https://sputniknews.com.tr/20230322/emeklilik-reformunu-gecirmek-icin-meclise-darbe-yapan-macron-ben-de-boyle-uygulanmasindan-mutsuzum-1068618551.html

Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim

Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim

Fransa'da meclisi baypas ederek emeklilik reformunu geçirip çalışanların öfkesini daha da körükleyen neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yıl sonuna dek... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T15:16+0300

2023-03-22T15:16+0300

2023-03-22T15:35+0300

dünya

fransa

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* (Son sözü Anayasa Konseyi'nin söyleyecek olmasına rağmen) Emeklilik reformunun yılın sonuna dek hayata geçirilmesi lazım.* Ne kadar uzun süre beklersek, açık o kadar kötüleşir. Bu reform gerekli. Ama beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim.* Bu reforma ihtiyaç olduğunu Fransız halkına daha iyi anlatamamış olmaktan pişmanlık duyuyorum. Ülkeyi reform konusunda ikna etmeyi başaramadım.* Kısa vadede kamuoyu yoklamaları ile ülkenin genel çıkarları arasında bir seçim yapmam gerekirse, ülkenin genel çıkarlarını seçerim.* Bugün popülarite kaybını kabul etmek gerekiyorsa kabul ederim.* Başbakan Elisabeth Borne'a güvenimi koruyorum. * Devletin yurttaşların yaşamlarına müdahale eden grevleri durdurma hakkına sahip olması lazım.

fransa

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