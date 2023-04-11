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https://sputniknews.com.tr/20230411/74-yilinda-nato-finlandiya-ile-doguya-1-milim-daha-genisledi-orgut-1949dan-beri-nasil-yayildi-1069175203.html
74. yılında NATO Finlandiya ile doğuya ‘1 milim’ daha genişledi: Örgüt, 1949'dan beri nasıl yayıldı?
74. yılında NATO Finlandiya ile doğuya ‘1 milim’ daha genişledi: Örgüt, 1949'dan beri nasıl yayıldı?
4 Nisan’da kuruluşunun 74. yılına giren NATO, aynı gün Finlandiya ile doğuya genişlemeyi sürdürdü. 1990 yılında, ‘doğuya doğru 1 milim bile genişlemeyeceği’... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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abd ulusal güvenlik konseyi
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NATO’nun Rusya sınırlarında genişleme arzusu devam ederken, 4 Nisan 1949’da kurulan ittifak 74. yılını geride bıraktı. Aynı gün örgütün resmi üyeleri arasında yerini alan Finlandiya’nın bayrağı ise Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi. Böylelikle başlangıçta Sovyetler Birliği ve sosyalizm ‘tehlikesine’ karşı harekete geçmek isteyen 12 ülkeden oluşan örgütün, an itibarıyla 31 üyesi bulunuyor. Oysa ki, dağılmasının üstünden 33 sene geçen Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 1990 ilkbaharında NATO’nun, Doğu yönünde genişlememesi konusunda karar alındığını beyan etmiş, bu karar da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yayınlanmasına onay verdiği belgelerle tasdiklenmişti. Peki doğuya ‘1 milim bile’ genişlemeyeceğine söz veren NATO, 74 yıldır nasıl yayılıyor? Yıldan yıla ittifaka eklenen ülkeler Sputnik'in videografiğinde.
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NATO nasıl genişledi?
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nato, video, abd, finlandiya, türkiye, sovyetler birliği, mihail gorbaçov, abd ulusal güvenlik konseyi, brüksel, abd ulusal güvenlik konseyi, видео

74. yılında NATO Finlandiya ile doğuya ‘1 milim’ daha genişledi: Örgüt, 1949'dan beri nasıl yayıldı?

16:36 11.04.2023 (güncellendi: 16:42 11.04.2023)
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4 Nisan’da kuruluşunun 74. yılına giren NATO, aynı gün Finlandiya ile doğuya genişlemeyi sürdürdü. 1990 yılında, ‘doğuya doğru 1 milim bile genişlemeyeceği’ sözü veren ittifak, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 15. ülkesini bünyesine katmış oldu. NATO’nun 1949 yılından bu yana nasıl genişlediği Sputnik’in videografiğinde.
NATO’nun Rusya sınırlarında genişleme arzusu devam ederken, 4 Nisan 1949’da kurulan ittifak 74. yılını geride bıraktı. Aynı gün örgütün resmi üyeleri arasında yerini alan Finlandiya’nın bayrağı ise Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi. Böylelikle başlangıçta Sovyetler Birliği ve sosyalizm ‘tehlikesine’ karşı harekete geçmek isteyen 12 ülkeden oluşan örgütün, an itibarıyla 31 üyesi bulunuyor. Oysa ki, dağılmasının üstünden 33 sene geçen Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 1990 ilkbaharında NATO’nun, Doğu yönünde genişlememesi konusunda karar alındığını beyan etmiş, bu karar da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yayınlanmasına onay verdiği belgelerle tasdiklenmişti. Peki doğuya ‘1 milim bile’ genişlemeyeceğine söz veren NATO, 74 yıldır nasıl yayılıyor? Yıldan yıla ittifaka eklenen ülkeler Sputnik'in videografiğinde.
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