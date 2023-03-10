https://sputniknews.com.tr/20230310/guneyin-havaalanini-vurmaya-yonelik-topcu-tatbikatina-rehberlik-eden-kim-gercek-savasa-hazirlik-1068078643.html

Güney'in havaalanını vurmaya yönelik topçu tatbikatına 'rehberlik eden' Kim: Gerçek savaşa hazırlık

Güney'in havaalanını vurmaya yönelik topçu tatbikatına 'rehberlik eden' Kim: Gerçek savaşa hazırlık

ABD ile Güney Kore'nin gelecek hafta ilkbahar dönemi ortak askeri tatbikatlarını başlatmaları öncesi Sarıdeniz yönünde kısa menzilli balistik füze atan Kore... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:04+0300

2023-03-10T14:04+0300

2023-03-10T14:20+0300

dünya

kuzey kore

kız çocuğu

kim jong-un

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'yapım aşamasında halef' diye nitelenen kızı eşliğinde 'düşman havaalanını imha etmenin simüle edildiği' tatbikatı yerinde izlerken 'gerçek savaşa hazırlıklı olunması için simüle tatbikatların artırılması' emrini verdi. Kuzey devlet medyasının yayımladığı habere göre Kim 9 Mart'ta 'batı cephesinde önemli operasyonel görevler üstlenen Hwasong topçu birliğine saha rehberliği verip ateşli saldırı tatbikatını izlerken', fotoğraflara göre 'kızı da saha rehberliğine katıldı'.Haberde şöyle denildi: "Kim, son zamanlarda düşman tarafından gerçekleştirilen ve giderek çılgınlaşan her türlü savaş hazırlığı hamlesine karşı her zaman tetikte olma ve onları her zaman ezici şekilde yanıtlamak ve frenlemek için güçlü yetenekleri sürdürüp istikrarlı şekilde geliştirmek gereğini vurguladı ki, Kore Yarımadası'nda askeri çatışma tehlikesi tamamen caydırılsın."'Savaşı caydırmak ve gerçek savaş için çeşitli simüle edilmiş tatbikatları farklı durumlarda farklı şekilde sürekli yoğunlaştırarak savaşta inisiyatif almak' diye iki stratejik görev koyan Kim, 'saldırı alt birimlerinin bu iki stratejik görevi en büyük mükemmellik içinde yerine getirmek için kesinlikle hazırlanması gerektiğini' söyledi. Tatbikatların savaş durumunda Güney'in askeri havaalanlarını vurmayı amaçladığına işaret eden haberde, "Kim, düşmanın operasyon havaalanını batı cephesi yönünde vurmakla görevli birimin 8. saldırı bölüğünün gerçek savaş tepkisi duruşunu inceledi" denildi. 'Saldırı birimlerinin düşman operasyon havaalanının ana unsurlarının simüle edilmiş koşulları altında Kore'nin Batı Denizi'nde hedeflenen sulara güçlü yaylım ateşi açtığı, böylece gerçek savaşta karşı koyma yeteneğini kendinden emin şekilde gösterdiği' vurgulandı. Seul'e göre en az 6 kısa menzilli balistik füze de fırlatıldıKuzey devlet medyasının yayımladığı fotoğrafları inceleyen Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey'in eşzamanlı olarak en az 6 taktik güdümlü silah denememesi yapmış olabileceği çıkarımında da bulundu. Kuzey'in kısa menzilli balistik olduğu varsayılan altı füze fırlattığını söyleyen Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili, "Bunun Güney Kore ile ABD'nin Özgürlük Kalkanı (FS) tatbikatıyla bağlantılı bir güç gösterisi olarak tasarlandığına inanıyoruz" dedi. ABD ile Güney Kore'nin 13-23 Mart arasında gerçekleştirecekleri bilgisayar simülasyonlu komuta eğitimi niteliğindeki Özgürlük Kalkanı tatbikatı, Savaşçı Kalkanı adı verilen geniş çaplı saha eğitimi tatbikatıyla eşzamanlı ilerleyecek.Kim'in güçlü kız kardeşi Kim Yo-jong, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore füzesini engellemeye yönelik herhangi bir girişimini 'aleni savaş ilanı' olarak göreceklerini belirtmişti. ABD ile Güney Kore yüzünden Kore Yarımadası'nın dünyanın en yoğun tatbikat düzenlenen bölgesine döndüğüne, bu yüzden Kore Yarımadası'nı savaş bölgesine çevrildiğine ve ABD'nin bölgeye sürekli stratejik askeri varlıklarını yığdığına defalarca dikkat çeken Kuzey Kore yönetimi, sonbaharda nükleer silah sahibi devlet olduğunu ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-ile-guney-korenin-yine-ortak-tatbikat-baslatmasi-oncesi-kuzey-koreden-saridenize-fuze-1068036530.html

https://sputniknews.com.tr/20230202/k-kore-yarimadayi-savas-bolgesine-ceviren-abd-ile-diyalog-kurmayiz-ezici-nukleer-guce-guveniriz-1066483596.html

https://sputniknews.com.tr/20220913/kuzey-kore-nukleer-silah-devleti-oldugunu-ilan-etti-batiya-karsi-caydiriciligi-artirma-hamlesi--1061139944.html

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