https://sputniknews.com.tr/20230307/kiz-kardes-kimden-abdye-uyari-savas-ilani-sayariz-1067923533.html

Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız

Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin Pyongyang'ın silah testleri çerçevesinde fırlattığı herhangi bir füzeyi vurması halinde bunun... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T10:08+0300

2023-03-07T10:08+0300

2023-03-07T10:09+0300

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ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi. Güney Kore basınının, 'Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını' hatırlatan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, 'her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını' belirtti. ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede 'Özgürlük Kalkanı' adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221220/kuzeyin-casus-uydu-denemesinden-suphe-duyan-g-koreye-kiz-kardes-kimden-yanit-kopek-havlamasi-1064785422.html

https://sputniknews.com.tr/20230220/kiz-kardes-kimden-abdye-pasifiki-atis-alani-olarak-kullanma-sikligimizi-siz-belirleyeceksiniz-1067274060.html

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