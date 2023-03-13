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https://sputniknews.com.tr/20230313/kuzey-kore-denizaltindan-2-stratejik-seyir-fuzesi-firlatildi-1068173198.html
Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlattı
Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlattı
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T11:26+0300
2023-03-13T11:29+0300
dünya
kuzey kore
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füze
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Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na bugün başlarken, Kuzey Kore'den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi.Kuzey Kore, dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında '8.24 Yongung' adlı denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı. Yaklaşık bin 500 kilometre yol alan füzelerin, Doğu Denizi'ndeki önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikat ile "Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin, su altı taarruz operasyonlarının başarısının" teyit edildiği vurgulandı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun takdirini kazanan tatbikatın, "Kore Halk Ordusu'nun, ABD ve Güney Kore'nin askeri hamlelerini ezici ve güçlü bir şekilde kontrol etme konusundaki kararlılığını ve nükleer savaş caydırıcılığının aktif operasyonel kabiliyetini" ortaya koyduğu belirtildi.Karşılıklı restleşmeKuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede bugün başladığı 11 günlük Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde Seul-Washington ittifakına tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Pyongyang'ın tatbikat süresince yeni füze denemeleri gerçekleştirebileceği beklentisi kamuoyunda hakim olurken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore'nin daha fazla bedel ödeyeceğini ifade etmişti.
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kuzey kore, abd, füze
kuzey kore, abd, füze

Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlattı

11:26 13.03.2023 (güncellendi: 11:29 13.03.2023)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı.
Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na bugün başlarken, Kuzey Kore'den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi.
Kuzey Kore, dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında '8.24 Yongung' adlı denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı. Yaklaşık bin 500 kilometre yol alan füzelerin, Doğu Denizi'ndeki önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikat ile "Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin, su altı taarruz operasyonlarının başarısının" teyit edildiği vurgulandı.
Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun takdirini kazanan tatbikatın, "Kore Halk Ordusu'nun, ABD ve Güney Kore'nin askeri hamlelerini ezici ve güçlü bir şekilde kontrol etme konusundaki kararlılığını ve nükleer savaş caydırıcılığının aktif operasyonel kabiliyetini" ortaya koyduğu belirtildi.

Karşılıklı restleşme

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede bugün başladığı 11 günlük Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde Seul-Washington ittifakına tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Pyongyang'ın tatbikat süresince yeni füze denemeleri gerçekleştirebileceği beklentisi kamuoyunda hakim olurken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore'nin daha fazla bedel ödeyeceğini ifade etmişti.
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