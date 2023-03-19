https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html
İsviçre'nin milyarlarca dolarlık devlet güvencesi sayesinde Credit Suisse'i rakibi UBS satın alıyor
İsviçre'nin milyarlarca dolarlık devlet güvencesi sayesinde Credit Suisse'i rakibi UBS satın alıyor
ABD'deki banka iflaslarının sıçramasından korkulan Avrupa bankaları arasındaki en zayıf halka olan İsviçre'nin Zürih kenti merkezli Credit Suisse için can... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T21:55+0300
2023-03-19T21:55+0300
2023-03-19T21:57+0300
ekonomi
ubs bankası
credit suisse
satın alma
anlaşma
isviçre
banka
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Yetkililerin baskısı sonucu İsviçre'nin en büyük bankası UBS, baş rakibi Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya vardı. ABD'deki banka iflaslarının etkisiyle hisse senetlerinin değeri dibe vuran Credit Suisse'in satın alınması anlaşmasının açıklandığı basın toplantısında, İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, bunun güveni yeniden tesis etmek için en iyi çözüm olduğunu söyledi. Uluslararası finansın istikrarı için bu anlaşmaya varıldığına işaret eden Berset, "Credit Suisse'in kontrolsüz bir şekilde çökmesi, ülke ve uluslararası finans sistemi için hesaplanamaz sonuçlara yol açar" dedi. Credit Suisse, küresel finansal sistemi izleyen uluslararası bir kuruluş olan Finansal İstikrar Kurulu'na göre dünyanın küresel çapta sistemik olarak önemli bankalarından biri. Bu, kontrolsüz şekilde iflasının, 15 yıl önce ABD'de Lehman Brothers'ın çöküşü gibi finansal sistemde dalgalanmalara yol açacağına inanıldığı anlamına geliyor.UBS'nin başta kabul görmeyen 1 milyar dolarlık teklifini 2 milyar doların üzerine çıkarmasıyla pazartesi günü piyasalarda panik ve fiyasko başlamasını önlemeye yönelik şekilde anlaşma yetiştirildi. İsviçreli yetkililerin satın almayı hızlandırmaya yönelik anlaşmayla ilgili hissedar oylamasını atlamak için yasaları değiştirmeyi düşündüğü belirtildi. İsviçre bankacılık sektörüne güveni geri kazanma çabası çerçevesinde, UBS'nin Credit Suisse'i satın alma anlaşmasına İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) aracılık etti. Anlaşmanın parçası olarak, SNB, UBS'ye 100 milyar dolarlık likidite hattı sunmayı kabul etti.
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ubs bankası, credit suisse, satın alma, anlaşma, isviçre, banka
ubs bankası, credit suisse, satın alma, anlaşma, isviçre, banka
İsviçre'nin milyarlarca dolarlık devlet güvencesi sayesinde Credit Suisse'i rakibi UBS satın alıyor
21:55 19.03.2023 (güncellendi: 21:57 19.03.2023) Abone ol
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ABD'deki banka iflaslarının sıçramasından korkulan Avrupa bankaları arasındaki en zayıf halka olan İsviçre'nin Zürih kenti merkezli Credit Suisse için can simidi atıldı. Bir süredir kötü yönetim ve mali çöküş içindeki 167 yıllık banka, en büyük rakibi tarafından satın alınacak. Bunun için milyarlarca dolarlık devlet garantileri sunuldu.
Yetkililerin baskısı sonucu İsviçre'nin en büyük bankası UBS, baş rakibi Credit Suisse'i satın almak için anlaşmaya vardı. ABD'deki banka iflaslarının etkisiyle hisse senetlerinin değeri dibe vuran Credit Suisse'in satın alınması anlaşmasının açıklandığı basın toplantısında, İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, bunun güveni yeniden tesis etmek için en iyi çözüm olduğunu söyledi.
Uluslararası finansın istikrarı için bu anlaşmaya varıldığına işaret eden Berset, "Credit Suisse'in kontrolsüz bir şekilde çökmesi, ülke ve uluslararası finans sistemi için hesaplanamaz sonuçlara yol açar" dedi.
Credit Suisse, küresel finansal sistemi izleyen uluslararası bir kuruluş olan Finansal İstikrar Kurulu'na göre dünyanın küresel çapta sistemik olarak önemli bankalarından biri. Bu, kontrolsüz şekilde iflasının, 15 yıl önce ABD'de Lehman Brothers'ın çöküşü gibi finansal sistemde dalgalanmalara yol açacağına inanıldığı anlamına geliyor.
UBS'nin başta kabul görmeyen 1 milyar dolarlık teklifini 2 milyar doların üzerine çıkarmasıyla pazartesi günü piyasalarda panik ve fiyasko başlamasını önlemeye yönelik şekilde anlaşma yetiştirildi.
İsviçreli yetkililerin satın almayı hızlandırmaya yönelik anlaşmayla ilgili hissedar oylamasını atlamak için yasaları değiştirmeyi düşündüğü belirtildi.
İsviçre bankacılık sektörüne güveni geri kazanma çabası çerçevesinde, UBS'nin Credit Suisse'i satın alma anlaşmasına İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) aracılık etti.
Anlaşmanın parçası olarak, SNB, UBS'ye 100 milyar dolarlık likidite hattı sunmayı kabul etti.