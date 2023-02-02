https://sputniknews.com.tr/20230202/stoltenberg-cin-ukrayna-krizinin-sonuclarindan-ders-cikariyor-1066478977.html

Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor

Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna ihtilafının yarattığı sonuçları yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:32+0300

2023-02-02T09:32+0300

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ukrayna krizi

jens stoltenberg

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Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var" dedi.Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında" diye konuştu.Ukrayna'daki çatışmaların birinci yılını doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti."Rusya'nın kazanması, Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir" ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html

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