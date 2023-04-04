https://sputniknews.com.tr/20230404/isvec-turkiye-natoya-katilim-basvurumuza-onay-surecini-baslatmali-1069185719.html

İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı

İsveç: Türkiye NATO'ya katılım başvurumuza onay sürecini başlatmalı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stockholm'ün terörle mücadeleyle ilgili gereken koşulları yerine getirdiğini ve bu yüzden Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T23:09+0300

2023-04-04T23:09+0300

2023-04-04T23:09+0300

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tobias billström

türkiye

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kesinleşmesinin ardından ülkesinin ittifaka katılım sürecine dair değerlendirmede bulundu.Kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuşan Billström, "Türk parlamentosu onay sürecini başlatmalı zira İsveç olarak taahhüt ettiklerimizi yaptık" dedi.Finlandiya, bugün itibarıyla resmen NATO'nun 31. üyesi olmuştu.Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Finlandiya gibi İsveç'in de NATO'ya katılmak için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini açıklamıştı.Stockholm'ün başvurusu henüz Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-isvecin-natoya-uyelik-sureci-cikmaza-girmis-degil-1069181261.html

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