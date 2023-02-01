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https://sputniknews.com.tr/20230201/zaharova-abd-ile-nato-japonya-ve-guney-koreyi-ukrayna-krizine-cekmeye-calisiyor-1066458040.html
Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor
Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile NATO'nun Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalıştığını söyledi. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T18:55+0300
2023-02-01T19:04+0300
dünya
mariya zaharova
nato
jens stoltenberg
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Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile NATO'nun Ukrayna krizinin kapsamını genişletme çabalarını eleştirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Doğu Asya turuna dikkat çeken Zaharova, bu turun gerçekten de ilgili tarafların ortaklarını, mevcut durumda Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekmeye yönelik bir diğer girişimi olduğunu vurguladı.Stoltenberg ve Austin'in Doğu Asya turunun Asya Pasifik bölgesindeki durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırmakla kalmayacağını kaydeden Zaharova, "Bunlar, NATO ve AB'nin sorumluluk bölgesinde bulunmayan ülkelerin Ukrayna krizine çekme amaçlı mutlak eylemlerdir. Tokyo ve Seul'un Ukrayna'yı desteklemesi, çatışma daha da uzamasına yol açacak" uyarısında bulundu.Stoltenberg, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Güney Kore ve Japonya'da temaslarda bulunmuştu. Austin de, 30-31 Ocak'ta Seul'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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mariya zaharova, nato, jens stoltenberg
mariya zaharova, nato, jens stoltenberg

Zaharova: ABD ile NATO, Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalışıyor

18:55 01.02.2023 (güncellendi: 19:04 01.02.2023)
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile NATO'nun Japonya ve Güney Kore'yi Ukrayna krizine çekmeye çalıştığını söyledi.
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ile NATO'nun Ukrayna krizinin kapsamını genişletme çabalarını eleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Doğu Asya turuna dikkat çeken Zaharova, bu turun gerçekten de ilgili tarafların ortaklarını, mevcut durumda Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekmeye yönelik bir diğer girişimi olduğunu vurguladı.

Stoltenberg ve Austin'in Doğu Asya turunun Asya Pasifik bölgesindeki durumu küresel ölçekte istikrarsızlaştırmakla kalmayacağını kaydeden Zaharova, "Bunlar, NATO ve AB'nin sorumluluk bölgesinde bulunmayan ülkelerin Ukrayna krizine çekme amaçlı mutlak eylemlerdir. Tokyo ve Seul'un Ukrayna'yı desteklemesi, çatışma daha da uzamasına yol açacak" uyarısında bulundu.
Stoltenberg, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Güney Kore ve Japonya'da temaslarda bulunmuştu. Austin de, 30-31 Ocak'ta Seul'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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