https://sputniknews.com.tr/20230322/emeklilik-reformunu-gecirmek-icin-meclise-darbe-yapan-macron-ben-de-boyle-uygulanmasindan-mutsuzum-1068618551.html
Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim
Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim
Fransa'da meclisi baypas ederek emeklilik reformunu geçirip çalışanların öfkesini daha da körükleyen neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yıl sonuna dek... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:16+0300
2023-03-22T15:16+0300
2023-03-22T15:35+0300
dünya
fransa
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* (Son sözü Anayasa Konseyi'nin söyleyecek olmasına rağmen) Emeklilik reformunun yılın sonuna dek hayata geçirilmesi lazım.* Ne kadar uzun süre beklersek, açık o kadar kötüleşir. Bu reform gerekli. Ama beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim.* Bu reforma ihtiyaç olduğunu Fransız halkına daha iyi anlatamamış olmaktan pişmanlık duyuyorum. Ülkeyi reform konusunda ikna etmeyi başaramadım.* Kısa vadede kamuoyu yoklamaları ile ülkenin genel çıkarları arasında bir seçim yapmam gerekirse, ülkenin genel çıkarlarını seçerim.* Bugün popülarite kaybını kabul etmek gerekiyorsa kabul ederim.* Başbakan Elisabeth Borne'a güvenimi koruyorum. * Devletin yurttaşların yaşamlarına müdahale eden grevleri durdurma hakkına sahip olması lazım.
fransa
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fransa
Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim
15:16 22.03.2023 (güncellendi: 15:35 22.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa'da meclisi baypas ederek emeklilik reformunu geçirip çalışanların öfkesini daha da körükleyen neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yıl sonuna dek hayata geçirilmesi lazım" diye ısrar etti.
* (Son sözü Anayasa Konseyi'nin söyleyecek olmasına rağmen) Emeklilik reformunun yılın sonuna dek hayata geçirilmesi lazım.
* Ne kadar uzun süre beklersek, açık o kadar kötüleşir. Bu reform gerekli. Ama beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim.
* Bu reforma ihtiyaç olduğunu Fransız halkına daha iyi anlatamamış olmaktan pişmanlık duyuyorum. Ülkeyi reform konusunda ikna etmeyi başaramadım.
* Kısa vadede kamuoyu yoklamaları ile ülkenin genel çıkarları arasında bir seçim yapmam gerekirse, ülkenin genel çıkarlarını seçerim.
* Bugün popülarite kaybını kabul etmek gerekiyorsa kabul ederim.
* Başbakan Elisabeth Borne'a güvenimi koruyorum.
* Devletin yurttaşların yaşamlarına müdahale eden grevleri durdurma hakkına sahip olması lazım.