https://sputniknews.com.tr/20230314/japonya-ve-guney-kore-kuzey-kore-balistik-fuze-firlatti-1068214774.html
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T07:37+0300
2023-03-14T07:37+0300
2023-03-14T07:37+0300
dünya
japonya
kuzey kore
güney kore
balistik füze
balistik füze denemesi
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizine düştüğü bildirildi.Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/kuzey-kore-denizaltindan-2-stratejik-seyir-fuzesi-firlatildi-1068173198.html
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japonya, kuzey kore, güney kore, balistik füze, balistik füze denemesi
japonya, kuzey kore, güney kore, balistik füze, balistik füze denemesi
Japonya ve Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden yerel saatle 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.
Kısa menzilli balistik füzelerin (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizine düştüğü bildirildi.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.
Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.
Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.