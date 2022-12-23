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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/isvec-tarihindeki-en-pahali-silah-anlasmasi-kapsaminda-abdye-yeni-patriot-fuzeleri-siparis-etti-1064903225.html
İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti
İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlatması sonrası Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ve buna Türkiye'nin onayını almak için... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T11:45+0300
2022-12-23T12:01+0300
ukrayna krizi
isveç
finlandiya
nato
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abd
ukrayna
mim-104 patriot
patriot
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Stokholm, 2018'de ABD ile yaptığı 3.2 milyar dolar tavanlı Patriot alımı anlaşması kapsamında yeni füze siparişlerini Washington'a iletti. İsveç Savunma Malzeme İdaresi'nin (FMV) sipariş ettiği füzelerin tam fiyatı ve sayısı gizli tutuldu. Teslim alma takvimi de açıklamayan FMV, birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylemekle yetindi.Ancak uzmanlara göre Patriot anlaşması, uzun vadede İsveçli otomotiv-uçak üreticisi Saab'dan Jas 39 Gripen savaş uçağı alımı anlaşmasını bile gölgede bırakarak İsveç tarihinin en pahalısı haline gelebilir. Anlaşmanın tavanı maksimum 300 füze ABD hükümeti, İsveç'in Patriot satın alma talebini ilkin 2018'de onaylayarak 3.2 milyar dolarlık bir tavan ve maksimum 300 füze satışı belirledi. İsveç bugüne dek bu miktarın tamamını sipariş etmedi.1 milyar dolarlık ilk bölüm tamamlandıYeni sipariş, FMV'nin dördüncü ve son ateşleme birimini İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ederek Patriot anlaşmasının ilk bölümünü tamamlamasının ardından geldi. FMV'ye göre Patriot'un İsveç'e bugüne değinki maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar oldu.Her ateşleme biriminin farklı füze türleri için üç montaj tertibi, kontrol istasyonu, birleşik keşif ve atış kontrol radarı, enerji santrali, onarım birimi ve ilgili çekici araçları var. Buna ek olarak, 2025 yılında tam donanımlı hale gelecek iki İsveç uçaksavar taburu için komuta teçhizatı da bulunuyor.İsveç ordusunun 'Hava Savunma Sistemi 103' adını vererek entegre ettiği Patriot, daha büyük, daha güçlü şarja ve daha uzun menzile sahip PAC-2/GEM-T füzeleri ile donatılmış vaziyette. ABD müttefiki olmanın alameti farikasıABD'li savunma devi Raytheon tarafından helikopterler, uçaklar, balistik robotlar ve seyir robotları gibi tüm hava hedeflerine müdahale etmek üzere geliştirilen karadan havaya füze sistemi Patriot, ABD ile Hollanda'dan Japonya'ya uzanan müttefikleri tarafından türünün birincil savunma tertibi olarak kullanılıyor. ABD ile işbirliğini onlarca yıldır genişletmesinin ardından, Finlandiya'nın yanısıra İsveç de bu yılın başlarında Rusya'nın Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek, tarihi askeri bağlantısızlık politikasını terk ederek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ukrayna'ya da PatriotPatriot, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinde Biden yönetiminin Kiev'e 1.8 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketine eklenmesiyle yeniden gündem oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Patriot füze sistemi bataryası teslimatının Ukrayna güvenlik krizini uzatacağını, ancak sonucunu değiştiremeyeceğini' söyledi. Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız. Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır, o kadar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/alman-hukumet-sozcusu-hebestreit-almanyanin-ukraynaya-verecek-patriot-sistemleri-yok-1064845130.html
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemlerini-saglayacagiz--1064847113.html
https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
https://sputniknews.com.tr/20221222/peskov-ukraynaya-gonderilecek-patriot-sistemleri-rusya-ordusu-icin-mesru-hedef-olacak-1064869444.html
https://sputniknews.com.tr/20221222/abdde-ukrayna-konusunda-savasin-surmesini-isteyen-sahin-kanat-kazanmis-gorunuyor-1064896006.html
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isveç, finlandiya, nato, türkiye, abd, ukrayna, mim-104 patriot, patriot
isveç, finlandiya, nato, türkiye, abd, ukrayna, mim-104 patriot, patriot

İsveç, tarihindeki en pahalı silah anlaşması kapsamında ABD'ye yeni Patriot füzeleri sipariş etti

