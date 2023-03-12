https://sputniknews.com.tr/20230312/guney-korede-abd-ile-ortak-askeri-tatbikata-karsi-protesto-duzenlendi-1068158414.html

Güney Kore'de ABD ile ortak askeri tatbikata karşı protesto: 'Savaşa hayır, barışa evet'

Güney Kore'de ABD ile ortak askeri tatbikata karşı protesto: 'Savaşa hayır, barışa evet'

Güney Kore'nin başkenti Seul'de ABD ile Güney Kore arasında yarın başlaması planlanan askeri tatbikata karşı protesto gösterisi düzenlendi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T20:22+0300

2023-03-12T20:22+0300

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tatbikat

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Güney Kore'de ABD ile yapılması planlanan askeri tatbikata karşı protesto gerçekleştirildi.CGTN'de yer alan habere göre, protestocular, ABD ile 13-23 Mart'ta yapılması planlanan askeri tatbikatları protesto etmek için Devlet Başkanlık Ofisi yakınında toplandı. Çok sayıda protestocu, barış çağrısı yaptı.Savaşın olumsuz yanlarına işaret edilen protestoda, "Savaşa hayır, barışa evet" pankartı dikkati çekti.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı genişletilmiş caydırıcılığı daha da güçlendirmek için ABD ile çalışma sözü vermişti.ABD ile nükleer planlama ve uygulama sistemi kuracakları sinyalini veren Yoon, ortak askeri tatbikatları da hızlandıracaklarını kaydetmişti.Güney Kore halkı, büyük ölçekli tatbikatların doğrudan çatışmaya yol açabileceğinden endişe duyuyor.

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