https://sputniknews.com.tr/20230319/rusyanin-pyongyang-buyukelcisi-abd-ve-uydulari-kore-yarimadasindaki-gerilimi-tirmandiriyor-1068444356.html
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi: ABD ve uyduları Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tırmandırıyor
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi: ABD ve uyduları Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tırmandırıyor
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Matsegora, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarıyla Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırdıklarını belirtti. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T00:26+0300
2023-03-19T00:26+0300
2023-03-19T00:26+0300
dünya
pyongyang
rusya
aleksandr matsegora
abd
japonya
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Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, ABD ve Japonya hava kuvvetlerinin yaptıkları tatbikat ile ilgili değerlendirmede bulundu.Rus Büyükelçi, “Rusya, Pyongyang'ın uluslararası topluma, saldırgan eylemleriyle Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandıran, onu son derece tehlikeli bir eşiğe getiren ve Kuzey Kore’yi gerekçeli karşı önlem almaya zorlayan ABD ve uydularının provokasyonlarına karşı çıkma çağrısını destekledi” ifadelerini kullandı.Daha önce Rodong Sinmun gazetesi, Kuzey Kore’nin yaklaşık 800 bin vatandaşının ABD ile mücadele için askerlik yapmaya istekli olduklarını bildirmişti.Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması nedeniyle Japonya Hava Kuvvetleri ile ABD Hava Kuvvetlerinin savaş uçaklarının katıldığı ortak bir tatbikat düzenlediğini bildirmişti.
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pyongyang, rusya, aleksandr matsegora, abd, japonya
pyongyang, rusya, aleksandr matsegora, abd, japonya
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi: ABD ve uyduları Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tırmandırıyor
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Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Matsegora, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarıyla Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırdıklarını belirtti.
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, ABD ve Japonya hava kuvvetlerinin yaptıkları tatbikat ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Rus Büyükelçi, “Rusya, Pyongyang'ın uluslararası topluma, saldırgan eylemleriyle Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandıran, onu son derece tehlikeli bir eşiğe getiren ve Kuzey Kore’yi gerekçeli karşı önlem almaya zorlayan ABD ve uydularının provokasyonlarına karşı çıkma çağrısını destekledi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rodong Sinmun gazetesi, Kuzey Kore’nin yaklaşık 800 bin vatandaşının ABD ile mücadele için askerlik yapmaya istekli olduklarını bildirmişti.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatması nedeniyle Japonya Hava Kuvvetleri ile ABD Hava Kuvvetlerinin savaş uçaklarının katıldığı ortak bir tatbikat düzenlediğini bildirmişti.