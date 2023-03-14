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https://sputniknews.com.tr/20230314/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068214774.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T07:37+0300
2023-03-14T07:37+0300
dünya
japonya
kuzey kore
güney kore
balistik füze
balistik füze denemesi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizine düştüğü bildirildi.Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/kuzey-kore-denizaltindan-2-stratejik-seyir-fuzesi-firlatildi-1068173198.html
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japonya, kuzey kore, güney kore, balistik füze, balistik füze denemesi
japonya, kuzey kore, güney kore, balistik füze, balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

07:37 14.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonKuzey Kore'nin Güney'in askeri havaalanını vurma simülasyonlu topçu tatbikatı ve 6 kısa menzilli balistik füze denemesinin görüntülerini Seul'de bir tren istasyonundaki ekrandan izleyen Güney Koreliler
Kuzey Kore'nin Güney'in askeri havaalanını vurma simülasyonlu topçu tatbikatı ve 6 kısa menzilli balistik füze denemesinin görüntülerini Seul'de bir tren istasyonundaki ekrandan izleyen Güney Koreliler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.
Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizine düştüğü bildirildi.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.
Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
DÜNYA
Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlattı
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