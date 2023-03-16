https://sputniknews.com.tr/20230316/prof-kamil-yilmaz-abddeki-bankacilik-krizinin-avrupaya-sicramasi-buyuk-bir-problemdir-1068351004.html

Prof. Kamil Yılmaz: ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçraması büyük bir problemdir

Prof. Kamil Yılmaz: ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçraması büyük bir problemdir

ABD’deki banka iflaslarını ve bu iflasların bankacılık sistemine etkilerini değerlendiren Prof. Kamil Yılmaz, ‘FED’in yüksek faiz politikası sonucunda... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T16:11+0300

2023-03-16T16:11+0300

2023-03-16T16:11+0300

seyir hali

radyo

banka

ekonomi

ekonomik kriz

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068350656_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_7d50406dabce05df4f6179e907808b8e.jpg

Prof. Kamil Yılmaz: ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçraması büyük bir problemdir Prof. Kamil Yılmaz: ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçraması büyük bir problemdir

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Kamil Yılmaz konuk olarak ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflası ile başlayan bankacılık sisteminde yaşanan sorunları şöyle değerlendirdi:‘FED’in enflasyon ile mücadele için izlediği yüksek faiz politikası sonucunda bankaların elinde düşük faizler ile alınmış devlet tahvillerinin değeri düştü. Tahvil fiyatlarının düşmesi ile bankaların varlıkları azaldı ve bankalar nakit para problemi yaşadılar. Bunun daha büyük bir banka krizine yol açmaması için Amerikan Hazinesi, FED ve FDIC bir araya gelerek ‘bütün mevduatlar devlet güvencesindedir’ diye açıklama yaptılar. Bu açıklama ile krizin daha büyük boyutlara yayılmasının önüne geçilmiş oldu.’Prof. Kamil Yılmaz: ‘Credit Suisse Bankası’nın hisseleri yüzde 30’a yakın değer kaybetti’Prof. Kamil Yılmaz ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçramasını büyük bir problem olarak tanımlayarak şu açıklamaları yaptı:‘ABD’deki bankacılık krizinin Avrupa’ya sıçraması büyük bir problemdir. Örneğin, Credit Suisse Bankası’nın hisseleri son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 30’a yakın değer kaybetti. Zaten uzun zamandır kötü yönetilen bu bankanın şu anda ivedilikle ek kaynaklara ihtiyacı var gibi gözüküyor. Diğer Avrupa bankalarının hisselerinde ise yüzde 5 ila 15 arasında değer kaybı yaşanıyor.’‘Bizim bankalarımızın çok daha farklı dertleri var’Ekonomist Prof. Kamil Yılmaz krizin ülkemizdeki bankacılık sistemine etkilerini yorumlayarak değerlendirmelerini şu şekilde aktardı:‘Bizim bankalarımız dünyadan kopuk bir ilişkiye sahip oldukları için onların çok daha farklı dertleri var. Enflasyonun çok altında devlet tahvilleri almak zorunda kaldıkları için uzun vadede problemler gözüküyor. Bu hükümet seçimi kazanır ve aynı politikalar ile devam ederse bankalarımız uzun vadede ciddi tehlikeler yaşayacaklardır.’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, banka, ekonomi, ekonomik kriz, abd, аудио