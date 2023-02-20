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https://sputniknews.com.tr/20230220/kiz-kardes-kimden-abdye-pasifiki-atis-alani-olarak-kullanma-sikligimizi-siz-belirleyeceksiniz-1067274060.html
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen ABD ve Güney Kore'yi... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T14:40+0300
2023-02-20T14:41+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
balistik füze
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
abd
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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre kız kardeş Kim "Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek" ifadesini kullandı. Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti. Kim, "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek" dedi. Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1067250745.html
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kuzey kore, güney kore, balistik füze, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, abd
kuzey kore, güney kore, balistik füze, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, abd

Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz

14:40 20.02.2023 (güncellendi: 14:41 20.02.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen ABD ve Güney Kore'yi, tatbikatları durdurmamaları halinde daha fazlasının geleceğini söyleyerek tehdit etti.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre kız kardeş Kim "Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek" ifadesini kullandı.
Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti. Kim, "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek" dedi.
Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti.
Kızey Kore- Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
DÜNYA
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
07:40
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.
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