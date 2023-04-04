https://sputniknews.com.tr/20230404/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-isvecin-natoya-uyelik-sureci-cikmaza-girmis-degil-1069181261.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO'ya üyelik süreci çıkmaza girmiş değil
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO'ya üyelik süreci çıkmaza girmiş değil
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının İsveç'in güvenliğini çok daha artırdığını, bu ülkenin üyeliğine ilişkin sürecin ise... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T21:34+0300
2023-04-04T21:34+0300
2023-04-04T22:17+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günü kapsamında yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Bunun Finlandiya'nın NATO üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olduğunu anımsatan Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşı ve bu ülkeye kendini savunması ve Avrupa-Atlantik bölgesinin parçası olması için verilecek desteği ele aldıklarını söyledi.Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 65 milyar euroluk askeri yardım dahil olmak üzere 250 milyar avroya yakın destek sağladığını anımsatarak, "Ancak rehavete yer yok." dedi."Bugünkü toplantımız NATO'nun Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünün altını çizdi. Müttefikler, silah ve cephane üretimini hızlandırıyor, eğitim ve yeni ağır silahların satın alınmasını sağlıyor." ifadesini kullanan Stoltenberg, önemli katkılarda bulunan Almanya, Hollanda, Norveç ve İngiltere gibi müttefiklere, Avustralya ve Japonya gibi ortaklara teşekkür ettiğini belirtti.Stoltenberg, bugünkü toplantıda da müttefiklerin yardım taahhütlerinde bulunduğunu ancak miktarların ilerleyen süreçte kendileri tarafından açıklanmasını tercih ettiğini bildirerek, "Müttefiklerin artık destek sağlamanın önemini anladıkları konusunda oldukça iyimserim. Yani Vilnius Zirvesi itibarıyla bence önemli miktarda paramız olacak ve ayrıca 'çok yıllı' bir programı destekleme taahhüdümüz olacak." diye konuştu.İsveç'in üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, şunları kaydetti:'Kiev'e mühimmat tedariki artırılmalı'Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna’nın ‘saldırı eylemleri’ düzenlemesi bu nedenle ona mühimmat tedarikinin artırılması gerektiğini söyledi.Stoltenberg, “Görüşmede Ukrayna'ya mühimmat tedarikinin yanı sıra üretimi konusuna da vurgu yapıldı. Sanayi ile çalışıyoruz, AB ile yakın temas halindeyiz. Şu anda depolarımızı yenilemek ve Ukrayna'ya tedarik için üretimi artırıyoruz. Elbette, Ukrayna'nın saldırı operasyonları düzenlemesi gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna'nın topçu sistemleri, tanklar, hava savunma sistemleri için büyük miktarlarda cephaneye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Rus senatör Karasin: Finlandiya NATO'ya katılmakla hiçbir şey elde etmediBununla beraber Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Grigoriy Karasin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Finlandiya’nın NATO'ya katılmakla vatandaşlarının zihninde gerginlik ve militarizasyon korkusu yaratmak dışında hiçbir şey elde etmediğini ifade etti.Karasin, "Finlandiya, NATO askeri-politik bloğunun 31. üyesi olarak ne elde etti? Kısaca söylemek gerekirse, vatandaşlarının zihninde yaratılan gerginlik ve militarizasyon korkusu dışında hiçbir şey. Finlandiya'da insanların bundan memnun olduğunu söylemek pek mümkün değil” ifadelerini kullandıFinlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin belgeyi bugün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e teslim etmişti; bu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için resmi prosedürün tamamlandığı anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-resmen-natonun-31-uyesi-oldu-1069166285.html
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in NATO'ya üyelik süreci çıkmaza girmiş değil
21:34 04.04.2023 (güncellendi: 22:17 04.04.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının İsveç'in güvenliğini çok daha artırdığını, bu ülkenin üyeliğine ilişkin sürecin ise çıkmazda olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günü kapsamında yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Bunun Finlandiya'nın NATO üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olduğunu anımsatan Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşı ve bu ülkeye kendini savunması ve Avrupa-Atlantik bölgesinin parçası olması için verilecek desteği ele aldıklarını söyledi.
