https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html

Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti

Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti

ABD’li Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası nedeniyle küresel banka ve finans şirketlerinin 450 milyar dolardan fazla kaybettiği bildirildi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:32+0300

2023-03-14T19:32+0300

2023-03-14T19:32+0300

ekonomi

abd

banka

silicon valley bank

iflas

finans

zarar

yatırım

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Bloomberg’in haberine göre, küresel bankalar ve finans şirketlerinin toplam piyasa değeri, Amerikan Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının açıklanmasının ardından yaklaşık 465 milyar dolar düştü.Haberde, “Küresel hisse senetlerinin toplam piyasa değerinde iki günlük kayıp 465 milyar dolara ulaştı” denildi.Haberde ayrıca, Kaliforniya merkezli First Republic Bank'ın hisselerinin yüzde 73, Japon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc’in ise yüzde 8.6 oranında değer kaybettiği vurgulandı.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, SVB’nin kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230314/fedden-svbnin-denetimine-iliskin-inceleme-1068210637.html

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abd, banka, silicon valley bank, iflas, finans, zarar, yatırım