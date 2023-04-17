https://sputniknews.com.tr/20230417/isvecte-son-25-yilin-en-kapsamli-askeri-tatbikati-basladi-1069814430.html

İsveç’te son 25 yılın en kapsamlı askeri tatbikatı başladı

İsveç’te son 25 yılın en kapsamlı askeri tatbikatı başladı

İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı, son 25 yılın en kapsamlısı olarak değerlendirilen Aurora 23 savunma tatbikatı başladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T22:00+0300

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isveç

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İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı, son 25 yılın ülkede yapılan tatbikatların en kapsamlısı olarak değerlendirilen Aurora 23 savunma tatbikatı başladı.Aurora 23 tatbikatına İsveçli askerlerin yanı sıra ABD, İngiltere, Finlandiya, Polonya, Norveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Fransa'dan olmak üzere toplam yaklaşık 26 bin asker katılıyor.İsveç Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tatbikatın amacı, İsveç'e yönelik olası bir saldırıya karşı ordunun birleşik harekat kapasitesini güçlendirmek” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tatbikata İsveç kara ve hava kuvvetleri ile donanmanın ve milis birliklerinin katılacağı, manevraların 11 Mayıs’a kadar devam edeceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230404/isvec-turkiye-natoya-katilim-basvurumuza-onay-surecini-baslatmali-1069185719.html

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