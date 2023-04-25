https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-abd-ve-avrupa-ukrayna-konusunda-fena-halde-spekulasyon-yapiyor-1070176513.html
Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor
Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:44+0300
2023-04-25T18:44+0300
2023-04-25T19:00+0300
dünya
sergey lavrov
abd
ukrayna
bm
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BM Güvenlik Konseyi’nin bugün düzenlenen Ortadoğu oturumunda başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi saflarına çekmeye ve dikkatlerini Ortadoğu'dan başka yöne çekmeye çalıştıklarını söyledi. Rus diplomat, “Böylece gelişmekte olan ülkelerin çözmeye çalıştıkları krizler, diğer halkların kültür ve geleneklerini yok sayarak ve genel olarak uluslararası hukukla alay ederek taleplerini tüm dünyaya dikte ettirmeye yönelik bencil çıkarlara takıntılı olan Batı'nın çifte standartlarının ve sömürgecilik içgüdülerinin kurbanı oluyor” ifadelerini kullandı.‘Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltti’“Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs ve İsrail-Lübnan-Suriye sınır hattı boyunca yaşanan olaylar tansiyonu tehlikeli bir boyuta taşıdı” diyen Lavrov, yılın başından bu yana bölgede düzenlenen askeri baskınlar, kutsal yerlerin statüsünün ihlaliyle ilgili çatışmalar sonucunda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin ise yaralandığını, aynı zamanda İsrailliler arasındaki can kaybı sayısının da arttığını sözlerine ekledi.
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sergey lavrov, abd, ukrayna, bm
sergey lavrov, abd, ukrayna, bm
Lavrov: ABD ve Avrupa Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yapıyor
18:44 25.04.2023 (güncellendi: 19:00 25.04.2023) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi saflarına çekmeye ve dikkatlerini Ortadoğu'dan başka yöne çekmeye çalıştıklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi’nin bugün düzenlenen Ortadoğu oturumunda başkanlık eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna konusunda fena halde spekülasyon yaptıklarını, gelişmekte olan ülkeleri tehditlerle kendi saflarına çekmeye ve dikkatlerini Ortadoğu'dan başka yöne çekmeye çalıştıklarını söyledi.
Rus diplomat, “Böylece gelişmekte olan ülkelerin çözmeye çalıştıkları krizler, diğer halkların kültür ve geleneklerini yok sayarak ve genel olarak uluslararası hukukla alay ederek taleplerini tüm dünyaya dikte ettirmeye yönelik bencil çıkarlara takıntılı olan Batı'nın çifte standartlarının ve sömürgecilik içgüdülerinin kurbanı oluyor” ifadelerini kullandı.
‘Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltti’
“Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs ve İsrail-Lübnan-Suriye sınır hattı boyunca yaşanan olaylar tansiyonu tehlikeli bir boyuta taşıdı” diyen Lavrov, yılın başından bu yana bölgede düzenlenen askeri baskınlar, kutsal yerlerin statüsünün ihlaliyle ilgili çatışmalar sonucunda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin ise yaralandığını, aynı zamanda İsrailliler arasındaki can kaybı sayısının da arttığını sözlerine ekledi.