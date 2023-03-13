https://sputniknews.com.tr/20230313/svbnin-iflasi-finans-sektorunu-sisirerek-guclu-ekonomi-insa-etmenin-imkansiz-oldugunu-gosteriyor-1068205041.html
‘SVB'nin iflası, finans sektörünü şişirerek güçlü ekonomi inşa etmenin imkansız olduğunu gösteriyor’
‘SVB'nin iflası, finans sektörünü şişirerek güçlü ekonomi inşa etmenin imkansız olduğunu gösteriyor’
Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası ile ilgili yorumda bulunan Çinli ekonomist Bian, söz konusu iflasın finans sektörünü şişirerek güçlü bir ekonomi inşa... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:10+0300
2023-03-13T22:10+0300
2023-03-13T22:10+0300
ekonomi
abd
banka
iflas
silicon valley bank
signature bank
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Çinli ekonomi uzmanı Bian Yongzu, Sputnik’e demecinde SVB’nin iflasını yorumladı.Bankanın iflasının ABD’nin ulusal para politikasının tüm dünya üzerindeki muazzam etkisini yansıttığına dikkat çeken Bian, şunları söyledi:ABD ve Çin’in ekonomi modellerinin arasındaki farka vurgu yapan uzman, “Çin'de hakim olan reel ekonominin dış finansal risklere karşı belirli avantajları var. Bu olayın Silikon Vadisi’nin girişimleri üzerinde, henüz yatırım aşamasında olan ve finansal olarak zayıf sayılan şirketler üzerinde önemli bir etkisi oldu. Bu dolaylı olarak reel ekonomiyi etkileyebilir. Bununla birlikte Çin'in reel ekonomisi, büyük ölçekli üretimin ve imalat sanayiinin hakim olduğu nispeten olgun bir aşamada olup, risklere direnme konusunda daha güçlü bir yeteneğe sahiptir” diye konuştu.SVB olayının finans sektörünün rolünün büyüdüğü, gayrimenkul ve finans sektörlerinde zorlukların olduğu Çin için de bir alarm olduğunu söyleyen Bian Yongzu, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-iki-bankanin-iflasinin-ardindan-avrupada-banka-hisselerinde-buyuk-dusus-1068183240.html
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abd, banka, iflas, silicon valley bank, signature bank
abd, banka, iflas, silicon valley bank, signature bank
‘SVB'nin iflası, finans sektörünü şişirerek güçlü ekonomi inşa etmenin imkansız olduğunu gösteriyor’
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Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası ile ilgili yorumda bulunan Çinli ekonomist Bian, söz konusu iflasın finans sektörünü şişirerek güçlü bir ekonomi inşa etmenin imkansız olduğunu gösterdiğini belirtti.
Çinli ekonomi uzmanı Bian Yongzu, Sputnik’e demecinde SVB’nin iflasını yorumladı.
Bankanın iflasının ABD’nin ulusal para politikasının tüm dünya üzerindeki muazzam etkisini yansıttığına dikkat çeken Bian, şunları söyledi:
“Silicon Valley Bank, ilk önce Washington'un para politikasından yararlanan bir kurum, sonuçta ise bu politikanın kaybedeni oldu. Son yıllarda ABD'de devam eden gevşek para ve kredi politikası, bankaların varlıklarını ve piyasa değerlerini hızla artırdı. Ancak bu serbest ortam çok kırılgan ve Fed faiz oranlarını artırmaya devam ettiği için yakında çökecek. Banka, mevduat sahipleri bir şey anlama şansı bile bulamadan iflas etti.”
ABD ve Çin’in ekonomi modellerinin arasındaki farka vurgu yapan uzman, “Çin'de hakim olan reel ekonominin dış finansal risklere karşı belirli avantajları var. Bu olayın Silikon Vadisi’nin girişimleri üzerinde, henüz yatırım aşamasında olan ve finansal olarak zayıf sayılan şirketler üzerinde önemli bir etkisi oldu. Bu dolaylı olarak reel ekonomiyi etkileyebilir. Bununla birlikte Çin'in reel ekonomisi, büyük ölçekli üretimin ve imalat sanayiinin hakim olduğu nispeten olgun bir aşamada olup, risklere direnme konusunda daha güçlü bir yeteneğe sahiptir” diye konuştu.
SVB olayının finans sektörünün rolünün büyüdüğü, gayrimenkul ve finans sektörlerinde zorlukların olduğu Çin için de bir alarm olduğunu söyleyen Bian Yongzu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Silicon Valley Bank’ın iflası, finans sektörünü şişirerek güçlü bir ekonomi inşa etmenin imkansız olduğunu gösteriyor. Tüm sistemin istikrarı için ekonominin reel sektörünü desteklemek gerekiyor.”