https://sputniknews.com.tr/20230220/kiz-kardes-kimden-abdye-pasifiki-atis-alani-olarak-kullanma-sikligimizi-siz-belirleyeceksiniz-1067274060.html

Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz

Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen ABD ve Güney Kore'yi... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T14:40+0300

2023-02-20T14:40+0300

2023-02-20T14:41+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

balistik füze

kim yo jong

kuzey kore lideri kim jong un

abd

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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre kız kardeş Kim "Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek" ifadesini kullandı. Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti. Kim, "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek" dedi. Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230220/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1067250745.html

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