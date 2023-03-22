https://sputniknews.com.tr/20230322/fransa-ombudsmani-polisin-gosterilerde-orantisiz-guc-kullanmasi-konusunda-uyarida-bulundu-1068590835.html
Fransa Ombudsmanı, polisin gösterilerde orantısız güç kullanması konusunda uyarıda bulundu
Fransa Ombudsmanı, polisin gösterilerde orantısız güç kullanması konusunda uyarıda bulundu
Fransa Ombudsmanı, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin uyardı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T02:13+0300
2023-03-22T02:13+0300
2023-03-22T02:13+0300
dünya
fransa
ombudsman
emeklilik
emeklilik yaşı
gerald darmanin
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Fransa Ombudsmanlığı'ndan emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.Açıklamada Hedon'nun, gösterilerde düzenin sağlanmasında polislerin mesleki kurallarını ihlaline ilişkin sosyal medyadaki görüntüler, yazılan haberler, tanık beyanları ve Ombudsmanlığa gelen şikayetler karşısında endişe duyduğu ve Fransız makamlarını uyardığı kaydedildi.Hedon'un ayrıca, polis ve halk arasındaki gerilimi azaltmak ve güveni arttırmak için mesleki etik kurallara uyulmasının gerekliliğinin altını çizdiği belirtildi.Fransa'da 16 Mart'tan bu yana 1200 izinsiz gösteri düzenlendiFransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana emeklilik reformuna karşı ülke geneline 1200 izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti.Darmanin, haftalardır devam eden reform karşıtı gösterilerde 300'den fazla jandarma ve polisin yarandığını kaydederek, polisler dayanışma mesajı paylaştı.Öte yandan, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik (RN), geniş muhalefet ittifakı Nupes ve Başbakan Elisabeth Borne, dün nihai olarak kabul edilen reformun Anayasa uygunluğuna ilişkin Anayasa Konseyi'ne başvurdu.
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fransa, ombudsman, emeklilik, emeklilik yaşı, gerald darmanin
fransa, ombudsman, emeklilik, emeklilik yaşı, gerald darmanin
Fransa Ombudsmanı, polisin gösterilerde orantısız güç kullanması konusunda uyarıda bulundu
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Fransa Ombudsmanı, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin uyardı.
Fransa Ombudsmanlığı'ndan emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, Fransız Ombudsman Claire Hedon'un gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasının ve yaptığı gözaltıların gerilimi arttırabileceğine dikkati çektiği belirtildi.
Açıklamada Hedon'nun, gösterilerde düzenin sağlanmasında polislerin mesleki kurallarını ihlaline ilişkin sosyal medyadaki görüntüler, yazılan haberler, tanık beyanları ve Ombudsmanlığa gelen şikayetler karşısında endişe duyduğu ve Fransız makamlarını uyardığı kaydedildi.
Hedon'un ayrıca, polis ve halk arasındaki gerilimi azaltmak ve güveni arttırmak için mesleki etik kurallara uyulmasının gerekliliğinin altını çizdiği belirtildi.
Fransa'da 16 Mart'tan bu yana 1200 izinsiz gösteri düzenlendi
Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana emeklilik reformuna karşı ülke geneline 1200 izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti.
Darmanin, haftalardır devam eden reform karşıtı gösterilerde 300'den fazla jandarma ve polisin yarandığını kaydederek, polisler dayanışma mesajı paylaştı.
Öte yandan, aşırı sağcı parti Ulusal Birlik (RN), geniş muhalefet ittifakı Nupes ve Başbakan Elisabeth Borne, dün nihai olarak kabul edilen reformun Anayasa uygunluğuna ilişkin Anayasa Konseyi'ne başvurdu.