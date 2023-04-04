https://sputniknews.com.tr/20230404/isvec-turkiye-natoya-katilim-basvurumuza-onay-surecini-baslatmali-1069185719.html
İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı
İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stockholm'ün terörle mücadeleyle ilgili gereken koşulları yerine getirdiğini ve bu yüzden Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T23:09+0300
2023-04-04T23:09+0300
2023-04-04T23:09+0300
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nato
isveç
tobias billström
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kesinleşmesinin ardından ülkesinin ittifaka katılım sürecine dair değerlendirmede bulundu.Kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Billström, "Türk parlamentosu onay sürecini başlatmalı zira İsveç olarak taahhüt ettiklerimizi yaptık" dedi.Finlandiya, bugün itibarıyla resmen NATO'nun 31. üyesi olmuştu.Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Finlandiya gibi İsveç'in de NATO'ya katılmak için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini açıklamıştı.Stockholm'ün başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-isvecin-natoya-uyelik-sureci-cikmaza-girmis-degil-1069181261.html
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nato, isveç, tobias billström, türkiye
nato, isveç, tobias billström, türkiye
İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stockholm'ün terörle mücadeleyle ilgili gereken koşulları yerine getirdiğini ve bu yüzden Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin onay sürecini başlatması gerektiğini söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kesinleşmesinin ardından ülkesinin ittifaka katılım sürecine dair değerlendirmede bulundu.
Kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Billström, "Türk parlamentosu onay sürecini başlatmalı zira İsveç olarak taahhüt ettiklerimizi yaptık" dedi.
Finlandiya, bugün itibarıyla resmen NATO'nun 31. üyesi olmuştu.
Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Finlandiya gibi İsveç'in de NATO'ya katılmak için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini açıklamıştı.
Stockholm'ün başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmadı.