https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-ile-guney-korenin-yine-ortak-tatbikat-baslatmasi-oncesi-kuzey-koreden-saridenize-fuze-1068036530.html
ABD ile Güney Kore'nin yine ortak tatbikat başlatması öncesi Kuzey Kore'den Sarıdeniz'e füze
ABD ile Güney Kore'nin yine ortak tatbikat başlatması öncesi Kuzey Kore'den Sarıdeniz'e füze
Kuzey Kore, Pasifik Okyanus'a açılan Doğu Çin Denizi'nin Çin ve Kore yarımadasının içlerine sokulmuş uzantısı olan Sarıdeniz yönünde kısa menzilli balistik... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:18+0300
2023-03-09T14:18+0300
2023-03-09T14:36+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
güney kore
abd
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ABD ile Güney Kore'nin gelecek hafta yine yeni ortak tatbikat başlatması öncesi, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e doğru kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey'in batıdaki liman kenti Nampo'dan yerel saatle 18:20'de fırlatma tespit ettiğini söyledi.Açıklamada "Ordumuz, takip ve teyakkuzunu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde tam hazırlık duruşunu sürdürüyor" denildi.Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD ile Güney Kore'nin 13-23 Mart arasında gerçekleştireceği Özgürlük Kalkanı tatbikatına hazırlandığı sırada geldi.
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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, güney kore, abd
kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, güney kore, abd
ABD ile Güney Kore'nin yine ortak tatbikat başlatması öncesi Kuzey Kore'den Sarıdeniz'e füze
14:18 09.03.2023 (güncellendi: 14:36 09.03.2023) Abone ol
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Kuzey Kore, Pasifik Okyanus'a açılan Doğu Çin Denizi'nin Çin ve Kore yarımadasının içlerine sokulmuş uzantısı olan Sarıdeniz yönünde kısa menzilli balistik füze attı.
ABD ile Güney Kore'nin gelecek hafta yine yeni ortak tatbikat başlatması öncesi, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e doğru kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey'in batıdaki liman kenti Nampo'dan yerel saatle 18:20'de fırlatma tespit ettiğini söyledi.
Açıklamada "Ordumuz, takip ve teyakkuzunu güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde tam hazırlık duruşunu sürdürüyor" denildi.
Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD ile Güney Kore'nin 13-23 Mart arasında gerçekleştireceği Özgürlük Kalkanı tatbikatına hazırlandığı sırada geldi.