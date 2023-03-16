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https://sputniknews.com.tr/20230316/kuzey-koreden-tokyo-zirvesi-oncesi-uzun-menzilli-balistik-fuze-denemesi-1068325521.html
Kuzey Kore'den Tokyo zirvesi öncesi uzun menzilli balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den Tokyo zirvesi öncesi uzun menzilli balistik füze denemesi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T08:07+0300
2023-03-16T08:07+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
kıtalararası balistik füze
balistik füze denemesi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da yapıldığını açıkladı.Japonya Savunma Bakanlığı, havada 1000 kilometre seyreden füzenin, 6 bin kilometre irtifaya ulaşarak, yerel saatle 08.20'de Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü teyit etti.Füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batı kıyısındaki Oşima-Oşima adasının 200 kilometre batısına düştüğü ve söz konusu bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığı bildirildi.Denemenin, ABD'nin Doğu Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın liderlerinin, Tokyo'da gerçekleştireceği zirvenin sabahında yapılması dikkati çekti.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füze denemesi sonrası, Japonya'nın, bölgesel barış ve istikrar için müttefikleriyle daha yakından çalışmayı sürdüreceğini söyledi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantısı sonrası açıklamasında, "Pyonyang yönetiminin pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyeceğini" belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068214774.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi
kuzey kore, güney kore, japonya, kıtalararası balistik füze, balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den Tokyo zirvesi öncesi uzun menzilli balistik füze denemesi

08:07 16.03.2023
© REUTERS / KCNA67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi.
67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da yapıldığını açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, havada 1000 kilometre seyreden füzenin, 6 bin kilometre irtifaya ulaşarak, yerel saatle 08.20'de Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü teyit etti.
Füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batı kıyısındaki Oşima-Oşima adasının 200 kilometre batısına düştüğü ve söz konusu bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığı bildirildi.
Denemenin, ABD'nin Doğu Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın liderlerinin, Tokyo'da gerçekleştireceği zirvenin sabahında yapılması dikkati çekti.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füze denemesi sonrası, Japonya'nın, bölgesel barış ve istikrar için müttefikleriyle daha yakından çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantısı sonrası açıklamasında, "Pyonyang yönetiminin pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyeceğini" belirtti.
Kuzey Kore'nin Güney'in askeri havaalanını vurma simülasyonlu topçu tatbikatı ve 6 kısa menzilli balistik füze denemesinin görüntülerini Seul'de bir tren istasyonundaki ekrandan izleyen Güney Koreliler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
14 Mart, 07:37
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