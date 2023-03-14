https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html
Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti
Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti
ABD’li Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası nedeniyle küresel banka ve finans şirketlerinin 450 milyar dolardan fazla kaybettiği bildirildi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:32+0300
2023-03-14T19:32+0300
2023-03-14T19:32+0300
ekonomi
abd
banka
silicon valley bank
iflas
finans
zarar
yatırım
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Bloomberg’in haberine göre, küresel bankalar ve finans şirketlerinin toplam piyasa değeri, Amerikan Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının açıklanmasının ardından yaklaşık 465 milyar dolar düştü.Haberde, “Küresel hisse senetlerinin toplam piyasa değerinde iki günlük kayıp 465 milyar dolara ulaştı” denildi.Haberde ayrıca, Kaliforniya merkezli First Republic Bank'ın hisselerinin yüzde 73, Japon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc’in ise yüzde 8.6 oranında değer kaybettiği vurgulandı.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, SVB’nin kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/fedden-svbnin-denetimine-iliskin-inceleme-1068210637.html
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abd, banka, silicon valley bank, iflas, finans, zarar, yatırım
abd, banka, silicon valley bank, iflas, finans, zarar, yatırım
Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti
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ABD’li Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası nedeniyle küresel banka ve finans şirketlerinin 450 milyar dolardan fazla kaybettiği bildirildi.
Bloomberg’in haberine göre, küresel bankalar ve finans şirketlerinin toplam piyasa değeri, Amerikan Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasının açıklanmasının ardından yaklaşık 465 milyar dolar düştü.
Haberde, “Küresel hisse senetlerinin toplam piyasa değerinde iki günlük kayıp 465 milyar dolara ulaştı” denildi.
Haberde ayrıca, Kaliforniya merkezli First Republic Bank'ın hisselerinin yüzde 73, Japon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc’in ise yüzde 8.6 oranında değer kaybettiği vurgulandı.
Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, SVB’nin kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını ifade etmişti.