https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html

Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor

Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile NATO'nun Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalıştığını söyledi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T18:55+0300

2023-02-01T18:55+0300

2023-02-01T19:04+0300

dünya

mariya zaharova

nato

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066457892_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_e59ee3f65a5cc1ec213468f3c2b30f92.jpg

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile NATO'nun Ukrayna krizinin kapsamını genişletme çabalarını eleştirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Doğu Asya turuna dikkat çeken Zaharova, bu turun gerçekten de ilgili tarafların ortaklarını, mevcut durumda Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekmeye yönelik bir diğer girişimi olduğunu vurguladı.Stoltenberg ve Austin'in Doğu Asya turunun Asya Pasifik bölgesindeki durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırmakla kalmayacağını kaydeden Zaharova, "Bunlar, NATO ve AB'nin sorumluluk bölgesinde bulunmayan ülkelerin Ukrayna krizine çekme amaçlı mutlak eylemlerdir. Tokyo ve Seul'un Ukrayna'yı desteklemesi, çatışma daha da uzamasına yol açacak" uyarısında bulundu.Stoltenberg, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Güney Kore ve Japonya'da temaslarda bulunmuştu. Austin de, 30-31 Ocak'ta Seul'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, nato, jens stoltenberg