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2.24 trilyon dolarlık küresel askeri harcama rekoru: Avrupa, Soğuk Savaş'tan beri böylesini görmedi
2.24 trilyon dolarlık küresel askeri harcama rekoru: Avrupa, Soğuk Savaş'tan beri böylesini görmedi
NATO'nun genişlemesi eşliğinde Rusya'nın Ukrayna operasyonunun, ABD ile Çin'in Tayvan geriliminin damga vurduğu 2022'de, küresel askeri harcamalar tüm... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:00+0300
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savunma
stockholm uluslararası barış araştırması enstitüsü (sipri)
askeri harcama
küresel
abd
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İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel askeri harcamaların geçen yıl yüzde 3.7 artışla 2.24 trilyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını duyurdu. Üst üste 8 yıldır artan küresel askeri harcamalarda en keskin artış yüzde 13'le Avrupa'da görüldü. 2022'de Avrupa'nın askeri harcamaları rekor hızla büyüyerek Soğuk Savaş'tan beri görülmemiş seviyeye ulaştı.SIPRI raporuna göre dünyadaki GSYİH'nin yüzde 2.2'sini oluşturan askeri harcamalarda şampiyon sırasıyla ABD, Çin ve Rusya oldu. En büyük harcamayı yapan ABDYüzde 39'la en büyük payın sahibi ABD, en çok askeri harcama yapan ülke unvanını devam ettirdi. 2022'de 877 milyar dolara ulaşan ABD'nin askeri harcamalarındaki yüzde 0.7'lik gerçek vadeli artışın 1981'den beri en yüksek enflasyon seviyeleri olmasaydı daha da büyük olabileceği belirtildi. Asya'nın şampiyonu ÇinYüzde 13'le ikinci büyük payın sahibi Çin, 292 milyar dolarla 2021'dekinden yüzde 4.2 daha fazla askeri harcama yaptı.Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan geridenYüzde 3.9 payla epey geriden gelen Rusya'nın askeri harcamaları, 2022'de yüzde 9.2 artarak 86.4 milyar dolara ulaştı. 2021'de GSYİH'nın yüzde 3.7'sine denk gelen Rus askeri harcamaları, 2022'de GSYİH'nin yüzde 4.1'ine eşdeğer oldu.Rusya'yı küresel askeri harcamalarda yüzde 3.6 pay ile Hindistan ve yüzde 3.3 pay ile Suudi Arabistan izledi.Japonya hiç bu kadar harcamamıştıJaponya 2021'e göre yüzde 5.9 artışla 2022'de 46 milyar dolarlık askeri harcama gerçekleştirdi. GSYH'nin yüzde 1.1'ini oluşturan Japon askeri harcamaları, 1960'dan beri kayda geçen en yüksek seviyeye ulaştı.Gelmiş geçmiş en yüksek bir yıllık artış Ukrayna'danUkrayna ise 2022'de yüzde 640 artışla 44 milyar dolara çıkarak, bir ülkenin askeri harcamalarında şimdiye kadar SIPRI verilerinde kaydedilen en yüksek tek yıllık artışı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın harcamaları GSYİH'sinin üçte birine ulaşırken, SIPRI, Kiev'in ayrıca yurtdışından milyarlarca dolarlık silah bağışından yararlandığını da belirtti.ABD'nin Soğuk Savaş'tan beri en büyük askeri yardımı SIPRI, "ABD'nin Ukrayna'ya mali askeri yardımı 2022'de toplam 19.9 milyar doları buldu. Bu, Soğuk Savaş'tan beri herhangi bir yılda herhangi bir ülke tarafından tek bir yararlanıcıya verilen en büyük askeri yardım oldu" dedi. Washington'un geçen yıl Kiev'e tahsis ettiği yardım, ABD'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 2.3'ünü oluşturdu.Avrupa ilk kez 1989 seviyesini geçti2022'de toplam 480 milyar doları bulan askeri harcama yapan Avrupa, önceki 12 aya göre ordularına yüzde 13 daha fazla harcadı. SIPRI, rakamın keskin enflasyon oranlarını hesaba katmadığını, bunun gerçek harcamaların daha da yüksek olduğu anlamına geldiğini söyledi. 30 yılı aşkın süredir en güçlü artışı gören Avrupa, sabit dolar cinsinden, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 1989'daki harcama düzeyine geri döndü.Avrupa'da ipi Britanya göğüslediToplamda 6. sırada yer alan ve küresel askeri harcamaların yüzde 3.1'ini oluşturan Britanya, 68.5 milyar dolarla Avrupa'da en çok harcama yapan ülke olurken, onu, yüzde 2.5 ile Almanya ve yüzde 2.4 ile Fransa izledi. Bu rakamlara Ukrayna'ya yapılan bağışlar dahil edildi.NATO'dan yüzde 0.9 artışNATO üyelerinin askeri harcamaları, geçen yıl yüzde 0.9 artışla 1.23 trilyon dolara ulaştı.Türkiye'de yüzde 26'lık azalmaTürkiye'nin askeri harcamaları ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 26 azalışla 10.6 milyar dolara indi. Türkiye, 2022'nin askeri harcama yapan ülkeler listesinde 23. sırada yer aldı.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı Kıdemli Araştırmacısı Nan Tian, bu artışın giderek daha güvensiz bir dünyada yaşadığımızın işareti olduğunu belirterek "Ülkeler yakın gelecekte bu ortamın iyileşeceğini öngörmüyor" dedi. "Avrupa'daki askeri harcamalar, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyesinde" saptamasını yapan Tian, bu gidişatı 'Avrupa bütçe harcamalarını yukarı çeken Ukrayna'daki savaş ve aynı zamanda Doğu Asya'da ABD ile Çin arasındaki çözülmemiş ve kötüleşen gerilimlere' bağladı. Rusya ile Ukrayna çıkarıldığında bile Avrupa'nın harcamalarının hala oldukça artış gösterdiğine dikkat çekti. Avrupa'nın askeri harcamaları, son 10 yılda üçte bir oranında artış gösterdi ve bu eğilimin gelecek 10 yılda devam edip hızlanması bekleniyor. Küresel askeri harcamalar da 1990'larda keskin bir düşüşün ardından 2000'lerden bu yana artıyor.
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https://sputniknews.com.tr/20220211/nato-uyesi-degil-ama-ittifakla-uyumlu-finlandiya-94-milyar-dolarlik-f-35-anlasmasini-imzaladi-1053751551.html
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stockholm uluslararası barış araştırması enstitüsü (sipri), askeri harcama, küresel, abd, çin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tayvan, savunma, avrupa, nato, türkiye, japonya
stockholm uluslararası barış araştırması enstitüsü (sipri), askeri harcama, küresel, abd, çin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tayvan, savunma, avrupa, nato, türkiye, japonya

