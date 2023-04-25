https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-abd-ve-avrupa-ukrayna-konusunda-fena-halde-spekulasyon-yapiyor-1070176513.html

Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor

Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T18:44+0300

2023-04-25T18:44+0300

2023-04-25T19:00+0300

dünya

sergey lavrov

abd

ukrayna

bm

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BM Güvenlik Konseyi’nin bugün düzenlenen Ortadoğu oturumunda başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi saflarına çekmeye ve dikkatlerini Ortadoğu'dan başka yöne çekmeye çalıştıklarını söyledi. Rus diplomat, “Böylece gelişmekte olan ülkelerin çözmeye çalıştıkları krizler, diğer halkların kültür ve geleneklerini yok sayarak ve genel olarak uluslararası hukukla alay ederek taleplerini tüm dünyaya dikte ettirmeye yönelik bencil çıkarlara takıntılı olan Batı'nın çifte standartlarının ve sömürgecilik içgüdülerinin kurbanı oluyor” ifadelerini kullandı.‘Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltti’“Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs ve İsrail-Lübnan-Suriye sınır hattı boyunca yaşanan olaylar tansiyonu tehlikeli bir boyuta taşıdı” diyen Lavrov, yılın başından bu yana bölgede düzenlenen askeri baskınlar, kutsal yerlerin statüsünün ihlaliyle ilgili çatışmalar sonucunda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin ise yaralandığını, aynı zamanda İsrailliler arasındaki can kaybı sayısının da arttığını sözlerine ekledi.

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sergey lavrov, abd, ukrayna, bm