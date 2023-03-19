https://sputniknews.com.tr/20230319/kuzey-kore-800-bin-genc-abdli-emperyalistlerle-savasmak-icin-gonullu-oldu-1068460571.html
Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu
Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) devlet medyası, üniversite öğrencileri ve gençlik birliklerinin gönüllüler listesine isimlerini yazıp... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T13:54+0300
2023-03-19T13:54+0300
2023-03-19T14:19+0300
dünya
abd
güney kore
kuzey kore
gönüllü
genç
askerlik
liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068460894_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_65e5744b25aa361104b855e3ef4f12ba.jpg
ABD ile Güney Kore'nin bitmeyen ortak askeri tatbikatları Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırırken, füze denemeleri ve tatbikatlarla misillemede bulunan Kuzey Kore'den yeni bir hamle geldi. Devlet medyası, yaklaşık 800 bin gencin ABD ve diğer düşmanlara karşı savaşmak için gönüllü olarak askerlik hizmetine girdiğini duyurdu. 'Düşmanları yok etme ve Kore'yi birleştirme' yeminiCuma günü devlet tarafından düzenlenen etkinliklerde askere alınmak için kaydolan gençlerin 'Kuzey Kore'nin düşmanlarını tamamen yok etme ve iki Kore'yi birleştirme' yemini ettiği belirtildi. Uzun kuyruklarİşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodong Sinmum, açık alanlarda isimlerini yazıp imzalamak için uzun kuyruklarda bekleyen insanların fotoğraflarını yayımladı. Haberde ülkenin 'genç öncüleri' olarak tanımlanan yaklaşık 800 bin öğrenci ve işçinin 'vatanı savunmak ve düşmanı yok etmek üzere savaşa hemen katılmak için harekete geçtiği' ifade edildi.'Savaş fanatiği olan ABD emperyalistleri ile kukla hainler'Gönüllü gençlerin 'Kuzey Kore'nin bağımsızlığını, yaşama ve gelişme hakkını yok etmeye kararlı ABD emperyalistleri ile kukla hainler' olarak tanımlanan ABD ile Güney Kore'nin 'kışkırtıcı eylemlerine yanıt verdiği' dile getirilerek "Sosyalist vatanımızı yok etmek için son bir hamleyle çabalayan savaş fanatiklerini acımasızca ortadan kaldırmaya kararlılar" denildi. Rondong Sinmum'un haberini aktaran NK News, "Kayıt yaptıranların yaşları açıklanmazken, ülkedeki zorunlu askerlik sistemi nedeniyle tüm erkeklerin en az 10 yıl, kadınların ise en az 3 yıl askerlik yapması gerekiyor" diye ekledi. Ortak tatbikat gerilimiÖncesinde 10 Mart'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin ilkbahar dönemi ortak askeri tatbikatlarının başlayacak olmasına misilleme topçu tatbikatı füze denemesi sırasında, 'gerçek savaşa hazırlıklı olunması' talimatını verdi. 13 Mart'ta ABD ile Güney Kore'nin 'Özgürlük Kalkanı 23' olarak adlandırılan 11 günlük ortak askeri tatbikatı başladı.16 Mart'ta Kuzey Kore, fırlattığı Hwasong-17 kıtalararası balistik füzenin (ICBM) yaklaşık 1000 km yol kat edip Kore Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) önceden belirlenmiş bir konuma isabetli şekilde düştüğünü duyurdu. Hwasong-17'yi fırlatmasını ABD ile Güney Kore arasında sürmekte olan 'kışkırtıcı ve saldırgan askeri tatbikata yanıt' olarak açıklayan Pyongyang, ortak tatbikatları Washington ile Seul'ün 'Kuzey'i işgal provası' olarak görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/rusyanin-pyongyang-buyukelcisi-abd-ve-uydulari-kore-yarimadasindaki-gerilimi-tirmandiriyor-1068444356.html
https://sputniknews.com.tr/20230310/guneyin-havaalanini-vurmaya-yonelik-topcu-tatbikatina-rehberlik-eden-kim-gercek-savasa-hazirlik-1068078643.html
https://sputniknews.com.tr/20230312/guney-korede-abd-ile-ortak-askeri-tatbikata-karsi-protesto-duzenlendi-1068158414.html
https://sputniknews.com.tr/20230316/kuzey-koreden-tokyo-zirvesi-oncesi-uzun-menzilli-balistik-fuze-denemesi-1068325521.html
https://sputniknews.com.tr/20230317/bm-kuzey-korenin-yeni-balistik-fuze-denemesini-kinadi-1068414555.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068460894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_70d363269c4ded21fbe58e8e667ec1db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, güney kore, kuzey kore, gönüllü, genç, askerlik, liste
abd, güney kore, kuzey kore, gönüllü, genç, askerlik, liste
Kuzey Kore: 800 bin genç, 'ABD'li emperyalistlerle' savaşmak için gönüllü oldu
13:54 19.03.2023 (güncellendi: 14:19 19.03.2023) Abone ol
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) devlet medyası, üniversite öğrencileri ve gençlik birliklerinin gönüllüler listesine isimlerini yazıp imzalamalarının görüntülerini yayımladı. 800 bin gencin 'ABD emperyalistleriyle savaşmak için gönüllü olduğu' duyuruldu.