2.24 trilyon dolarlık küresel askeri harcama rekoru: Avrupa, Soğuk Savaş'tan beri böylesini görmedi

12:00 24.04.2023 (güncellendi: 12:34 24.04.2023)
© AP Photo / Mindaugas KulbisLeopard 2 tankları
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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NATO'nun genişlemesi eşliğinde Rusya'nın Ukrayna operasyonunun, ABD ile Çin'in Tayvan geriliminin damga vurduğu 2022'de, küresel askeri harcamalar tüm zamanların en yüksek düzeyine, Avrupa'da Soğuk Savaş'tan beri görülmemiş düzeye ulaştı.
İsveç merkezli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel askeri harcamaların geçen yıl yüzde 3.7 artışla 2.24 trilyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını duyurdu. Üst üste 8 yıldır artan küresel askeri harcamalarda en keskin artış yüzde 13'le Avrupa'da görüldü. 2022'de Avrupa'nın askeri harcamaları rekor hızla büyüyerek Soğuk Savaş'tan beri görülmemiş seviyeye ulaştı.
SIPRI raporuna göre dünyadaki GSYİH'nin yüzde 2.2'sini oluşturan askeri harcamalarda şampiyon sırasıyla ABD, Çin ve Rusya oldu.

En büyük harcamayı yapan ABD

Yüzde 39'la en büyük payın sahibi ABD, en çok askeri harcama yapan ülke unvanını devam ettirdi. 2022'de 877 milyar dolara ulaşan ABD'nin askeri harcamalarındaki yüzde 0.7'lik gerçek vadeli artışın 1981'den beri en yüksek enflasyon seviyeleri olmasaydı daha da büyük olabileceği belirtildi.

Asya'nın şampiyonu Çin

Yüzde 13'le ikinci büyük payın sahibi Çin, 292 milyar dolarla 2021'dekinden yüzde 4.2 daha fazla askeri harcama yaptı.

Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan geriden

Yüzde 3.9 payla epey geriden gelen Rusya'nın askeri harcamaları, 2022'de yüzde 9.2 artarak 86.4 milyar dolara ulaştı. 2021'de GSYİH'nın yüzde 3.7'sine denk gelen Rus askeri harcamaları, 2022'de GSYİH'nin yüzde 4.1'ine eşdeğer oldu.
Rusya'yı küresel askeri harcamalarda yüzde 3.6 pay ile Hindistan ve yüzde 3.3 pay ile Suudi Arabistan izledi.

