Türkiye
SON DAKİKA | ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'a sürpriz ziyaret
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230307/kiz-kardes-kimden-abdye-uyari-savas-ilani-sayariz-1067923533.html
Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız
Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin Pyongyang'ın silah testleri çerçevesinde fırlattığı herhangi bir füzeyi vurması halinde bunun... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T10:08+0300
2023-03-07T10:09+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
abd
güney kore
kim yo jong
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067923649_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4fba72aecd2e9f4b7dab010466fb81a0.jpg
ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi. Güney Kore basınının, 'Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını' hatırlatan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, 'her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını' belirtti. ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede 'Özgürlük Kalkanı' adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221220/kuzeyin-casus-uydu-denemesinden-suphe-duyan-g-koreye-kiz-kardes-kimden-yanit-kopek-havlamasi-1064785422.html
https://sputniknews.com.tr/20230220/kiz-kardes-kimden-abdye-pasifiki-atis-alani-olarak-kullanma-sikligimizi-siz-belirleyeceksiniz-1067274060.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067923649_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e123e04e61ae1a2eaa6e48e128b170cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, güney kore, kim yo jong
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, güney kore, kim yo jong

Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız

10:08 07.03.2023 (güncellendi: 10:09 07.03.2023)
© AFP 2023 / -Kim Yo Jong
Kim Yo Jong - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / -
Abone olTelegram
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin Pyongyang'ın silah testleri çerçevesinde fırlattığı herhangi bir füzeyi vurması halinde bunun 'açık bir savaş ilanı' olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.
ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi.
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
DÜNYA
Kuzey'in casus uydu denemesinden şüphe duyan G. Kore'ye kız kardeş Kim'den yanıt: Köpek havlaması
20 Aralık 2022, 12:57
Güney Kore basınının, 'Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını' hatırlatan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı.
"ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, 'her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını' belirtti.
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
DÜNYA
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Pasifik'i atış alanı olarak kullanma sıklığımızı siz belirleyeceksiniz
20 Şubat, 14:40
ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede 'Özgürlük Kalkanı' adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала