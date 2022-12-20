Kuzey'in casus uydu denemesinden şüphe duyan G. Kore'ye kız kardeş Kim'den yanıt: Köpek havlaması
© AP Photo / Felipe DanaKim Yo-jong
© AP Photo / Felipe Dana
Güney Koreli uzmanların Kuzey Kore'nin casus askeri uydu projesi ve balistik füze teknolojisinde kaydettiği ilerlemeyi küçümsemesini 'köpek havlamasına' benzeten Kim'in kız kardeşi, "Bu p.çlere bir tokat yapıştırmayı gerçekten istiyorum" dedi. ABD, nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçakları ve F-22 hayalet savaş uçaklarını bölgeye gönderdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son dönemde en sert açıklamaları yapma işini devrettiği kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin casus askeri uydu denemesi ve diğer askeri kabiliyetleri hakkında şüphe uyandırmaya dönük dış değerlendirmeleri 'köpek havlaması' diye niteleyerek reddetti.
Genelde Güney Kore'den 'köpek' olarak söz etmesiyle tanınan kız kardeş Kim, "Sadece gazetemizde yayınladığımız iki fotoğrafa bakarak uydu geliştirme kabiliyetimiz ve ilgili hazırlıklarımız hakkında yorum yaparken, değerlendirmelerinin çok uygunsuz ve dikkatsiz olduğunu düşünmediler mi" dedi.
Kim'in iktidardaki İşçi Partisi'nde önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi, Güney Koreli uzmanların uydu fotoğrafları hakkındaki yorumlarını 'saçma, kötü niyetli aşağılama, köpek havlaması' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı: "Durduğu yerde duramayan, ama nereden başlayacağını bilemeyen bu p.çlere bir tokat yapıştırmayı gerçekten istiyorum."
NEW: Kim Jong Un's sister slammed South Koreans on Tuesday who doubted the authenticity of North Korea's spy satellite test.— NK NEWS (@nknewsorg) December 20, 2022
"I really want to slap these bastards who are rattling on but don’t know where to start," Kim Yo Jong's statement in KCNA read.https://t.co/DXjmyly667
'Acınası zavallı uzmanların Kuzey Kore'nin stratejik silahlarının yeteneklerini küçümsemeye çalıştığını' dile getiren Kim Yo-jong, 'Güney Kore'deki kuklalara, başkasının silahlarının güvenilirliği konusunda endişelenmek yerine füzelerinin 100 metre bile uçamadığı göz önüne alındığında, zevahiri kurtarmalarını' tavsiye etti.
Fırlatılan deneme uydusunun ticari bir kamera taşıdığını, çünkü tek seferlik deneme için pahalı, yüksek çözünürlüklü kamera kullanmaya gerek olmadığını söyleyen Kim Yo-jong, uzaya fırlatma araçları olarak -biri izleme ve sinyal alma, diğeri uydu fotoğrafları ve diğer denemeler için olmak üzere- iki eski füze kullandıklarını belirtti.
Öncesinde Kuzey Kore'den yapılan açıklamalarda, roket fırlatılarak ilk askeri keşif uydusunun denemelerinin yapıldığı aktarılmış, devlet medyası uzaydan görüldüğü haliyle Güney Kore şehirlerinin iki düşük çözünürlüklü fotoğrafını yayımlamıştı.
Güney Kore ve başka ülkelerdeki bazı sivil uzmanlar ise fotoğrafların gözetleme amacıyla çekilmiş olamayacak kadar ayrıntılardan yoksun olduğunu ve uydu denemelerinin muhtemelen Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze teknolojisi faaliyetlerine paravan amacı taşıdığı yorumunu yaptı. Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin iki orta menzilli balistik füze ateşlediği iddiasında ısrar etti.
Kız kardeş Kim, bu iddialara "Kıtalararası balistik füze geliştirdiğimizde, kıtalararası balistik füze ateşleriz, uydu kılığında uzun menzilli roket değil" yanıtını verdi.
Kuzey Kore'nin ilk askeri casus uydusunu geliştirmek için deneme uydusu fırlattığını ve daha hareketli kıtalararası balistik füze için katı yakıtlı motor denemesi yaptığını duyurmasının ardından, ABD, Güney Kore ile ortak askeri tatbikat adı altında güç gösterisi yaptı.
The US flew nuclear-capable bombers and stealth jets near the Korean Peninsula for joint drills with South Korea, as the powerful sister of Kim Jong Un defends the nation's defense capabilities https://t.co/8lTnhtWQ6G— Bloomberg (@business) December 20, 2022
Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçakları ve F-22 hayalet savaş uçaklarının Güney Kore savaş uçaklarıyla ortak tatbikatlar için konuşlandırılmasının, Güney Kore'yi nükleer dahil mevcut tüm yollarla koruma anlaşmasının parçası olduğunu duyurdu. Açıklamada Güney Kore'den F-35 ve F-15 savaş uçaklarının da yer aldığı tatbikatların Jeju adasının güneybatısındaki sularda yapıldığı belirtildi.
Böylece 4 yıl sonra ilk kez Güney Kore'de konuşlandırılan ABD'nin F-22 hayalet jetleri, Güney Kore kuvvetlerinin eğitim faaliyetleri kapsamında bu hafta boyunca bölgede kalacak.