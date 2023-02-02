https://sputniknews.com.tr/20230202/stoltenberg-cin-ukrayna-krizinin-sonuclarindan-ders-cikariyor-1066478977.html
Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor
Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna ihtilafının yarattığı sonuçları yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:32+0300
2023-02-02T09:32+0300
2023-02-02T09:33+0300
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Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var" dedi.Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında" diye konuştu.Ukrayna'daki çatışmaların birinci yılını doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti."Rusya'nın kazanması, Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir" ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html
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jens stoltenberg, rusya, ukrayna, nato
Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor
09:32 02.02.2023 (güncellendi: 09:33 02.02.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna ihtilafının yarattığı sonuçları yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkardığını söyledi.
Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var" dedi.
Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında" diye konuştu.
Ukrayna'daki çatışmaların birinci yılını doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti.
"Rusya'nın kazanması, Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir" ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" yorumunu yaptı.