Japonya hiç bu kadar harcamamıştı

Japonya 2021'e göre yüzde 5.9 artışla 2022'de 46 milyar dolarlık askeri harcama gerçekleştirdi. GSYH'nin yüzde 1.1'ini oluşturan Japon askeri harcamaları, 1960'dan beri kayda geçen en yüksek seviyeye ulaştı.
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11 Kasım 2022, 14:55

Gelmiş geçmiş en yüksek bir yıllık artış Ukrayna'dan

Ukrayna ise 2022'de yüzde 640 artışla 44 milyar dolara çıkarak, bir ülkenin askeri harcamalarında şimdiye kadar SIPRI verilerinde kaydedilen en yüksek tek yıllık artışı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın harcamaları GSYİH'sinin üçte birine ulaşırken, SIPRI, Kiev'in ayrıca yurtdışından milyarlarca dolarlık silah bağışından yararlandığını da belirtti.

ABD'nin Soğuk Savaş'tan beri en büyük askeri yardımı

SIPRI, "ABD'nin Ukrayna'ya mali askeri yardımı 2022'de toplam 19.9 milyar doları buldu. Bu, Soğuk Savaş'tan beri herhangi bir yılda herhangi bir ülke tarafından tek bir yararlanıcıya verilen en büyük askeri yardım oldu" dedi. Washington'un geçen yıl Kiev'e tahsis ettiği yardım, ABD'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 2.3'ünü oluşturdu.
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'ya 55 milyar dolarlık askeri yardım sağlandı
21 Nisan, 18:41

Avrupa ilk kez 1989 seviyesini geçti

2022'de toplam 480 milyar doları bulan askeri harcama yapan Avrupa, önceki 12 aya göre ordularına yüzde 13 daha fazla harcadı. SIPRI, rakamın keskin enflasyon oranlarını hesaba katmadığını, bunun gerçek harcamaların daha da yüksek olduğu anlamına geldiğini söyledi.
Finlandiya bayrağı - Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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NATO üyesi değil ama ittifakla uyumlu: Finlandiya, 9.4 milyar dolarlık F-35 anlaşmasını imzaladı
11 Şubat 2022, 16:42
30 yılı aşkın süredir en güçlü artışı gören Avrupa, sabit dolar cinsinden, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 1989'daki harcama düzeyine geri döndü.

Avrupa'da ipi Britanya göğüsledi

Toplamda 6. sırada yer alan ve küresel askeri harcamaların yüzde 3.1'ini oluşturan Britanya, 68.5 milyar dolarla Avrupa'da en çok harcama yapan ülke olurken, onu, yüzde 2.5 ile Almanya ve yüzde 2.4 ile Fransa izledi. Bu rakamlara Ukrayna'ya yapılan bağışlar dahil edildi.

NATO'dan yüzde 0.9 artış

NATO üyelerinin askeri harcamaları, geçen yıl yüzde 0.9 artışla 1.23 trilyon dolara ulaştı.
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
Ukrayna krizi
İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti
23 Aralık 2022, 11:45

Türkiye'de yüzde 26'lık azalma

Türkiye'nin askeri harcamaları ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 26 azalışla 10.6 milyar dolara indi. Türkiye, 2022'nin askeri harcama yapan ülkeler listesinde 23. sırada yer aldı.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı Kıdemli Araştırmacısı Nan Tian, bu artışın giderek daha güvensiz bir dünyada yaşadığımızın işareti olduğunu belirterek "Ülkeler yakın gelecekte bu ortamın iyileşeceğini öngörmüyor" dedi.
NATO nasıl genişledi? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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74. yılında NATO Finlandiya ile doğuya ‘1 milim’ daha genişledi: Örgüt, 1949'dan beri nasıl yayıldı?
11 Nisan, 16:36
"Avrupa'daki askeri harcamalar, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyesinde" saptamasını yapan Tian, bu gidişatı 'Avrupa bütçe harcamalarını yukarı çeken Ukrayna'daki savaş ve aynı zamanda Doğu Asya'da ABD ile Çin arasındaki çözülmemiş ve kötüleşen gerilimlere' bağladı. Rusya ile Ukrayna çıkarıldığında bile Avrupa'nın harcamalarının hala oldukça artış gösterdiğine dikkat çekti.
Avrupa'nın askeri harcamaları, son 10 yılda üçte bir oranında artış gösterdi ve bu eğilimin gelecek 10 yılda devam edip hızlanması bekleniyor. Küresel askeri harcamalar da 1990'larda keskin bir düşüşün ardından 2000'lerden bu yana artıyor.
İsveç ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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İsveç’te son 25 yılın en kapsamlı askeri tatbikatı başladı
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