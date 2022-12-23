https://sputniknews.com.tr/20221223/isvec-tarihindeki-en-pahali-silah-anlasmasi-kapsaminda-abdye-yeni-patriot-fuzeleri-siparis-etti-1064903225.html

İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti

İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlatması sonrası Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ve buna Türkiye'nin onayını almak için... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T11:45+0300

2022-12-23T11:45+0300

2022-12-23T12:01+0300

ukrayna krizi

isveç

finlandiya

nato

türkiye

abd

ukrayna

mim-104 patriot

patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101407/90/1014079000_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_826be244d8c8bfe0983030dba052edae.jpg

Stokholm, 2018'de ABD ile yaptığı 3.2 milyar dolar tavanlı Patriot alımı anlaşması kapsamında yeni füze siparişlerini Washington'a iletti. İsveç Savunma Malzeme İdaresi'nin (FMV) sipariş ettiği füzelerin tam fiyatı ve sayısı gizli tutuldu. Teslim alma takvimi de açıklamayan FMV, birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylemekle yetindi.Ancak uzmanlara göre Patriot anlaşması, uzun vadede İsveçli otomotiv-uçak üreticisi Saab'dan Jas 39 Gripen savaş uçağı alımı anlaşmasını bile gölgede bırakarak İsveç tarihinin en pahalısı haline gelebilir. Anlaşmanın tavanı maksimum 300 füze ABD hükümeti, İsveç'in Patriot satın alma talebini ilkin 2018'de onaylayarak 3.2 milyar dolarlık bir tavan ve maksimum 300 füze satışı belirledi. İsveç bugüne dek bu miktarın tamamını sipariş etmedi.1 milyar dolarlık ilk bölüm tamamlandıYeni sipariş, FMV'nin dördüncü ve son ateşleme birimini İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ederek Patriot anlaşmasının ilk bölümünü tamamlamasının ardından geldi. FMV'ye göre Patriot'un İsveç'e bugüne değinki maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar oldu.Her ateşleme biriminin farklı füze türleri için üç montaj tertibi, kontrol istasyonu, birleşik keşif ve atış kontrol radarı, enerji santrali, onarım birimi ve ilgili çekici araçları var. Buna ek olarak, 2025 yılında tam donanımlı hale gelecek iki İsveç uçaksavar taburu için komuta teçhizatı da bulunuyor.İsveç ordusunun 'Hava Savunma Sistemi 103' adını vererek entegre ettiği Patriot, daha büyük, daha güçlü şarja ve daha uzun menzile sahip PAC-2/GEM-T füzeleri ile donatılmış vaziyette. ABD müttefiki olmanın alameti farikasıABD'li savunma devi Raytheon tarafından helikopterler, uçaklar, balistik robotlar ve seyir robotları gibi tüm hava hedeflerine müdahale etmek üzere geliştirilen karadan havaya füze sistemi Patriot, ABD ile Hollanda'dan Japonya'ya uzanan müttefikleri tarafından türünün birincil savunma tertibi olarak kullanılıyor. ABD ile işbirliğini onlarca yıldır genişletmesinin ardından, Finlandiya'nın yanısıra İsveç de bu yılın başlarında Rusya'nın Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek, tarihi askeri bağlantısızlık politikasını terk ederek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ukrayna'ya da PatriotPatriot, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinde Biden yönetiminin Kiev'e 1.8 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketine eklenmesiyle yeniden gündem oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Patriot füze sistemi bataryası teslimatının Ukrayna güvenlik krizini uzatacağını, ancak sonucunu değiştiremeyeceğini' söyledi. Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız. Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır, o kadar” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/alman-hukumet-sozcusu-hebestreit-almanyanin-ukraynaya-verecek-patriot-sistemleri-yok-1064845130.html

https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemlerini-saglayacagiz--1064847113.html

https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html

https://sputniknews.com.tr/20221222/peskov-ukraynaya-gonderilecek-patriot-sistemleri-rusya-ordusu-icin-mesru-hedef-olacak-1064869444.html

https://sputniknews.com.tr/20221222/abdde-ukrayna-konusunda-savasin-surmesini-isteyen-sahin-kanat-kazanmis-gorunuyor-1064896006.html

isveç

finlandiya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, finlandiya, nato, türkiye, abd, ukrayna, mim-104 patriot, patriot