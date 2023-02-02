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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/stoltenberg-cin-ukrayna-krizinin-sonuclarindan-ders-cikariyor-1066478977.html
Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor
Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna ihtilafının yarattığı sonuçları yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-02T09:33+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
rusya
ukrayna
nato
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Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var" dedi.Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında" diye konuştu.Ukrayna'daki çatışmaların birinci yılını doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti."Rusya'nın kazanması, Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir" ifadelerini kullandı.Genel Sekreter, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html
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jens stoltenberg, rusya, ukrayna, nato
jens stoltenberg, rusya, ukrayna, nato

Stoltenberg: Çin, Ukrayna krizinin sonuçlarından ders çıkarıyor

09:32 02.02.2023 (güncellendi: 09:33 02.02.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Ukrayna ihtilafının yarattığı sonuçları yakın izlediğini ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkardığını söyledi.
Stoltenberg, Doğu Asya gezisi kapsamında geldiği Tokyo'daki temasları sonrası Keio Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Japonya önemli bir küresel aktör, aktif olarak barışı destekliyor. NATO da bunun için var" dedi.
Terörizmden iklim değişikliğine, siber tehditlere ve nükleer silahların yayılmasına kadar küresel meydan okumaların arttığını kaydeden Stoltenberg, "Küresel nizam tehdit altında. Moskova ve Pekin, otoriter bir karşı çıkışın ön saflarında" diye konuştu.
Ukrayna'daki çatışmaların birinci yılını doldurduğunu ve bunun Avrupa barışını sarstığını kaydeden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin de uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzundan kaygı duyulduğunu belirtti.
"Rusya'nın kazanması, Moskova ve Pekin'e verilecek mesaj, istediklerini kaba kuvvetle başarabilecekleri olacak" diyen Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da yaşananlar yarın Doğu Asya'da da olabilir" ifadelerini kullandı.
Genel Sekreter, "Çin yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" yorumunu yaptı.
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