diye konuştu.Görevde olduğu dönemde Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde sorunun çözümünü sadece Fransa ve Almanya'nın savunduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine Minsk anlaşmalarının uygulanamaz olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.Müzakerelerin er ya da geç başlatılması gerektiğini düşünenlere söz hakkı tanınması gerektiğine vurgu yapan Merkel, "Daha önce fikirlerimize çok fazla sınır koymamıştık" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-abd-ve-avrupa-ukrayna-konusunda-fena-halde-spekulasyon-yapiyor-1070176513.html
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angela merkel, ukrayna, almanya

Merkel: Ukrayna'da diplomatik çözümle ilgilenen pek ülke yok

00:26 02.05.2023
© AP Photo / Michael SohnAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'da ihtilatın 2022'nin şubat ayında tırmanmasından önce pek çok ülkenin diplomatik çözümle ilgilenmediğini ama diplomasinin hala bir gereklilik olduğunu söyledi.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ihtilafının gidişatı ve çözüm olasılıklarına dair yorum yaptı.
Die Zeit gazetesine röportaj veren Merkel, "Bu durumu önlemek için elimdeki her şeyi kullandım. Bunu yapamamış olmam, denemekte haksız olduğum anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
2014'teki Minsk anlaşmalarıyla ihtilafı çözme girişimlerini savunan Merkel, ayrıca diplomasinin hala bir gereklilik olduğunu belirtti.
Merkel, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradım, bu konuyla pek ilgilenmeyen yetkililer var" diye konuştu.
Görevde olduğu dönemde Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde sorunun çözümünü sadece Fransa ve Almanya'nın savunduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine Minsk anlaşmalarının uygulanamaz olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.
Müzakerelerin er ya da geç başlatılması gerektiğini düşünenlere söz hakkı tanınması gerektiğine vurgu yapan Merkel, "Daha önce fikirlerimize çok fazla sınır koymamıştık" değerlendirmesini yaptı.
Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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