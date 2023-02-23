https://sputniknews.com.tr/20230223/trumptan-kuzey-kore-liderine-destek-abd-tatbikatlari-nedeniyle-tehdit-altinda-hissetmekte-hakli-1067413774.html
Trump'tan Kuzey Kore liderine destek: ABD tatbikatları nedeniyle tehdit altında hissetmekte haklı
Trump'tan Kuzey Kore liderine destek: ABD tatbikatları nedeniyle tehdit altında hissetmekte haklı
Eski ABD Başkanı Trump, son füze denemelerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u savunarak ABD'nin Güney Kore'de gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T12:29+0300
2023-02-23T12:29+0300
2023-02-23T12:55+0300
dünya
kuzey kore
abd
kim jong-un
füze denemesi
tatbikat
donald trump
güney kore
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, güney Çin denizinde artan gerilimler ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine dair yorum yaptı.Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulunan Trump, görevdeyken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın ilişkisinin olduğunu belirtti.Trump, "Başkanlık yaptığım yıllarda çok iyi tanıdığım ve anlaştığım Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve Güney Kore'nin birlikte büyük eğitim ve hava tatbikatları yapmasından memnun değil" ifadelerini kullandı.'Güney Kore bu pahalı tatbikatlar için bize çok az para ödüyor'Pyongyang'ın kendini tehdit altında hissetmekte haklı olduğuna dikkat çeken Trump, "Kendini tehdit altında hissediyor. Güney Kore, bu son derece pahalı ve provokatif tatbikatları yapmamız için bize çok az para ödüyor. Bu gerçekten gülünç" dedi.Son haftalarda Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim, Pyongyang'ın yeni füze denemeleriyle tırmanmıştı.Geçen hafta Kuzey Kore, Japon Denizi'ne düşen bir kıtalararası balistik füze ateşlemişti. Kuzey Kore, denemelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde planlanan kapsamlı askeri tatbikatlar nedeniyle Güney Kore ve ABD'ye uyarı niteliğinde olduğunu vurgulamıştı.Buna karşılık Güney Kore, Japonya ve ABD, stratejik bir bombardıman uçağı ve avcı uçaklarının yer aldığı ortak hava tatbikatları düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/kiz-kardes-kimden-abdye-pasifiki-atis-alani-olarak-kullanma-sikligimizi-siz-belirleyeceksiniz-1067274060.html
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kuzey kore, abd, kim jong-un, füze denemesi, tatbikat, donald trump, güney kore
kuzey kore, abd, kim jong-un, füze denemesi, tatbikat, donald trump, güney kore
Trump'tan Kuzey Kore liderine destek: ABD tatbikatları nedeniyle tehdit altında hissetmekte haklı
12:29 23.02.2023 (güncellendi: 12:55 23.02.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump, son füze denemelerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u savunarak ABD'nin Güney Kore'de gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar nedeniyle tehdit altında hissetmekte haklı olduğunu kaydetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, güney Çin denizinde artan gerilimler ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine dair yorum yaptı.
Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulunan Trump, görevdeyken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakın ilişkisinin olduğunu belirtti.
Trump, "Başkanlık yaptığım yıllarda çok iyi tanıdığım ve anlaştığım Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve Güney Kore'nin birlikte büyük eğitim ve hava tatbikatları yapmasından memnun değil" ifadelerini kullandı.
'Güney Kore bu pahalı tatbikatlar için bize çok az para ödüyor'
Pyongyang'ın kendini tehdit altında hissetmekte haklı olduğuna dikkat çeken Trump, "Kendini tehdit altında hissediyor. Güney Kore, bu son derece pahalı ve provokatif tatbikatları yapmamız için bize çok az para ödüyor. Bu gerçekten gülünç" dedi.
Son haftalarda Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim, Pyongyang'ın yeni füze denemeleriyle tırmanmıştı.
Geçen hafta Kuzey Kore, Japon Denizi'ne düşen bir kıtalararası balistik füze ateşlemişti. Kuzey Kore, denemelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde planlanan kapsamlı askeri tatbikatlar nedeniyle Güney Kore ve ABD'ye uyarı niteliğinde olduğunu vurgulamıştı.
Buna karşılık Güney Kore, Japonya ve ABD, stratejik bir bombardıman uçağı ve avcı uçaklarının yer aldığı ortak hava tatbikatları düzenlemişti.