11:45 23.12.2022 (güncellendi: 12:01 23.12.2022)
© AFP 2022 / BERND WUSTNECKPatriot füze
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
© AFP 2022 / BERND WUSTNECK
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel operasyon başlatması sonrası Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ve buna Türkiye'nin onayını almak için 'teröristlerin' iadesine ilişkin anlaşma yapıp anayasa değişikliğine giden İsveç, ABD'den Patriot hava savunma sistemi tedarikini de ilerletiyor.
Stokholm, 2018'de ABD ile yaptığı 3.2 milyar dolar tavanlı Patriot alımı anlaşması kapsamında yeni füze siparişlerini Washington'a iletti.
İsveç Savunma Malzeme İdaresi'nin (FMV) sipariş ettiği füzelerin tam fiyatı ve sayısı gizli tutuldu. Teslim alma takvimi de açıklamayan FMV, birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylemekle yetindi.
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Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok
21 Aralık, 18:51
Ancak uzmanlara göre Patriot anlaşması, uzun vadede İsveçli otomotiv-uçak üreticisi Saab'dan Jas 39 Gripen savaş uçağı alımı anlaşmasını bile gölgede bırakarak İsveç tarihinin en pahalısı haline gelebilir.

Anlaşmanın tavanı maksimum 300 füze

ABD hükümeti, İsveç'in Patriot satın alma talebini ilkin 2018'de onaylayarak 3.2 milyar dolarlık bir tavan ve maksimum 300 füze satışı belirledi. İsveç bugüne dek bu miktarın tamamını sipariş etmedi.
İsrail'de Amerikan Patriot'u - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
Ukrayna krizi
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
21 Aralık, 20:16

1 milyar dolarlık ilk bölüm tamamlandı

Yeni sipariş, FMV'nin dördüncü ve son ateşleme birimini İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ederek Patriot anlaşmasının ilk bölümünü tamamlamasının ardından geldi. FMV'ye göre Patriot'un İsveç'e bugüne değinki maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar oldu.
Her ateşleme biriminin farklı füze türleri için üç montaj tertibi, kontrol istasyonu, birleşik keşif ve atış kontrol radarı, enerji santrali, onarım birimi ve ilgili çekici araçları var. Buna ek olarak, 2025 yılında tam donanımlı hale gelecek iki İsveç uçaksavar taburu için komuta teçhizatı da bulunuyor.
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı: 'Sayın Zelenskiy endişelenmeyiniz, Ukrayna'nın yanındayız'
Dün, 01:10
İsveç ordusunun 'Hava Savunma Sistemi 103' adını vererek entegre ettiği Patriot, daha büyük, daha güçlü şarja ve daha uzun menzile sahip PAC-2/GEM-T füzeleri ile donatılmış vaziyette.

ABD müttefiki olmanın alameti farikası

ABD'li savunma devi Raytheon tarafından helikopterler, uçaklar, balistik robotlar ve seyir robotları gibi tüm hava hedeflerine müdahale etmek üzere geliştirilen karadan havaya füze sistemi Patriot, ABD ile Hollanda'dan Japonya'ya uzanan müttefikleri tarafından türünün birincil savunma tertibi olarak kullanılıyor.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Ukrayna'ya gönderilecek Patriot sistemleri, Rusya ordusu için meşru hedef olacak
Dün, 13:26
ABD ile işbirliğini onlarca yıldır genişletmesinin ardından, Finlandiya'nın yanısıra İsveç de bu yılın başlarında Rusya'nın Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek, tarihi askeri bağlantısızlık politikasını terk ederek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Ukrayna'ya da Patriot

Patriot, bu hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretinde Biden yönetiminin Kiev'e 1.8 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketine eklenmesiyle yeniden gündem oldu.
'ABD'de Ukrayna konusunda savaşın sürmesini isteyen şahin kanat kazanmış görünüyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
EKSEN
'ABD'de Ukrayna konusunda savaşın sürmesini isteyen şahin kanat kazanmış görünüyor'
Dün, 22:08
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Patriot füze sistemi bataryası teslimatının Ukrayna güvenlik krizini uzatacağını, ancak sonucunu değiştiremeyeceğini' söyledi. Putin, “Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Tamam, bunu aklımızda tutacağız. Ve her zaman bir panzehir bulunur. Dolayısıyla bunu yapanlar boşuna yapıyor. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır, o kadar” dedi.
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