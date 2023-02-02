https://sputniknews.com.tr/20230202/k-kore-yarimadayi-savas-bolgesine-ceviren-abd-ile-diyalog-kurmayiz-ezici-nukleer-guce-guveniriz-1066483596.html

K. Kore: Yarımadayı savaş bölgesine çeviren ABD ile diyalog kurmayız, ezici nükleer güce güveniriz

K. Kore: Yarımadayı savaş bölgesine çeviren ABD ile diyalog kurmayız, ezici nükleer güce güveniriz

ABD ile Güney Kore arasındaki devasa ortak tatbikatların ardından, eşzamanlı Asya Pasifik turuna çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:11+0300

2023-02-02T12:11+0300

2023-02-02T12:11+0300

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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 'Kore Yarımadası'nı savaş bölgesine çeviren tam kapsamlı saldırı yapmakla' suçlanan ABD ile 'diyalog kapısının kapatıldığı' belirtildi. ABD'nin askeri operasyonlarına 'olası en sert yanıtın verileceği' vurgulandı. 'ABD ile vassal kuvvetlerinin pervasız askeri çatışmacı manevraları ve düşmanca eylemlerinin ardından Biden yönetiminin Kore yarımadası ve bölgedeki askeri ve siyasi durumu aşırı kırmızı çizgiye sürüklediği, ABD'nin bu gidişle Kuzey Kore ile topyekun bir hesaplaşmayı ateşleyeceği' dile getirilen açıklamada, bu ay ABD ile Güney Kore'nin yapacağı yeni savaş oyunları -genişletilmiş caydırıcılık tatbikatı ve nükleer silah kullanımını simüle eden şimdiye kadarki en büyük mobil canlı mermi ateşleme tatbikatı- ve Lloyd'un Seul ziyaretine dikkat çekildi.Açıklamada ABD Savunma Bakanı'nın Güney Kore'ye beşinci nesil hayalet savaş uçağı ve nükleer taşıyıcı gibi daha fazla stratejik varlık konuşlandıracağını açıkça ilan ettiği aktarılarak Kuzey Kore'ye karşı olası nükleer silah konuşlandırma hakkında 'tereddütsüzce konuştuğu' dile getirildi. "ABD'nin tırmandırma politikasının bu canlı ifadesi, "Kore yarımadasını devasa bir savaş cephaneliğine ve daha kritik bir savaş bölgesine dönüştürmekle sonuçlanacak" denilerek, artık 'ABD'nin gerçek niyetini anlamış Kuzey Kore'nin net bir karşı eylem stratejisine sahip olduğu ve bunun ABD ile vassal kuvvetlerinin uyguladığı herhangi bir kısa ve uzun vadeli planla başa çıkabileceği' vurgulandı. 'Kuzey Kore'nin mevcut ve gelecekteki potansiyel zorlukları en ezici nükleer kuvvetle güçlü şekilde kontrol edeceğinin' altı çizilerek "ABD, Kore yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar sokmaya devam ederse, Kuzey Kore doğası gereği caydırıcı faaliyetlerini mutlaka daha net bir şekilde ortaya koyacaktır" denildi. "Mevcut durumda Kuzey Kore, düşmanca bir politika ve çatışmacı bir çizgi izlemeye devam ettiği sürece ABD ile herhangi bir temas veya diyalogla ilgilenmiyor" resti çekilerek, 'Washington'ın müttefiklerinin askeri genişlemesi için uğraşırken Kuzey Kore'yi yaptırımlar ve askeri baskı yoluyla tek taraflı silahsızlanmaya zorlaması dolayısıyla Kore yarımadasında ve bölgede tırmanan gerilimin tamamen ABD'nin düşmanca politikasına bağlanabileceği' belirtildi. “Kuzey Kore-ABD ihtilafının onlarca yıllık tarihi, Kuzey Kore'nin ABD emperyalistleriyle yalnızca güç kullanarak başa çıkması gerektiğini gösteriyor, zira ABD yönetimlerinin Kuzey Kore'nin sonunu getirmeyi hedef olarak belirlemesinden ötürü Kuzey Kore'yi silahsızlandırmayı ve sosyal sistemini çökertmeyi hayal ediyorlar" denilerek şu uyarıda bulunuldu:"ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik tehdidi ne kadar daha tehlikeli hal alırsa, ABD'nin bununla doğru orantılı olarak karşı karşıya kalacağı geri tepme o kadar güçlü olacaktır."

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jens stoltenberg, lloyd austin, abd, nato, güney kore, kuzey kore, japonya