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 65 milyar euroluk askeri yardım dahil olmak üzere 250 milyar avroya yakın destek sağladığını anımsatarak, "Ancak rehavete yer yok." dedi.
"Bugünkü toplantımız NATO'nun Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünün altını çizdi. Müttefikler, silah ve cephane üretimini hızlandırıyor, eğitim ve yeni ağır silahların satın alınmasını sağlıyor." ifadesini kullanan Stoltenberg, önemli katkılarda bulunan Almanya, Hollanda, Norveç ve İngiltere gibi müttefiklere, Avustralya ve Japonya gibi ortaklara teşekkür ettiğini belirtti.
Stoltenberg, bugünkü toplantıda da müttefiklerin yardım taahhütlerinde bulunduğunu ancak miktarların ilerleyen süreçte kendileri tarafından açıklanmasını tercih ettiğini bildirerek, "Müttefiklerin artık destek sağlamanın önemini anladıkları konusunda oldukça iyimserim. Yani Vilnius Zirvesi itibarıyla bence önemli miktarda paramız olacak ve ayrıca 'çok yıllı' bir programı destekleme taahhüdümüz olacak." diye konuştu.
İsveç'in üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Finlandiya'nın üye olması, İsveç'in güvenliğini çok daha artırıyor. Süreç çıkmaza girmiş değil. Girmişti ama bunu ortadan kaldırabildik. Birkaç hafta veya ay boyunca kalıcı mekanizmada hiçbir toplantı, hiçbir temas olmadı. Haftalar önce (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile yaptığım görüşmeden sonra, bu süreci yeniden başlatma konusunda anlaştık. Burada NATO karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile bir toplantı yaptık. Tekrar görüşmek üzere anlaştık ve sürekli istişareler yapılıyor. İsveç'in katılımı konusunda da ilerleme kaydetmek için farklı düzeylerde çalışmaya devam ediyoruz. İsveç üye olacak. Bunun mümkün olan en kısa sürede olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Ancak İsveç'in yalnız bırakılmadığını hatırlamak önemlidir. İsveç kimsenin umrunda değilmiş gibi bir durum yok. İsveç tüm müttefiklerin umrundadır."
'Kiev'e mühimmat tedariki artırılmalı'
Öte yandan Stoltenberg, Ukrayna’nın ‘saldırı eylemleri’ düzenlemesi bu nedenle ona mühimmat tedarikinin artırılması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, “Görüşmede Ukrayna'ya mühimmat tedarikinin yanı sıra üretimi konusuna da vurgu yapıldı. Sanayi ile çalışıyoruz, AB ile yakın temas halindeyiz. Şu anda depolarımızı yenilemek ve Ukrayna'ya tedarik için üretimi artırıyoruz. Elbette, Ukrayna'nın saldırı operasyonları düzenlemesi gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna'nın topçu sistemleri, tanklar, hava savunma sistemleri için büyük miktarlarda cephaneye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Rus senatör Karasin: Finlandiya NATO'ya katılmakla hiçbir şey elde etmedi
Bununla beraber Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi’nin Başkanı Grigoriy Karasin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Finlandiya’nın NATO'ya katılmakla vatandaşlarının zihninde gerginlik ve militarizasyon korkusu yaratmak dışında hiçbir şey elde etmediğini ifade etti.
Karasin, "Finlandiya, NATO askeri-politik bloğunun 31. üyesi olarak ne elde etti? Kısaca söylemek gerekirse, vatandaşlarının zihninde yaratılan gerginlik ve militarizasyon korkusu dışında hiçbir şey. Finlandiya'da insanların bundan memnun olduğunu söylemek pek mümkün değil” ifadelerini kullandı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin belgeyi bugün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e teslim etmişti; bu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için resmi prosedürün tamamlandığı anlamına geliyor.