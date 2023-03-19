https://sputniknews.com.tr/20230319/kuzey-kore-800-bin-genc-abdli-emperyalistlerle-savasmak-icin-gonullu-oldu-1068460571.html

Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu

Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) devlet medyası, üniversite öğrencileri ve gençlik birliklerinin gönüllüler listesine isimlerini yazıp... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T13:54+0300

2023-03-19T13:54+0300

2023-03-19T14:19+0300

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ABD ile Güney Kore'nin bitmeyen ortak askeri tatbikatları Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırırken, füze denemeleri ve tatbikatlarla misillemede bulunan Kuzey Kore'den yeni bir hamle geldi. Devlet medyası, yaklaşık 800 bin gencin ABD ve diğer düşmanlara karşı savaşmak için gönüllü olarak askerlik hizmetine girdiğini duyurdu. 'Düşmanları yok etme ve Kore'yi birleştirme' yeminiCuma günü devlet tarafından düzenlenen etkinliklerde askere alınmak için kaydolan gençlerin 'Kuzey Kore'nin düşmanlarını tamamen yok etme ve iki Kore'yi birleştirme' yemini ettiği belirtildi. Uzun kuyruklarİşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodong Sinmum, açık alanlarda isimlerini yazıp imzalamak için uzun kuyruklarda bekleyen insanların fotoğraflarını yayımladı. Haberde ülkenin 'genç öncüleri' olarak tanımlanan yaklaşık 800 bin öğrenci ve işçinin 'vatanı savunmak ve düşmanı yok etmek üzere savaşa hemen katılmak için harekete geçtiği' ifade edildi.'Savaş fanatiği olan ABD emperyalistleri ile kukla hainler'Gönüllü gençlerin 'Kuzey Kore'nin bağımsızlığını, yaşama ve gelişme hakkını yok etmeye kararlı ABD emperyalistleri ile kukla hainler' olarak tanımlanan ABD ile Güney Kore'nin 'kışkırtıcı eylemlerine yanıt verdiği' dile getirilerek "Sosyalist vatanımızı yok etmek için son bir hamleyle çabalayan savaş fanatiklerini acımasızca ortadan kaldırmaya kararlılar" denildi. Rondong Sinmum'un haberini aktaran NK News, "Kayıt yaptıranların yaşları açıklanmazken, ülkedeki zorunlu askerlik sistemi nedeniyle tüm erkeklerin en az 10 yıl, kadınların ise en az 3 yıl askerlik yapması gerekiyor" diye ekledi. Ortak tatbikat gerilimiÖncesinde 10 Mart'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin ilkbahar dönemi ortak askeri tatbikatlarının başlayacak olmasına misilleme topçu tatbikatı füze denemesi sırasında, 'gerçek savaşa hazırlıklı olunması' talimatını verdi. 13 Mart'ta ABD ile Güney Kore'nin 'Özgürlük Kalkanı 23' olarak adlandırılan 11 günlük ortak askeri tatbikatı başladı.16 Mart'ta Kuzey Kore, fırlattığı Hwasong-17 kıtalararası balistik füzenin (ICBM) yaklaşık 1000 km yol kat edip Kore Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) önceden belirlenmiş bir konuma isabetli şekilde düştüğünü duyurdu. Hwasong-17'yi fırlatmasını ABD ile Güney Kore arasında sürmekte olan 'kışkırtıcı ve saldırgan askeri tatbikata yanıt' olarak açıklayan Pyongyang, ortak tatbikatları Washington ile Seul'ün 'Kuzey'i işgal provası' olarak görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230319/rusyanin-pyongyang-buyukelcisi-abd-ve-uydulari-kore-yarimadasindaki-gerilimi-tirmandiriyor-1068444356.html

https://sputniknews.com.tr/20230310/guneyin-havaalanini-vurmaya-yonelik-topcu-tatbikatina-rehberlik-eden-kim-gercek-savasa-hazirlik-1068078643.html

https://sputniknews.com.tr/20230312/guney-korede-abd-ile-ortak-askeri-tatbikata-karsi-protesto-duzenlendi-1068158414.html

https://sputniknews.com.tr/20230316/kuzey-koreden-tokyo-zirvesi-oncesi-uzun-menzilli-balistik-fuze-denemesi-1068325521.html

https://sputniknews.com.tr/20230317/bm-kuzey-korenin-yeni-balistik-fuze-denemesini-kinadi-1068414555.html

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abd, güney kore, kuzey kore, gönüllü, genç, askerlik, liste