https://sputniknews.com.tr/20230201/kremlin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-gonderilmesi-rusyayi-bu-ulkedeki-hedeflerinden-caydiramaz-1066444835.html

Kremlin: Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler gönderilmesi Rusya’yı bu ülkedeki hedeflerinden caydıramaz

Kremlin: Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler gönderilmesi Rusya’yı bu ülkedeki hedeflerinden caydıramaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Batı ülkeleri tarafından uzun menzilli silahlar da içeren yeni bir yardım paketinin gönderilmesinin Rusya’yı... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T14:01+0300

2023-02-01T14:01+0300

2023-02-01T14:01+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

kremlin

uzun menzilli füze

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Ukrayna’nın Batılı destekçilerine daha güçlü silahlar göndermeleri için çağrı yapması ardından ABD’nin bu ülkeye uzun menzilli silahlar gönderme olasılığıyla ilgili soruya yanıt veren Peskov, “Bu doğrudan gerilimin seviyesini artırır, bunu görüyoruz. Bu durum çabalarımızı artırmamızı gerektirebilir, fakat olayların ilerleyişini değiştirmez, özel askeri operasyon devam edecektir” dedi.ABD medyasında, Washington’ın Kiev için 2 milyar doları aşan yeni bir yardım paketi üstünde çalıştığı ve bu paket içerisinde menzili 150 kilometre olan füzelerin de yer alabileceğine dair haberler yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/abdnin-ukraynaya-yeni-askeri-yardiminin-ilk-kez-daha-uzun-menzilli-fuzeler-icermesi-bekleniyor-1066438045.html

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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, kremlin, uzun menzilli füze