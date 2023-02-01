Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor
18:55 01.02.2023 (güncellendi: 19:04 01.02.2023)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile NATO'nun Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalıştığını söyledi.
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile NATO'nun Ukrayna krizinin kapsamını genişletme çabalarını eleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Doğu Asya turuna dikkat çeken Zaharova, bu turun gerçekten de ilgili tarafların ortaklarını, mevcut durumda Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekmeye yönelik bir diğer girişimi olduğunu vurguladı.
Stoltenberg ve Austin'in Doğu Asya turunun Asya Pasifik bölgesindeki durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırmakla kalmayacağını kaydeden Zaharova, "Bunlar, NATO ve AB'nin sorumluluk bölgesinde bulunmayan ülkelerin Ukrayna krizine çekme amaçlı mutlak eylemlerdir. Tokyo ve Seul'un Ukrayna'yı desteklemesi, çatışma daha da uzamasına yol açacak" uyarısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Doğu Asya turuna dikkat çeken Zaharova, bu turun gerçekten de ilgili tarafların ortaklarını, mevcut durumda Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekmeye yönelik bir diğer girişimi olduğunu vurguladı.
Stoltenberg ve Austin'in Doğu Asya turunun Asya Pasifik bölgesindeki durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırmakla kalmayacağını kaydeden Zaharova, "Bunlar, NATO ve AB'nin sorumluluk bölgesinde bulunmayan ülkelerin Ukrayna krizine çekme amaçlı mutlak eylemlerdir. Tokyo ve Seul'un Ukrayna'yı desteklemesi, çatışma daha da uzamasına yol açacak" uyarısında bulundu.
Stoltenberg, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Güney Kore ve Japonya'da temaslarda bulunmuştu. Austin de, 30-31 Ocak'ta Seul'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.