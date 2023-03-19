https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html

İsviçre'nin milyarlarca dolarlık devlet güvencesi sayesinde Credit Suisse'i rakibi UBS satın alıyor

İsviçre'nin milyarlarca dolarlık devlet güvencesi sayesinde Credit Suisse'i rakibi UBS satın alıyor

ABD'deki banka iflaslarının sıçramasından korkulan Avrupa bankaları arasındaki en zayıf halka olan İsviçre'nin Zürih kenti merkezli Credit Suisse için can... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T21:55+0300

2023-03-19T21:55+0300

2023-03-19T21:57+0300

ekonomi

ubs bankası

credit suisse

satın alma

anlaşma

isviçre

banka

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Yetkililerin baskısı sonucu İsviçre'nin en büyük bankası UBS, baş rakibi Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya vardı. ABD'deki banka iflaslarının etkisiyle hisse senetlerinin değeri dibe vuran Credit Suisse'in satın alınması anlaşmasının açıklandığı basın toplantısında, İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, bunun güveni yeniden tesis etmek için en iyi çözüm olduğunu söyledi. Uluslararası finansın istikrarı için bu anlaşmaya varıldığına işaret eden Berset, "Credit Suisse'in kontrolsüz bir şekilde çökmesi, ülke ve uluslararası finans sistemi için hesaplanamaz sonuçlara yol açar" dedi. Credit Suisse, küresel finansal sistemi izleyen uluslararası bir kuruluş olan Finansal İstikrar Kurulu'na göre dünyanın küresel çapta sistemik olarak önemli bankalarından biri. Bu, kontrolsüz şekilde iflasının, 15 yıl önce ABD'de Lehman Brothers'ın çöküşü gibi finansal sistemde dalgalanmalara yol açacağına inanıldığı anlamına geliyor.UBS'nin başta kabul görmeyen 1 milyar dolarlık teklifini 2 milyar doların üzerine çıkarmasıyla pazartesi günü piyasalarda panik ve fiyasko başlamasını önlemeye yönelik şekilde anlaşma yetiştirildi. İsviçreli yetkililerin satın almayı hızlandırmaya yönelik anlaşmayla ilgili hissedar oylamasını atlamak için yasaları değiştirmeyi düşündüğü belirtildi. İsviçre bankacılık sektörüne güveni geri kazanma çabası çerçevesinde, UBS'nin Credit Suisse'i satın alma anlaşmasına İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) aracılık etti. Anlaşmanın parçası olarak, SNB, UBS'ye 100 milyar dolarlık likidite hattı sunmayı kabul etti.

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ubs bankası, credit suisse, satın alma, anlaşma, isviçre, banka