ABD ile Güney Kore'nin bitmeyen ortak askeri tatbikatları Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırırken, füze denemeleri ve tatbikatlarla misillemede bulunan Kuzey Kore'den yeni bir hamle geldi. Devlet medyası, yaklaşık 800 bin gencin ABD ve diğer düşmanlara karşı savaşmak için gönüllü olarak askerlik hizmetine girdiğini duyurdu.
'Düşmanları yok etme ve Kore'yi birleştirme' yemini
Cuma günü devlet tarafından düzenlenen etkinliklerde askere alınmak için kaydolan gençlerin 'Kuzey Kore'nin düşmanlarını tamamen yok etme ve iki Kore'yi birleştirme' yemini ettiği belirtildi.
Uzun kuyruklar
İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodong Sinmum, açık alanlarda isimlerini yazıp imzalamak için uzun kuyruklarda bekleyen insanların fotoğraflarını yayımladı.
Haberde ülkenin 'genç öncüleri' olarak tanımlanan yaklaşık 800 bin öğrenci ve işçinin 'vatanı savunmak ve düşmanı yok etmek üzere savaşa hemen katılmak için harekete geçtiği' ifade edildi.
'Savaş fanatiği olan ABD emperyalistleri ile kukla hainler'
Gönüllü gençlerin 'Kuzey Kore'nin bağımsızlığını, yaşama ve gelişme hakkını yok etmeye kararlı ABD emperyalistleri ile kukla hainler' olarak tanımlanan ABD ile Güney Kore'nin 'kışkırtıcı eylemlerine yanıt verdiği' dile getirilerek "Sosyalist vatanımızı yok etmek için son bir hamleyle çabalayan savaş fanatiklerini acımasızca ortadan kaldırmaya kararlılar" denildi.
Rondong Sinmum'un haberini aktaran NK News, "Kayıt yaptıranların yaşları açıklanmazken, ülkedeki zorunlu askerlik sistemi nedeniyle tüm erkeklerin en az 10 yıl, kadınların ise en az 3 yıl askerlik yapması gerekiyor" diye ekledi.
Ortak tatbikat gerilimi
Öncesinde 10 Mart'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile Güney Kore'nin ilkbahar dönemi ortak askeri tatbikatlarının başlayacak olmasına misilleme topçu tatbikatı füze denemesi sırasında, 'gerçek savaşa hazırlıklı olunması' talimatını verdi.
13 Mart'ta ABD ile Güney Kore'nin 'Özgürlük Kalkanı 23' olarak adlandırılan 11 günlük ortak askeri tatbikatı başladı.
16 Mart'ta Kuzey Kore, fırlattığı Hwasong-17 kıtalararası balistik füzenin (ICBM) yaklaşık 1000 km yol kat edip Kore Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) önceden belirlenmiş bir konuma isabetli şekilde düştüğünü duyurdu.
Hwasong-17'yi fırlatmasını ABD ile Güney Kore arasında sürmekte olan 'kışkırtıcı ve saldırgan askeri tatbikata yanıt' olarak açıklayan Pyongyang, ortak tatbikatları Washington ile Seul'ün 'Kuzey'i işgal provası' olarak görüyor.